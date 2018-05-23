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Редкая птица
23 мая 2018, 17:39 • 13 • Карикатуры
Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Впрочем в МИД страны пояснили, что в силе останутся те договоры с СНГ, которые соответствуют национальным интересам Украины.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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