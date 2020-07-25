"Редкая храбрость": Пушков отреагировал на угрозу вторжения в Крым

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сенатор полагает, что отдать приказ штурмовать Крым с украинской стороны никто не решится

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что после расторжения харьковских соглашений он ничем не связан и готов штурмовать Крым в первых рядах. Российских сенатор Алексей Пушков дал оценку такому заявлению, назвав порыв Турчинова псевдо-героизмом.

Сенатор считает, что своим высказыванием экс-глава СНБО "решил показать редкую храбрость", поскольку абсолютно уверен, что приказа штурмовать Крым никто не отдаст. Громкое заявление сделано исключительно для того, чтобы привлечь внимание СМИ к своей персоне, пишет Пушков в "Твиттер".

Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдо-героизму - другое дело. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 24, 2020

Пушкова поддержал и его коллега от крымского региона Сергей Цеков. По его словам, на Украине не до конца понимают, что опасность исходит не со стороны России, а от таких людей в стране, как Турчинов.

"Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления", – говорит политик.



Однако, отметил Цеков в разговоре с РИА "Новости", если бывший секретарь СНБО решиться пойти на штурм Крыма, то пусть прихватит с собой белый флаг, поскольку любому, кто объявит России войну, следом необходимо будет сдаться.

Ранее Алексей Пушков отреагировал на заявления о возможном вторжении российских войск на Украину. По словам сенатора, подобные высказывания являются примером того, что без России нет смысла существования Незалежной.