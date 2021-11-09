Редактор Ukraina.Ru раскрыл хитрый план Киева: "Байрактары" ещё скажут своё слово

По мнению редактора исторической рубрики портала Ukraina.Ru Александра Васильева, у Киева есть некий план войны с Россией. А именно не начинать полномасштабные действия, но и не прекращать "конфликт малой интенсивности". И тут украинской армии весьма пригодятся поставленные "партнёрами" беспилотники "Байрактар".

Вчера депутат Верховной рады Олег Волошин откровенно высказался по поводу возможного военного конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что если Украина попытается проявить агрессию или захочет устроить полномасштабное наступление в Донбассе, то Россия нанесёт "уничтожающий удар" по стране.

Депутат также подчеркнул, что Россия чётко дала понять: она пойдёт до конца, если будут высокие ставки.

На самом деле Волошин переживает за Украину совершенно правильно, считает редактор рубрики "История" издания Ukraina.Ru кандидат исторических наук Александр Васильев. Поскольку полномасштабное наступление будет фатальным для Украины, пояснил специалист в разговоре с Царьградом.

И понимание этих последствий есть абсолютно у всего украинского политикума, полагает Васильев: оно было у Порошенко и его окружения, оно есть у Зеленского и его окружения. Именно поэтому, уточнил наш собеседник, никаких полномасштабных наступлений за последние семь лет в Донбассе не было: "Украина не наступает. И наступать не будет. Её полностью устраивает ситуация - вот такой конфликт малой интенсивности".

А "конфликты малой интенсивности" Украина вполне может продолжать, уверен историк: "Она может использовать новое высокоточное оружие, которое получает от своих союзников и партнёров. В частности, эти пресловутые "Байрактары": они очень удобны для такого конфликта низкой интенсивности".

К сожалению, добавил Васильев, именно такой "конфликт низкой интенсивности" приводит к тому, что положение в самом Донбассе становится всё более тяжелым: