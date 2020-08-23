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Речи американских политиков вновь рассчитаны на 13-летних детей. Как в XIX веке
23 августа 2020, 18:00 • 103 • В мире
Американцы проанализировали выступления своих политиков за 138 лет. Выяснилось, что с каждым годом они становятся всё проще и проще. Речи американских конгрессменов вновь рассчитаны на 13-летних детей, как было в XIX веке.
Журнал Heliyon опубликовал результаты масштабного исследования выступлений американских политиков с начала 1873 года до конца 2010 года. Анализировались речи в конгрессе. Для понимания современных обращений республиканцев и демократов достаточно навыков чтения и интеллектуального развития 13-летних детей.
Авторы исследования из Университета Канзаса изучали сложность, эмоциональность, спорность выступлений. В последние пару десятков лет используется значительно меньший словарный запас, попроще язык, но больше эмоционально окрашенных высказываний.
Тенденция к этому наметилась ещё в середине 1970-х, когда политики начали "играть на камеру", а телевизоры перестали быть диковинкой. Сейчас уровень сложности выступлений опустился до уровня XIX века, пишет Daily Mail.
Учёные выяснили, что во времена правления Джорджа Буша-младшего демократы были более пессимистично настроены, чем конгрессмены от Республиканской партии. Но после 2008 года всё изменилось с точностью до наоборот: при Обаме негатив сеяли республиканцы.
Исследование затронуло 138 лет выступлений. В нём нет ни слова о Дональде Трампе и его команде.
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