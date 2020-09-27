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Речь Путина в ГАА ООН. Закулисье, которое не стали показывать: "Сразу на чистовую будем писать?"

27 сентября 2020, 21:20  •  92 • Политика
Выступление президента России Владимира Путина в ГАА ООН уже назвали речью мира, хотя российский лидер с учётом внешнеполитического давления вполне мог бы объявить и войну. О содержании речи многие знают, сейчас же мы расскажем о том, что осталось за кадром.
В своей речи на Генассамблее (ГАА) ООН президент России Владимир Путин говорил о важнейших функциях организации, об объединении, готовности России помочь в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе предоставить вакцину от COVID-19, а также о необходимости отказаться от взаимных претензий в непростое время. Это была речь мира, однако в условиях внешнеполитической напряжённости часть мирового сообщества ждала от Путина резких слов. Не случилось, президент был, как всегда, корректен.
Как известно, большинство лидеров мира выступали в этом году удалённо. Предварительно записав речь и отправив её организаторам события в ГАА ООН. Делал запись и Владимир Путин. А после закулисье работы съёмочной группы показал журналист Павел Зарубин. Оператор спросил у главы государства: "Сразу на чистовую будем писать?" На что получил удивлённый ответ президента: "Ну а как?" В выложенном видеоролике, который демонстрирует закулисье Кремля, также можно услышать команду телевизионщиков: "Тишина! Мотор!"
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Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter)
Кстати, интересна и международная реакция на сказанное Путиным. В первую очередь в ООН поблагодарили за готовность предоставить вакцину сотрудникам на бесплатной основе. Медицинские службы изучают такую возможность. Тем временем в Белом доме не нашлись что ответить на вопрос, пользуется ли Трамп российской вакциной. Пришлось цитировать уже известные слова президента США:
"Президент уже говорил, что ему всё равно, он просто хочет получить вакцину, которая работает. И он сказал: "Меня не волнует, из другой ли она страны. Я просто сниму шляпу перед ними".
Международные издания обратили внимание на тот факт, что в условиях пандемии Путин призывает не искать виноватых, а напротив - объединить усилия. Позитивную оценку подобному, в частности, обозначили в испанском Эль Мундо. В ABC добавили, что сегодня латиноамериканские страны заинтересованы в получении российской вакцины. Подтвердил готовность воспользоваться "Спутником V" и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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