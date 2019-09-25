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Речь Посполитая «от океана до океана»

25 сентября 2019, 03:39  •  60 • В мире
Как Польше стало тесно в границах собственного государства
Польское великодержавие, как и польский империализм, не относятся к числу популярных сюжетов, но не лишним будет отметить, что между двумя мировыми войнами Польша выступала участницей борьбы за передел колоний. Независимость, полученная Польшей после Октябрьской революции, и поражение в Первой мировой войне Германии, владевшей колониями в Африке (на территории современных Камеруна, Того, Бурунди, Руанды, Танзании), а также в Папуа-Новой Гвинее, привели польских руководителей к мысли, что как минимум 10% германских колоний должны отойти Речи Посполитой в качестве репараций.
Польский министр иностранных дел Юзеф Бек объявил прежнюю систему колониальных отношений устаревшей и призвал к её пересмотру. Колонии должны были стать для Польши дешёвым источником сырья, рынком сбыта польских товаров и пунктом высылки из страны лишних голодных ртов, которых было очень много.
«Наша цель, – провозглашал генерал Густав Оршич-Дрешер, один из руководителей Морской и колониальной лиги (МиКЛ), – движение к великодержавному развитию Польши, которой тесно в границах собственного государства».
Морская и колониальная лига появилась в 1930 г. Сначала её возглавлял бывший личный адъютант Юзефа Пилсудского генерал Мариуш Заруский. Организация была идейной наследницей учреждённого в 1926 г. Научного института по изучению эмиграции и колонизации и отвечала за развитие морской торговли и освоение заморских колоний. МиКЛ планировала создать Польскую школу колониальных наук по подготовке административных и военных кадров для покорения будущих колоний. МиКЛ содействовала выпуску газет, журналов и кинопродукции колониальной тематики, проводила Дни моря, когда в костёлах звучали мессы о даровании Польше далёких земель.
В Польше был даже введён официальный День колоний (18 апреля), который отмечался патриотическими шествиями с плакатами «Требуем колоний для Польши», «Сила Польши – в колониях». В этот день разыгрывались массовые спектакли, когда одни поляки наряжались в костюмы европейских колонизаторов, другие играли роли чёрных рабов.
Первые польские колониальные поселения ХХ века появились в 1929 году в Анголе. За год до этого в Лиссабоне побывали польские дипломаты, просившие у португальцев, владевших Анголой, разрешения на переселение поляков. Португалия согласилась, но после того, как Польша стала претендовать ещё и на португальский Мозамбик, отозвала своё разрешение. Польский историк Пётр Зыхович утверждает, что Польша не исключала захвата португальских колоний силой, но сил не хватило.
В 1934 году в бразильской провинции Парана появилась польская колония «Морская воля» площадью 200 гектаров. Однако после ряда дипломатических осложнений полякам пришлось покинуть Парану. Потом польские колонисты появились на юге Аргентины, но нездоровый климат и плохие условия для сельского хозяйства вынудили их вернуться в Польшу.
После подписания в 1934 году пакта Пилсудского – Гитлера колониальная риторика Польши стала меняться. Отныне Варшава видит в Берлине союзника. После выхода Германии, Италии и Японии из Лиги наций польская дипломатия продолжала лоббировать их колониальные интересы, надеясь получить взамен поддержку своим колониальным устремлениям. Польша никогда не осуждала захват Италией колоний в Эфиопии, Японией – в Корее и Китае.
Советский нарком Литвинов писал в 1936 г.: «Имевшее на днях место выступление Бека с заявкой на получение Польшей колоний и появившиеся вслед за этим в польской печати статьи о перенаселении Польши… имеют своей целью мобилизовать общественное мнение Польши вокруг империалистических задач, т. е. под знаком прогерманской политики Польши».
Морская и колониальная лига разрабатывала планы освоения колоний в Либерии, Родезии, Перу, Аргентине, Гренландии (хотя остров принадлежал Дании), во Французской Экваториальной Африке и Французской Гвинее. Была даже идея закрепить за Польшей часть Антарктиды. Договориться получилось с Либерией – единственным на тот момент свободным африканским государством. Вскоре в Либерию прибыл корабль «Познань» с первыми товарами и колонизаторами на борту. Польша заключила с Либерией пакт о взаимопомощи, по условиям которого Либерия в случае нападения третьей стороны на Польшу обязывалась поставить в Войско Польское до 100 тыс. солдат. Кроме того, Польша получала права на землю и продажу оружия в Либерию.
Поляков не смутило, что в ту пору в Либерии процветала работорговля: режим чернокожего президента Чарльза Кинга поставлял в Габон и испанским колонизаторам в Экваториальную Гвинею бесправную рабочую силу – таких же чернокожих. Лига наций была вынуждена учредить Международную комиссию по расследованию информации о работорговле и использовании принудительного труда в Республике Либерия.
Американцы, вынашивая планы реколонизации Либерии, развернули антипольскую информационную кампанию, обвиняя поляков в контрабанде оружия для организации вооружённого захвата власти. Всё это заставило поляков уйти Либерии.
Ещё одной целью польской колониальной политики был французский Мадагаскар. Польша обосновывала свои претензии на остров тем, что в XVIII веке местные жители провозгласили правителем польского повстанца Морица Бенёвского (вообще-то, он был словаком). Польские власти планировали выслать на Мадагаскар 60-70 тыс. «лишних» евреев и отправили на остров с инспекционной поездкой ещё одного адъютанта Пилсудского Мечислава Лепецкого. Гитлер поддержал идею о евреях, но Париж расстроил эти планы.
А 1 сентября 1939 года германский вермахт обрушился на Польшу, и через две недели польское государство перестало существовать. Колониальные мечты Варшавы так и остались мечтами.
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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