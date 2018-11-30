«Речь о справедливости»: ведущий RT America Рик Санчес раскритиковал подачу западными СМИ событий в Керченском проливе

Ведущий RT America Рик Санчес, который ранее работал в таких СМИ, как CNN, Fox News и MSNBC, раскритиковал американских журналистов за необъективное освещение событий в Керченском проливе. По его мнению, западные медиа в материалах о провокации ВМС Украины применяют двойные стандарты. «Мы журналисты. Речь о справедливости. Беспристрастном и сбалансированном подходе. Слышали о таком?» — задаётся вопросом Санчес.

Ведущий телеканала RT America известный американский журналист Рик Санчеc обвинил своих коллег из США в необъективности при освещении инцидента между российским и украинскими кораблями в Керченском проливе 25 ноября.

Напомним, три украинских военных судна — буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» — пытались пересечь российскую границу в районе Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы РФ получить для этого разрешения. В итоге украинские корабли были задержаны, а их экипажи арестованы. Официальный Киев, в свою очередь, обвинил Россию в нападении на свои суда, которые якобы ничего не нарушали.

Однако, как заявил в эфире своей авторской передачи на канале RT America бывший ведущий CNN, Fox News и MSNBC, американские журналисты отказываются выслушать обе стороны, предпочитая обвинять Россию в «агрессии» и придерживаться версии Киева.

«Мы журналисты. Речь о справедливости. Беспристрастном и сбалансированном подходе. Слышали о таком? От политиков мы этого не ждём, да и никто не ждёт. Но вот как раз от ведущих новостных каналов этого и полагается ожидать», — посетовал Рик Санчес.

«Антироссийский консенсус»

Практически сразу после инцидента в Керченском проливе главные американские СМИ практически единогласно возложили вину на Россию. Достаточно взглянуть на заголовки.

«Трамп не стал осуждать российскую агрессию против Украины», — пишет CNN.

«США призывают европейцев оказать Украине больше поддержки в свете российской агрессии», — сообщает «Голос Америки»*.

«После путинской агрессии в отношении Украины Трампу самое время придавить Россию новыми санкциями», — пишет The Washington Examiner.

«Российская эскалация в отношении Украины демонстрирует, насколько Путин пренебрегает Западом», — утверждает The Washington Post.

«Трамп жёстко поговорит с Путиным после атаки на украинские суда?» — задаётся вопросом Fox News.

Рик Санчес, в свою очередь, привёл в качестве примера необъективности американских СМИ репортаж телеканала NBC.

«Российские силы — это заголовок, заголовок статьи, с этого начинается текст — российские силы открыли огонь по судну соседнего государства, в результате чего украинские моряки пострадали и были арестованы, а между Москвой и Западом разразился очередной политический кризис», — процитировал он сообщение журналистов NBC.

По мнению Рика Санчеса, это вопиющий пример необъективности.

«В материале нет ни словечка, ни малейшего намёка на российскую точку зрения на происходящее, — отметил он. — Разве не нужно выслушать обе стороны? Разве можно возлагать вину на кого бы то ни было прежде, чем появились доказательства?»

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ

© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по РК / РИА Новости

Двойные стандарты

Для сравнения Рик Санчес привёл пример того, как американские СМИ рассказывали об инциденте, произошедшем в территориальных водах другого государства, в регионе с нестабильной обстановкой.

Летом 2004 года в Персидском заливе американский авианосец John F. Kennedy столкнулся с рыболовецким судном. Рыбаки погибли.

«Рыбаки просто исчезли в водах Персидского залива, не нашли даже их тела. Официальное объяснение гласило, что это был несчастный случай, а может, и попытка теракта», — отмечает Санчес.

Американские СМИ также написали, что это был несчастный случай, но при этом небольшие лодки могут «представлять террористическую угрозу».

«Хочу прочитать, как этот инцидент освещали на CNN: «В Персидском заливе столкнулись авианосец John F. Kennedy и дау (небольшое парусное судно, которыми пользуются рыбаки в арабских странах. — RT). Дау сразу же утонул, и все люди, находившиеся на борту, судя по всему, погибли». Дальше журналист пишет, что, скорее всего, это был несчастный случай, но при этом небольшие лодки могут «представлять террористическую угрозу». Так СМИ рассказали о произошедшем. Ничего особенного, судя по всему — несчастный случай. Тут не о чем говорить, авианосец ни в чём не виноват. Ни у кого и мысли не возникло обвинять в чём-либо авианосец. Ну ладно», — отметил ведущий RT America.

Однако, когда инцидент произошёл в Керченском проливе, американские СМИ обвинили Россию.

«Так что вот вам две ситуации для сравнения: две великие державы, два больших корабля, два инцидента в море. Более разных подходов к освещению просто не найти», — утверждает Рик Санчес.

Стоит отметить, что корабли ВМС США в том же Персидском заливе не раз обстреливали иранские суда.

Так, 25 июля 2017 года американский боевой корабль Thunderbolt обстрелял в северной части Персидского залива иранский патрульный катер. Через три дня Иран сообщил о новой атаке американцев. На этот раз нападению подверглись патрульные суда близ иранской платформы по добыче газа.

Однако американское военное командование, а за ним и СМИ переложили всю ответственность за инциденты на иранцев, которые якобы «опасно сблизились» с американскими боевыми кораблями и не реагировали на предупреждения в радиоэфире.

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017