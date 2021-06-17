«Речь не идёт о тотальной вакцинации»: Песков оценил решение регионов обязать ряд граждан привиться от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ряда регионов РФ о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий работающих граждан, подчеркнул, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения. По его словам, позиция глав этих субъектов обусловлена ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. На данный момент в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг.

В России не рассматривают вопрос введения принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции для всех граждан стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь всё-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идёт о тотальной обязательной вакцинации, речь идёт об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает», — сказал Песков.

По его словам, главы субъектов РФ, которые приняли решение о введении обязательной вакцинации для ряда категорий работников, руководствовались показателями на местах.

«Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента, это не тотальная вакцинация населения, речь идёт об обязательной вакцинации для определённых сфер экономики с учётом того, как идёт волна инфекции, — да, это вполне оправдано. Сути подхода к этой проблеме это не меняет», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и социального обслуживания, ЖКХ, культурных и развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов.

Как заявил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, под обязательную вакцинацию подпадают около 670 тыс. человек в регионе.

«Мы хотим, чтобы данные о провакцинированных сотрудниках подавались руководителями предприятий через региональный портал государственных услуг. Им эта процедура знакома», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, вице-губернатор Московской области Игорь Тресков указал, что до 30 июня водители автобусов и такси должны будут подтвердить, где и когда пройдут вакцинацию. В противном случае их не допустят до работы.

Кроме того, ТАСС сообщал, что Совет ректоров московских и подмосковных вузов рекомендовал, чтобы с 1 сентября 2021 года в режиме офлайн могли обучаться только студенты, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям.

«ЭпиВакКорона»

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что через девять месяцев после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» более чем у половины привившихся сохранились антитела.

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом, по его словам, наиболее репрезентативные данные центр «Вектор» получит по итогом пострегистрационных клинических исследований на 3 тыс. добровольцев, которые завершатся в конце июля.

РИА Новости

© Кирилл Брага

Накануне на сайте стопкоронавирус.рф сообщили, что к 16 июня было произведено 3 177 180 доз вакцины «ЭпиВакКорона», при этом в гражданский оборот введено 2 642 690 доз.

Напомним, что о регистрации «ЭпиВакКороны» 14 октября 2020 года сообщил президент России Владимир Путин. Разработка центра «Вектор» стала второй официально зарегистрированной российской вакциной от COVID-19 — первой была вакцина «Спутник V».

Статистика COVID-19

За последние сутки в России показатель суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 14 057. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6195), Московская область (1208) и Санкт-Петербург (946).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 264 047 случаев заболевания COVID-19. По этому показателю в мире Россия занимает шестое место, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Мировыми лидерами антирейтинга являются США (33,5 млн), Индия (29,7 млн), Бразилия (17,6 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 11 205 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 839 705. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 416 пациентов. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 127 992 человека. случаев коронавируса в 85 регионах.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 143,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 381 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 588 тыс. человек.

Ситуация с COVID-19 в России

В четверг, 17 июня, в Санкт-Петербурге вновь вступил в силу ряд ограничений, введённых на фоне роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. С сегодняшнего дня в городе приостановлена работа объектов развлечений, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров. Прекращается работа фуд-кортов и детских комнат. Также до 50% от общей вместимости ограничено максимальное количество зрителей в кинотеатрах, при этом запрещается ночная (с 02:00 до 06:00) работа баров и ресторанов. Кроме того, в фан-зонах Евро-2020 останавливается работа общепита и продажа продуктов, за исключением напитков.

Ограничения также вводятся в Калининградской области. В этом российском регионе запрещается проведение массовых мероприятий с неопределённым количеством участников, размещение в гостиницах и других подобных заведениях детских тургрупп из других субъектов РФ. При этом на 50% принято решение сократить количество посадочных мест в заведениях общепита, расположенных в ТЦ. Ночная работа кафе и ресторанов также приостановлена.

«Усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

В то же время в Сургуте отменяются выпускные вечера для школьников. Подобная ситуация связана с постановлением, которое подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова — в связи с ухудшением эпидобстановки в ХМАО запрещены мероприятия с участием более 20 человек.

«Понимаем, что сегодня в выпускных классах как минимум по 25 человек. Сегодня уже от УМВД пришло письмо о том, что все массовые мероприятия численностью более 20 человек должны быть нивелированы... Ряд образовательных учреждений планировали выпускные вечера, будет дана установка, будем говорить о запрете на их проведение», — приводит РИА Новости слова директора департамента образования городской администрации Ирины Замятиной.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о готовности «прибегнуть к жёстким ограничительным мерам» в регионе, если население не проявит сознательность и не привьётся от COVID-19.

«Поручил оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах ЧР провести разъяснительную работу с населением», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

В Кабардино-Балкарии власти региона рекомендовали работодателям перевести не менее 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет на удалёнку, а также закрыть детские развлекательные площадки в торговых центрах. С соответствующим предложением в ходе заседания оперштаба выступил главный санитарный врач по региону Жирослан Пагов. Вдобавок, глава КБР Казбек Коков выступил за запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.