«Речь может идти о гибели пяти человек»: в МИД РФ опровергли сообщения о потере сотен «русских наёмников» в Сирии

Сообщения о гибели нескольких сотен россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США — «классическая дезинформация». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, речь может идти лишь о нескольких военнослужащих, а информацию об их гражданстве ещё предстоит уточнить. При этом она подчеркнула, что погибшие, о которых рассказывали в западных СМИ, не являлись российскими военными. Дипломат также назвала оккупацией присутствие американцев в районе сирийского города Эт-Танф.

МИД РФ опровергает появившиеся в западных СМИ сообщения о гибели в Сирии нескольких сотен россиян в результате ударов коалиции во главе с США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Не 400, не 200, не 100 и не 10 (погибших. — RT), по предварительным данным, в результате произошедшего боевого столкновения (7 февраля. — RT), причины которого сейчас выясняются», — пояснила дипломат.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники распространил информацию о том, что в САР во время бомбёжки коалиции погибли до 100 «русских наёмников».

Всех не отследить

Как отметила Захарова, речь, скорее всего, идёт о пяти погибших, при этом ещё предстоит выяснить, являются ли они гражданами России.

«По предварительным данным, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства, — являются ли все они гражданами России или других стран», — рассказала Захарова.

Вместе с тем она подчеркнула, что погибшие не были российскими военнослужащими. Более того, дипломат допустила, что попасть в Сирию они могли нелегально.

«В зонах конфликта находится большое количество граждан из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ. Цели пребывания в горячих точках разные, в том числе участие в боевых действиях. В государственные органы, как вы понимаете, люди, уезжающие в места боевых действий, за оформлением своего выезда не обращаются. Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно», — сказала официальный представитель МИД.

Помимо этого, она добавила, что дезинформирующие сообщения впервые появились на каналах боевиков, которые «зачем-то взяли фотографию поверхности Марса и наложили на неё изображение уничтоженной военной техники».

Причины для удара

Отметим, что темой для комментария Захаровой послужили заявления Пентагона об ударе, который нанесли самолёты коалиции 7 февраля. При этом, по версии американского ведомства, это было ответом на атаку проправительственных сил на базу Сирийских демократических сил (SDF) в провинции Дейр эз-Зор.

В Минобороны России, в свою очередь, отметили, что причиной инцидента стали разведывательно-поисковые действия ополченцев, которые те вели в против «спящей» ячейки «Исламского государства»*.

«При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из миномётов и РСЗО (реактивной системы залпового огня. — RT), после чего по ним нанесли удар вертолёты возглавляемой США международной коалиции», — заявили в ведомстве.

Фактический захват

Помимо этого, официальный представитель МИД обвинила США в фактической оккупации района вокруг города Эт-Танф. Она отметила, что коалиционные силы, по сути, вступили в противостояние с правительственной армией.

«Продолжалась фактически оккупация американскими военными 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, по сути, зоны безопасности для недобитых игиловцев*. Вызывающий характер носили действия американцев и в Заевфратье, где они, демонстрируя верность своим курдским союзникам, вступали практически в открытое противостояние сирийской армией», — заявила Захарова.

По её словам, продолжая поддерживать курдов оружием и боеприпасами, Вашингтон провоцирует Анкару. Последняя же из-за этого продолжает свою операцию «Оливковая ветвь». А в результате ведущихся боёв гибнут мирные жители.

Напомним, Турция начала военные действия против курдских Отрядов народной самообороны, которые считает террористическими, 20 января. По сообщениям информагентств, на территорию САР вошли турецкие танки Leopard 2A4 и M60, бронетранспортёры M113 и бронемашины пехоты ACV-15.

С 20 января турецкая артиллерия и авиация наносят удары по позициям местных ополченцев. В боевых действиях, по некоторым данным, помимо регулярной армии, участвуют отряды туркоманов и Свободной сирийской армии (ССА).

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Как отмечал ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не откажется от операции и не остановится на полпути. При этом он подчеркнул, что Россия и западная коалиция были заранее предупреждены о намерениях Анкары.

«Ни шагу назад от Африна. Мы об этом говорили с нашими российскими друзьями и с силами коалиции», — заявил политик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.