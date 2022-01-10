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Речь Лукашенко поразила эксперта: "Перечеркнул всё"

10 января 2022, 13:50  •  359 • Политика
Неожиданная рождественская речь Александра Лукашенко, в которой он призвал к объединению вокруг России, поразила многих. В том числе политолога Ивана Скорикова, который заявил, что своими словами Лукашенко "перечеркнул всё".
Во время празднования Рождества Христова президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился ко всем верующим с речью. В ней он не только поздравил всех с праздником, но и заявил о наступлении новой эры союзов на постсоветском пространстве. Кроме того, Лукашенко призвал все страны бывшего СССР объединиться вокруг России.
Именно этот тезис вызвал наибольшее удивление экспертов. В беседе с Царьградом политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков назвал слова Александра Григорьевича "поразительными". "Потому что он фактически перечеркнул всё, всю свою риторику, которой он занимался последние лет десять уж точно", - пояснил политолог.
Именно при Лукашенко, напомнил он, велась "вялотекущая дерусификация" Белоруссии:
Балансирование на этих двух стульях. Попытка идти на Запад, но за счет России. И различные провокационные шантажистские действия против наших попыток интеграции.
По мнению Скорикова, с одного из этих "стульев" лидера Белоруссии заставили слезть массовые протесты в республике в прошлом году.
"Сейчас он оказался загнан в угол теми санкциями, которые на него наложили непризнанием со стороны Запада, - добавил собеседник Царьграда. - И, по крайней мере, на словах, он окончательно слез со второго стула, и это можно приветствовать".

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