«Речь идёт о выживании»: как Украина собирается шантажировать МВФ

Украина должна «шантажировать МВФ дефолтом», а также отказаться выполнять требования фонда по проведению непопулярных реформ. Об этом заявил депутат от партии «Народный фронт» Александр Кирш. По его мнению, в результате такой политики организация пойдёт на уступки и выделит дополнительные средства, ведь Киев — главный буфер между Западом и Россией. Эксперты отмечают, что у команды Порошенко действительно есть шанс на получение нового транша. Вот только сумма может оказаться символической — как и вера кредиторов в готовность Украины платить по счетам, подчёркивают политологи.

«Риторика становится всё более жёсткой»

Ещё в начале этого года глава Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявлял, что Киев досрочно прекратит сотрудничество с Международным валютным фондом в случае, если до июля страна не получит очередного транша. В частности, украинские власти говорили о своём недовольстве «кучей непопулярных реформ», которые фонд требует провести, перед тем как выделит очередную порцию денег — сейчас речь идёт о $1,9 млрд, которые Киев ожидает летом.

Однако депутаты Рады предложили свой выход из положения. В интервью украинскому порталу «Обозреватель» депутат от партии «Народный фронт» Александр Кирш заявил, что Украина может воспользоваться опытом Греции и выдвинуть МВФ свои условия кредитования. Народный избранник уверен, что фонд должен испугаться возможного дефолта Украины, поскольку страна служит барьером, «отделяющим Запад от России». В первую очередь Кирш предложил отказаться от повышения цен на газ для населения — одного из ключевых требований МВФ.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и фондом действует до конца года. В её рамках стране планировалось выделить $17,5 млрд. Но Украина смогла получить только половину этой суммы, разделённую на четыре транша. В марте 2015 года фонд выделил Киеву $5 млрд, в августе 2015-го — $1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила два перевода по $1 млрд каждый.

С учётом предыдущих программ сотрудничества (до 2014 года) общая сумма задолженности Украины перед фондом достигает $12 млрд.

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МВФ выдвигает к стране серьёзные требования, но их выполнение не даёт никаких видимых результатов, говорит источник RT в партии «Народный фронт».

«Чтобы получить всего $2 млрд, нам надо не только создавать независимый антикоррупционный суд и тем самым поставить под угрозу безопасность чиновников и политиков, но и перед выборами повышать тарифы для населения», — заявил он.

Собеседник RT добавляет, что в последние несколько лет Киеву удавалось избегать выполнения требований фонда. По его словам, достоверность данных, которые чиновники, судьи и правоохранители указывают в электронных декларациях с сентября 2016 года, никто не проверяет.

Источник RT в партии «Самопомощь» подчёркивает, что фонд уже несколько раз шёл на уступки украинским властям.

«Первые годы обещаниям топ-чиновников верили, но сейчас этого нет. Кредиторы уже давно поняли, что их постоянно пытаются обмануть. Поэтому риторика по отношению к Украине становится все более жёсткой», — говорит собеседник RT.

В начале декабря 2015 года Совет директоров МВФ утвердил реформу, которая позволяет кредитовать страны, допустившие дефолт. Таким образом МВФ смог предоставлять заёмные средства Украине, которая в конце декабря 2015 года отказалась возвращать России $3 млрд долга. Москва выделила эти средства Киеву ещё в конце 2013 года при президенте Викторе Януковиче, деньги были в основном направлены на выплату заработных плат и пенсий.

В 2015-м Россия проголосовала против решения Совета директоров МВФ, а министр финансов России Антон Силуанов назвал решение фонда «поспешным и предвзятым». Кредитная реформа, по его мнению, даёт возможность Киеву не платить по своим долгам в принципе.

МВФ пошёл навстречу Украине и в прошлом году, когда согласился отсрочить старт продаж земель сельскохозяйственного назначения. Ведь, по данным украинских соцопросов, более 50% населения выступают против такой инициативы.

«Если только Верховная рада вынесет на рассмотрение вопрос отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли, мы придём в Киев — и это будут не тысячи, не десятки тысяч, а сотни тысяч людей. Мы не дадим продать украинскую землю, не позволим оставить наших детей и внуков без главного богатства Украины. Украинская земля — это, если хотите, что-то вроде Сталинграда для нас: без земли жизни в Украине не будет!» — заявил в интервью харьковскому телеканалу весной прошлого года лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

«Речь идёт только о выживании»

Заявление народного депутата Александра Кирша о риске шантажа со стороны Украины демонстрирует позицию всего депутатского корпуса, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Они пользуются покровительством США, которые готовы выдавать деньги. Власти страны считают её площадкой, которая позволяет создавать угрозу для России. В Киеве закрывают глаза на то, что Украина уже давно не в состоянии платить по долгам, а также используют свой административный ресурс, чтобы государство получало помощь при любых условиях», — говорит эксперт.

Новые транши финансовой помощи Украине поступают только по этой причине, отмечает Кошкин. По его словам, никаких серьёзных результатов борьбы с коррупцией нет.

Reuters

Президент Пётр Порошенко уже не просит о помощи у западных партнёров, а требует её предоставить, подчеркнул в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«Киев утверждает, что именно Запад несёт ответственность за происходящее на Украине. Шантаж заключается в том, что в случае провала страна просто вернётся под влияние России. Причём эта риторика характерна не только для провластных депутатов, но и для оппозиции. Подобное развитие событий, разумеется, невыгодно западным партнерам, поэтому они и продолжают помогать», — считает аналитик.

Олег Неменский полагает, что, несмотря на скандальные заявления, Украина получит новые транши, но их размеры будут весьма небольшими. Эксперт добавляет, что на Западе уже давно поняли, что вкладывать средства в развитие Украины бессмысленно.

«Речь идёт только о выживании, поскольку все прекрасно понимают, что деньги часто «пропадают». Уровень жизни населения снижается, но это мало кого волнует», — говорит источник RT в партии «Самопомощь».