Речь идёт о сотнях тысячах евро! В Германии подсчитывают убытки из-за отмены Октоберфеста

Жительница Мюнхена Маша Ветто рассказала Nation News о негативных последствиях, которые причинит экономике Баварии отмена Октоберфеста.

Глава регионального правительства Маркус Зедер сообщил о решении не проводить мероприятие в этом году из-за ситуации с коронавирусом 21 апреля в ходе пресс-конференции.

Таким образом, крупнейший и знаменитейший на планете пивной фестиваль не состоится в первый раз за последние 70 лет, подчеркнула Ветто.

Она уверена, что данная вынужденная мера не только расстроит всех чтящих традиции местных и многих фанатов по всему миру, но и нанесёт удар по баварской экономике.

Маша отметила, что фестиваль предоставлял порядка 13 тыс. рабочих мест. Бум в период проведения праздника каждый год бывает в отелях, у таксистов, в сувенирных лавках и местных ресторанах. Поэтому общий финансовый урон можно оценить в сотни тысяч евро.