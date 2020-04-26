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Речь идёт о сотнях тысячах евро! В Германии подсчитывают убытки из-за отмены Октоберфеста
26 апреля 2020, 21:10 • 92 • В мире
Жительница Мюнхена Маша Ветто заявила Nation News, что отмена Октоберфеста расстроит не только поклонников праздника, но и ударит по экономике Баварии. Она назвала предположительную сумму финансовых потерь - речь идёт о сотнях тысячах евро.
Жительница Мюнхена Маша Ветто рассказала Nation News о негативных последствиях, которые причинит экономике Баварии отмена Октоберфеста.
Глава регионального правительства Маркус Зедер сообщил о решении не проводить мероприятие в этом году из-за ситуации с коронавирусом 21 апреля в ходе пресс-конференции.
Таким образом, крупнейший и знаменитейший на планете пивной фестиваль не состоится в первый раз за последние 70 лет, подчеркнула Ветто.
Она уверена, что данная вынужденная мера не только расстроит всех чтящих традиции местных и многих фанатов по всему миру, но и нанесёт удар по баварской экономике.
Маша отметила, что фестиваль предоставлял порядка 13 тыс. рабочих мест. Бум в период проведения праздника каждый год бывает в отелях, у таксистов, в сувенирных лавках и местных ресторанах. Поэтому общий финансовый урон можно оценить в сотни тысяч евро.
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