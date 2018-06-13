«Речь идёт о психически больном человеке»: что известно о происшествии с захватом заложников в Париже

Личность мужчины, захватившего вечером во вторник заложников в Париже, установлена. По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, злоумышленнику 26 лет, он марокканец. Преступник не числился в базах лиц, склонных к терроризму. Полиция полагает, что нападавший может быть психически больным. Такой вывод в ведомстве сделали из его высказываний во время переговоров.

Мужчина, захвативший заложников на севере Парижа, обезврежен. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон. По его словам, жизни заложников ничто не угрожает.

«Мужчина был задержан, заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм и оперативность сотрудников полиции и спасательных служб», — написал Коллон в своём Twitter.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) June 12, 2018

Инцидент произошёл в 10-м округе Парижа на улице Петит Экюри. По данным BFM, злоумышленник под видом курьера вошёл в одно из зданий и захватил заложников. Как сообщает France Info со ссылкой на полицию, мужчина удерживал двоих людей, в том числе беременную женщину.

Впоследствии из здания были выведены несколько человек. У одного из них были следы побоев на лице, ещё один был облит бензином.

Как сообщал BFM, мужчина требовал встречи с послом Ирана во Франции. Также утверждалось, что у преступника при себе была бомба. Позднее французские СМИ сообщили, что взрывных устройств у злоумышленника не было. В то же время при нём были ножи и муляжи оружия.

«Злоумышленник является 26-летним марокканцем. Он не числится в электронных базах данных на исламских радикалов и лиц, склонных к терроризму. Судя по всему, речь идёт просто о психически больном человеке. Об этом свидетельствуют, в частности, его сбивчивые высказывания, сделанные в переговорах с полицией в то время, как он удерживал заложников», — цитирует Коллона ТАСС.

Reuters

Высокая угроза

Между тем это не первый случай нападения одиночек на людей во Франции за последний год. Так, 23 марта Радуан Лакдим, также выходец из Марокко, которому тоже было 26 лет, с применением оружия угнал автомобиль в Каркасоне. Затем он открыл стрельбу по сотрудникам спецназа, а после захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб.

В результате нападения погибли три человека: пассажир машины, покупатель и сотрудник супермаркета.

Известно, что злоумышленник выкрикивал фразу «Аллах Акбар» и говорил, что собирается «отомстить за своих братьев в Сирии». В доме по месту проживания Лакдима обнаружили завещание, в котором он ссылается на террористическую группировку «Исламское государство»*.

При этом мужчина уже был известен полиции по мелким преступлениям, сообщал тогда глава МВД Франции Жерар Коллон.

По данным СМИ, Лакдим требовал освободить Салаха Абдеслама — главного фигуранта по делу о терактах в Париже.

Бельгийский суд приговорил Абдеслама к 20 годам лишения свободы. 28-летний уроженец Брюсселя и гражданин Франции считается единственным из оставшихся в живых организаторов серии терактов во французской столице в ноябре 2015 года. Тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

После мартовского случая захвата заложников президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что террористическая угроза в стране продолжает оставаться высокой.

Новые вызовы

В столице Франции последний резонансный случай нападения произошёл в ночь на 13 мая. Уроженец Чечни, гражданин Франции Хамзат Азимов напал на прохожих с ножом в районе парижской площади Опера. В результате погиб 29-летний мужчина, ещё несколько человек получили ранения.

По данным СМИ, в 2017 году молодого человека вызывали на допрос к следователям антитеррористического подразделения столичной полиции в связи с причастностью к группе людей, которые заявляли о своём желании отправиться в зону боёв на сирийско-иракской границе. Однако в итоге его отпустили.

По мнению эксперта в области безопасности, бывшего сотрудника британской разведки Чарльза Шубриджа, тот инцидент можно было бы предотвратить, если бы спецслужбы не снимали наблюдение с подозреваемого.

«В разных странах есть различные уровни контроля: за некоторыми ведётся поверхностное наблюдение, других отслеживают более пристально, включая изучение их выходов в интернет, звонков и т. п. Но всё зависит от принятия решения по тому или иному субъекту», — пояснил Шубридж в беседе с RT.

Угрозу для Франции представляет также скорое освобождение около 40 человек, осуждённых за терроризм. Такого мнения придерживается прокурор Парижа Франсуа Молен. Джихадисты выйдут на свободу в ближайшие два года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.