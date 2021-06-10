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«Речь идёт о политическом деле»: адвокат об аресте россиянина в Швейцарии по экстрадиционному запросу США

10 июня 2021, 00:50  •  78 • В мире
Власти США требуют экстрадировать российского бизнесмена Владислава Клюшина, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах. Такое мнение в беседе с RT высказал адвокат Оливер Чирич, который представляет интересы арестованного в Швейцарии россиянина. Клюшин известен тем, что его компания разработала систему мониторинга блогов и СМИ «Катюша». С 2016 года ею пользуются российские госорганы. В США бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях. Однако, по мнению защиты, часть информации в рамках расследования этого дела была получена незаконно.
 
Reuters © Arnd Wiegmann
 

Власти США требуют экстрадировать бизнесмена Владислава Клюшина из Швейцарии, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах, полагает защита россиянина. Об этом RT рассказал адвокат Оливер Чирич, который представляет интересы Клюшина.

Разработчик «Катюши»

Об аресте россиянина стало известно 8 июня 2021 года. Местные СМИ опубликовали материалы Федерального уголовного суда и Верховного суда Швейцарии. Из документов следовало, что бизнесмен ещё 2,5 месяца назад был задержан  по запросу американских властей, которые обвинили его в финансовых махинациях. 

«Владислава обвиняют в инсайдерской торговле, то есть в использовании секретной коммерческой информации в целях обогащения. Уголовное дело было возбуждено в США, причём, судя по материалам, всего за несколько дней до приезда Владислава в Швейцарию», — рассказал RT Оливер Чирич.

При этом, по словам Чирича, Вашингтон предоставил ордер на арест Клюшина минюсту Швейцарии только в апреле, спустя месяц после задержания. 

«Мы уверены в том, что уголовное дело о финансовых махинациях является предлогом. Скорее, речь идёт о политическом деле из-за природы его бизнеса и контактов», — пояснил адвокат Клюшина.

По данным базы Контур.Фокус, Владислав Клюшин является соучредителем компании М13, которая разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». С 2016 года её используют администрация президента и правительство РФ.

В 2016 году, отвечая на вопрос журналистов о системе «Катюша», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Да, мы ей пользуемся постоянно, это очень удобно».

Согласно сайту «Госзакупки», за последние пять лет М13 заключила в общей сложности 32 контракта с российскими государственными структурами на сумму 1,3 млрд рублей.

Так, ранее М13 предоставляла доступ к системе мониторинга и анализа средств массовой информации Генпрокуратуре, мониторила СМИ для Федеральной Таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов. В этом году компания заключила контракт на оказание услуг по мониторингу СМИ и интернет-ресурсов с Министерством связи.

В 2020 году выручка компании составила 1,8 млрд рублей, а чистая — 23,9 млн рублей.

Закрытая информация

Адвокат Клюшина говорит, что в Швейцарию россиянин приехал по личным делам, его поездка не была связана с работой. Защита полагает, что Штаты могли пользоваться незаконными способами получения личной информации о Клюшине.

«В материалах дела, которые американские власти подали швейцарской стороне, есть информация о Владиславе, которой нет в открытом доступе. Её можно было получить, только взломав его компьютер и телефон», — пояснил адвокат.

Сейчас защита россиянина обжалует решение суда о мере пресечения. Швейцарский суд отказался отпустить его под залог в размере 1,5 млн швейцарских франков (около 1,6 млн долларов), «что соответствует примерно 100% или значительной части его ликвидных активов и 40% его общих активов». 

Сам Клюшин вины не признаёт и выступает против экстрадиции. В апреле и мае его адвокаты подали две жалобы в Федеральный уголовный суд. В этих документах Клюшин указал, что он сам и его компания «играет стратегически важную роль для правительства России», и власти США требуют его экстрадиции, чтобы получить важную информацию о России.

Защита Клюшина отмечает, что рассмотрение вопроса об экстрадиции может затянуться на полгода и больше. 

«По американо-швейцарскому договору об экстрадиции страна не экстрадирует лиц, которые являются объектом политического преследования. Мы считаем, что Владислав стал жертвой именно политических интересов Вашингтона», — пояснил Оливер Чирич.

Сейчас россиянин, по словам адвоката, находится в СИЗО для тех, кто ждёт решения об экстрадиции за рубеж.  В камере он содержится один и не жалуется на условия, добавляет защитник.

Пресс-атташе посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов в беседе с RT подчеркнул, что сотрудники Посольства и Генконсульства РФ в Женеве уже посетили Клюшина — сейчас все права россиянина соблюдаются.

  • Владислав Клюшин с Софьей Чмух
  • Instagram
  • © sofya_chmoukh

Бывшая жена Софья Чмух в беседе с RT рассказала, что ещё за день до ареста, 20 марта, он находился в Москве.

«В последний раз я виделась с бывшим мужем 20 марта. У дочери было выступление по воздушной акробатике, на которое он пришёл. Либо Владислав не знал о том, что его готовятся арестовать, либо не рассказал нам, потому что он вёл себя абсолютно спокойно. Мы все под впечатлением и надеемся, что это какая-то ошибка и всё это закончится как страшный сон», — рассказала она. 

По мнению вице-президента Международного комитета по защите прав человека Александра Ионова, российские власти  должны направить ноту властям Швейцарии с требованием выдать им гражданина страны.

Правозащитник отмечает, что уже были прецеденты, когда американские власти не успевали прислать нужные документы и человека отпускали, а «он быстрым шагом направлялся в сторону России». 

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