Ребёнок за миллион: корреспондент RT стал свидетелем задержания женщины, которая продавала новорождённую дочь

Столичная полиция пресекла попытку продажи младенца за 1 млн рублей. 23-летняя гражданка Киргизии, постоянно проживающая в Уфе, попыталась выручить деньги за своего ребёнка в Москве. С будущими «покупателями» она договаривалась ещё в январе, находясь на восьмом месяце беременности. 27 февраля она родила девочку, а уже 5 марта встретилась с подставными родителями и передала ребёнка, после чего её задержали оперативники. Известно, что год назад она уже собиралась продать свою старшую дочь, но затем передумала. Всего у девушки трое детей от разных мужчин.

RT стал свидетелем предотвращения правоохранительными органами продажи новорождённого ребёнка. Информация об инциденте была распространена ГСУ СК по городу Москве.



«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщает пресс-служба СК.

«Ребёнок на миллион»: в Москве гражданка Кыргызстана пыталась продать новорожденного младенца

По версии следствия, Барнохон Расулжан Кызы пыталась продать ребёнка за один миллион рублей любому покупателю через соцсети. Она маскировала сделку под поиск приёмных родителей для новорожденной дочери. 5 марта женщина встретилась с «покупателями» на востоке Москвы, получила от них деньги и написала расписку об отказе от ребёнка.

Сразу после получения денег подозреваемая была задержана в присутствии корреспондента RT. В ходе допроса женщина признала вину в полном объёме.

В настоящее время жизни её ребенка ничего не угрожает. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы.

«После сделки мы друг другу никто»

В августе 2018 года 23-летняя Барнохон уже пыталась продать своего ребёнка через объявление в соцсетях. На её предложение откликнулись активисты движения «Альтернатива», занимающегося борьбой с торговлей людьми.

«Увидела в сети объявление — «Ищу усыновителей. Девочка 1,3 месяца. Москва», — рассказала RT общественница. — Откликнулась. Ответила женщина, сказала, что ребёнка она отдаёт не бесплатно, а за миллион рублей. У меня была легенда, будто мы с мужем состоятельная пара и у нас не получается завести детей. Обо мне она особо ничего не спрашивала, дальнейшая судьба девочки её тоже не волновала. Главное условие было: после сделки «мы были друг другу никто».

В первый раз покупка не состоялась — родственники отговорили Расулжан. Но уже 18 января 2019 года она уже сама повторно вышла на контакт с Юлией из «Альтернативы».

«Спросила, ищу ли я ещё ребёнка, — рассказывает Юлия. — Я сказала, что да. Выяснилось, что она вот-вот готова родить девочку. Условия сделки те же — миллион рублей. Сама она из Уфы, но договорились, что рожать и передавать ребёнка она будет в Москве».

Расулжан смогла добраться до Москвы на попутной машине в 20-х числах февраля. С собой она взяла своего первенца, трёхлетнего мальчика Мустафу. Девочку же, которую она пыталась продать ещё летом, женщина оставила со своим молодым человеком.

«Внешне абсолютно не переживала»



Полиция знала о предстоящей сделке — Юлия сразу обратилась к ним после первого контакта с «продавщицей» в январе. За разработку и проведение оперативно-следственных действий отвечал 21 отдел 6-й ОРЧ ГУ МВД по Москве. В качестве места проведения сделки для гражданки Киргизии и её детей была снята квартира на первом этаже дома на Халтуринской улице на востоке Москвы. 27 февраля она родила девочку в акушерско-гинекологическом центре ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.

Путин встретился с гендиректором ЮНЕСКО «Она написала мне в день родов, — рассказала RT Юлия. — Решили, что сделку проведём пятого марта днём. Моим мужем должен был выступить ещё один волонтёр «Альтернативы» Ренат».

В назначенный день около 14:00 Юлия и Ренат в сопровождении полиции приехали на Халтуринскую. Оделись для спецоперации волонтёры нарядно, чтобы больше походить на «богатую пару». Оперативники предоставили им аппаратуру для скрытой фиксации преступления, выдали муляж миллиона рублей наличными — две пачки по сто пятитысячных купюр в замотанном резинкой прозрачном целлофане. Юлию и Рената проинструктировали, как вести себя во время сделки — им нельзя было оказывать психологическое давление на продававшую ребёнка мать или иным способом склонять её к преступлению.

Ближе к 16:00 Юлия и Ренат зашли в квартиру к Барнохон. Она была одета в длинный, практически до пола чёрный балахон с капюшоном. Женщина сидела на раскладной кровати в комнате со свёрнутым в пелёнки младенцем на руках. Её сын в это время играл на полу с игрушечной машинкой.

Перед тем как приступить к самой «покупке», Юлия и Ренат пытались отговорить Барнохон от сделки.

«Мы ей сказали, что если она сейчас откажется и уедет, никто ей ничего не скажет и не сделает, — описала RT обстоятельства задержания Юлия. — Спрашивали, может она успела как-то по-матерински «прикипеть» к девочке за неделю, не будет ли жалеть о том, что её отдаёт. Она была непреклонна и внешне абсолютно не переживала».

Заменить бы наших чиновников роботами Мать новорожденной написала расписку о получении денег, в бумаге указала, что «находясь в здравом уме получила денежные средства в размере 1 млн. рублей и дальнейших претензий на ребёнка не имеет».

Писала она аккуратно, красивым почерком, совершенно без волнения и спешки, рассказала Юлия. Дальше Барнохон просто взяла деньги у Юлии и передала ей на руки ребёнка. Продавщица не пересчитывала купюры и не разворачивала пакет с муляжом: просто положила его на полку шкафчика. Для полиции это стало сигналом к действию. Не успела Барнохон понять, что дверь квартиры снаружи кто-то открывает, как в помещение уже оказались оперативники.

Один из полицейских подошёл к мальчику предложил ему «поиграть с машинкой на кухне» — тот с радостью согласился. Младенец на руках Юлии тихо спал.

«В истории могут появиться дополнительные сведения»

Сотрудники полиции почти сразу увезли детей и задержанную. Мальчик с удивлением смотрел на толпу журналистов, его новорожденную сестру на руках несла инспектор по делам несовершеннолетних. Подставным покупателям операция далась ещё тяжелей.

«Я никак в толк не возьму, — возмущалась Юлия. — Только родила и продавать. Своего ребёнка! Я пока ребёнка не увидела ещё спокойна была, но сейчас трясёт. Я никогда никого сажать не собиралась, но куда бы девочка попасть могла? Хочу сказать большое спасибо нашей полиции!»

Через несколько часов следственные мероприятия в квартире были закончены. Подозреваемая в преступлении гражданка Киргизии пришла в себя и призналась, что ей стыдно.

По её словам, задумываться о продаже ребёнка она стала ещё в октябре, когда была на пятом месяце беременности. Тогда её бросил «муж» (официально она никогда не была замужем), она оказалась фактически на улице и без работы. Родители девушки якобы сказали «не морочить им голову» своими проблемами.

Сейчас Барнохон находится под стражей. По статье женщине грозит до семи лет лишения свободы. Её дети временно будут определены в приют. По информации RT, сейчас детей пытается забрать к себе бабушка. Родственники женщины утверждают, что не знали о её намерении продать младенца.

С «покупательницей» новорожденной девочки Юлией почти сразу на связь вышел «непонятный мужчина».

«У меня есть подозрение, что он либо её сообщник, либо организатор, сейчас сложно сказать, — рассказала Юлия. — Она-то при общении тихая оказалось, а переписку за неё вели довольно бодро. Думаю, в этой истории могут появиться дополнительные сведения».