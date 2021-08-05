«Ребёнок в тяжёлом состоянии»: в Москве задержали мужчину, выкинувшего своего сына с пятого этажа

В Москве задержан 24-летний мужчина, который в среду, 4 августа, выкинул с пятого этажа собственного двухлетнего сына, после чего сбежал. Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован. Мотивы поступка пока не известны. СМИ сообщают, что подозреваемый — Леонид Кудрявцев, который за пару дней до инцидента поссорился с женой.

Столичные следователи задержали 24-летнего мужчину, который 4 августа едва не убил собственного двухлетнего сына, выкинув того с балкона.

На видео c камеры видеонаблюдения у подъезда дома видно, как вскоре после падения ребёнка мужчина в трусах выбежал из подъезда. Мельком взглянув в сторону тяжелораненого мальчика, который лежит посреди дороги, он, даже не остановившись, быстро побежал в другую сторону. Установить его местонахождение удалось на следующий день.

«Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Как сообщалось ранее, вечером 4 августа 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в городе Москве, обнаружен двухлетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Установлено, что ребёнка выбросил с балкона пятого этажа отец, после чего скрылся. В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета.

Леонид Кудрявцев

© Скриншот с видео: СК РФ

На коротком видео, опубликованном в четверг днём Следственными комитетом, показан фрагмент допроса задержанного, которого, как сообщают СМИ, зовут Леонид Кудрявцев.

На вопрос следователя, по какому поводу он задержан, мужчина отвечает: «По поводу выкидыша ребёнка в окно». Далее на видео он говорит, что выбросил собственного сына с балкона, расположенного на пятом этаже. Мотивов своего поступка Кудрявцев не объясняет.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщила агентству «Москва», что меру пресечения задержанному 6 августа изберёт Кузьминский райсуд Москвы.

По данным СМИ, в четверг в состоянии ребёнка наметилась положительная динамика, хотя оно по-прежнему остаётся тяжёлым.

По неподтверждённой инфомации, ранее Леонид Кудрявцев уже привлекался к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств.

Как рассказала РЕН ТВ мать мальчика Александра Майорова, Кудрявцев приехал в столицу вместе с ребёнком, чтобы сделать прививку. Они общались накануне инцидента, и между ними произошла ссора.

«Ребёнок в тяжелом состоянии. Мы последние два дня ругались, он должен был к маме ехать, прививку сделать», — заявила Майорова, также отметив, что отец мальчика злоупотреблял алкоголем. При этом она подчеркнула, что мужчина сильно любил сына, и не знает, что могло привести к трагедии.

«МК» уточняет, что семья постоянно проживала в подмосковном Подольске, в квартире брата Леонида. Перед приездом в Москву, на котором настояла мама Кудрявцева, он 2 августа серьёзно поругался с женой, вследствие чего семью навестил участковый. На следующий день, у 3 августа, у пары была годовщина свадьбы и, возможно, Кудрявцев что-то употребил — МК, ссылаясь на слова матери мужчины, утверждает, что 4 августа его поведение было странным.

Свою проверку по факту инцидента проведёт и столичная прокуратура. «В ходе проверки, проведение которой поручено Кузьминской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по данному факту по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) поставлены в прокуратуре Москвы на особый контроль», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Не остались в стороне от трагедии и столичные власти. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения агентству «Москва» сообщили, что при необходимости окажут помощь родным мальчика.

«Сейчас ребёнок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Ранее семья за социальной помощью не обращалась. Сотрудники соцзащиты свяжутся с родными мальчика и при необходимости окажут помощь», — рассказали в департаменте агентству «Москва».