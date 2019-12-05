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«Ребёнок не мог такого выдумать»: семья добивается проверки после слов приёмной дочери о сексуальном насилии в приюте

05 декабря 2019, 18:09  •  85 • В России
Жительница Нижневартовска Люция Петрова добивается, чтобы следственные органы проверили слова её приёмной дочери. Пятилетняя Василиса после удочерения рассказала, что она и другие дети в приюте якобы подвергались сексуальному насилию. Петрова тут же обратилась в СК, однако дело до сих пор не завели. Следователи, как она утверждает, ограничились тем, что организовали встречу Василисы с психологом, которая ещё до беседы с ребёнком попыталась убедить приёмную мать, что «девочка фантазирует». При этом опрошенные RT юристы отмечают, что в таких случаях следует немедленно возбудить дело и провести психолого-психиатрическую экспертизу с участием экспертов.
 
© Фото предоставлено Люцией Петровой
 

40-летняя жительница Нижневартовска Люция Петрова добивается, чтобы следственные органы провели проверку на основании слов её приёмной пятилетней дочери. Сразу после того, как над девочкой оформили опеку, она рассказала, что вместе с другими детьми якобы подвергалась сексуальному насилию в приюте. 

Женщина сразу обратилась в Следственный комитет, но дело, по её словам, до сих пор не завели. Петрова отмечает, что допрос девочки состоялся только спустя месяц, причём всё свелось к беседе с психологом, которая, ещё не выслушав ребёнка, попыталась убедить мать, что дочь фантазирует. По мнению экспертов, следователь должен был назначить обязательную в таких случаях психолого-психиатрическую экспертизу. 

Хотели передать на международное усыновление

Семья Петровых решила усыновить Матвея и Василису в конце прошлого года. Как вспоминает Люция, брат и сестра им сразу запали в душу. К тому моменту в семье уже было пятеро детей (двое родных и трое приёмных). Но забрать Василису из детского дома «Росток», расположенного в Анжеро-Судженске, оказалось непросто.

Хотя семья Петровых была на хорошем счету и получила соответствующее разрешение, органы опеки Анжеро-Судженска всячески старались помешать удочерению, тянули время, пытались ввести опекунов в заблуждение.

«От меня скрывали нахождение детей. Например, говорили, что Василиса в больнице, а её там не было, называли неверный детский дом, где она якобы была. Говорили, что её держат вместе с братом, а на самом деле они всё время содержались отдельно, — рассказывает RT Люция Петрова. — Также несколько раз говорили, что дети уже уходят в другую семью, причём постоянно менялись детали: то к Василисе уже ходят родители, то она у них дома, то уже документы на усыновление в суде.  Всё это не соответствовало действительности — просто они всеми силами тянули время, чтобы не передавать нам детей».

Приёмные родители дошли с жалобами до Министерства просвещения, после чего девочку удалось забрать. В органах опеки Анжеро-Судженска провели проверку, а виновные, как говорилось в ответе Министерства просвещения РФ (есть в распоряжении RT), были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как рассказала Люция Петрова, потом стало известно, что параллельно девочку пытались передать на международное удочерение в Италию.

«Потом уже мне рассказали, что Василису обещали отдать на международное усыновление. Видимо, поэтому всеми силами сопротивлялись, чтобы её забрали мы. Возможно, и потому, что боялись, что тогда правда всплывёт», — говорит Петрова.

Информацию о том, что девочку из интерната органы опеки планировали передать на международное усыновление, RT подтвердили и представители региональной прокуратуры. 

  • © Фото предоставлено Люцией Петровой

Ужасные вещи

Василису Петровы забрали из приюта 16 октября. Потом вся семья поехала в Москву за её братом Матвеем, находившимся в столичной клинике на реабилитации. По словам Люции, первые два дня девочка молчала, а потом, когда вернулись в Нижневартовск, стала рассказывать страшные вещи.

«Когда я начала переодевать Василису, сразу заметила у неё синяки. Потом ребёнка надо было помыть, я отвела её в душ, но она сразу испугалась, стала говорить: «Не надо, не надо». Я начала её осторожно расспрашивать, объяснила, что уже нечего бояться, она со мной. Она рассказала совершенно ужасные вещи: что к ней и другим деткам приходил по ночам какой-то злой дядя, трогал её и так далее. Я мать с 15-летним опытом и сразу поняла, что это не фантазии. Пятилетний ребёнок не мог такое выдумать, видно, как она смущена и напугана», — поясняет RT Люция Петрова.

Женщина на следующий же день обратилась в Следственный комитет. Там женщин, по её словам, встретили доброжелательно, но заводить дело и допрашивать ребёнка почему-то не торопились.

«Сказали, что пока девочку лучше не беспокоить. Договорились через пару недель встретиться: они сказали, что у них есть сотрудница, которая может с детьми общий язык находить, и ей дочка всё расскажет», — вспоминает Люция Петрова.

«Детские фантазии»

К следователю Люцию вызвали только через месяц после подачи заявления. К этому моменту к делу уже подключился RT, который направил запрос в Следственный комитет с просьбой начать проверку. Сама приёмная мать сняла на видео признания девочки, чтобы показать его следователям.

По словам Люции, разговор со следователем и психологом начался с того, что они усомнились в словах ребенка.

«Психолог нас встретила с такими словами, что до двух с половиной лет, пока она была в семье, она могла что-то видеть и сейчас проецирует на себя. Но я думаю, что ребёнок не мог понять, что это не игра между мужчиной и женщиной. И главное — пронести это сквозь годы и с таким страхом рассказывать. Страх у неё именно ребёнка, который это прожил», — рассказывает Люция Петрова.

По её словам, психолог в итоге с ней вроде бы согласилась, признав, что, хотя девочка на все темы говорит легко, как доходит до этой, сразу замыкается.

«Я только потом поняла, что меня смутило. Ладно бы провели работу с ребёнком и потом сказали, что выдумывает. Но только нас встретили, ещё даже с Василисой не поговорили, — сразу начинают убеждать, что всё это детские фантазии», — говорит Петрова.

При этом дело, по словам женщины, так и не возбудили, а материалы, которые сводятся к видеозаписи, сделанной матерью, были переданы для проверки в СК Кемерово, по месту совершения предполагаемого преступления.

В Следственном комитете RT сообщили, что пока не готовы комментировать эту ситуацию.

В детском доме «Росток» сказали, что к ним представители правоохранительных органов до сих пор не обращались.

«Первый раз о таком слышу, никто к нам не приходил, никаких претензий не было. Никогда никого не били, никто никого не насиловал. Все живут дружно, маленькие детки содержатся в мини-группах», — заявила RT заместитель директора детского дома.

  • © Фото предоставлено Люцией Петровой

Экспертизу не провели

По мнению адвоката Роберта Ахметзянова, консультировавшего семью Петровых, подобные заявления должны проверяться в кратчайшие сроки, причём необходима амбулаторная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, проведённая комиссией экспертов по заявлению следователя. 

«Обычно такие дела возбуждаются моментально. В подобном случае истина должна устанавливаться в рамках уголовного дела путём производства следственных действий, а не путём бесед с пятилетним ребёнком по принципу «верим — не верим». Одним из ключевых действий является производство психолого-психиатрической экспертизы с участием комиссии экспертов. Я не умаляю ни в коем разе профессиональных качеств психолога, но всё же факты, причём жуткие, заявленные ребёнком, пятилетним ребёнком, требуют совершенно другого подхода», — пояснил адвокат.

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Ахметзянов отмечает, что чем больше дело затягивается, тем сложнее будет обнаружить следы возможного преступления. По словам юриста, практика показывает, что подобные обвинения против обычных граждан сразу приводят к возбуждению дела.

«Возможно, тут играет роль, что под подозрением не частное лицо, а государственный институт, чью репутацию не хотят запятнать. Полагаю, единственный и проверенный способ — поставить данную ситуацию на личный контроль главы СК России Александра Бастрыкина», — уверен юрист.

Схожего мнения придерживается и специалист по детскому и семейному праву, адвокат Антон Жаров.

«Ребёнка должны были сразу тщательно опросить и принять все необходимые меры. Пока нельзя с полной уверенностью говорить, что ребёнок говорит правду, но по таким заявлениям надо в самые сжатые сроки проводить всестороннюю проверку. А этот момент всеми силами оттягивают и с самого начала ставят под сомнение слова ребёнка. Видят, что перед ними ребёнок, и, значит, можно делать что угодно. Думаю, если бы с такими обвинениями обратился взрослый человек, его бы, как минимум, сразу нормально опросили и завели дело», — считает юрист.

После того как дело передали в Кемеровскую область, с Люцией Петровой, по её словам, никто не связывался, никаких документов о начале производства она, как законный представитель потерпевшей, до сих пор не получала. 

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