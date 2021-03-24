«Ребёнок без одежды, в истощённом состоянии»: в отношении матери девочки-маугли из Подмосковья возбудили уголовные дела

Следственный комитет и МВД возбудили уголовные дела в отношении матери девочки, которую полицейские нашли в антисанитарных условиях в подмосковном Талдоме. Ребёнка обнаружили патрульные, которые решили проследить за подозрительным пожилым гражданином. В его доме, где не было ни средств гигиены, ни даже кровати, они увидели сильно истощённую шестилетнюю девочку без одежды. По данным СМИ, она не может говорить, передвигается на четвереньках и отзывается на «кис-кис».

Правоохранительные органы выясняют детали жизни шестилетней девочки, которую обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в Подмосковном Талдоме. Ребёнок жил в антисанитарных условиях и был истощён. При этом матери в доме не было.

Полиция возбудила в отношении матери уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). В свою очередь, ГСУ СК России по Московской области начал следствие ещё по двум статьям.

«По результатам доследственной проверки по информации об оставлении матерью ребёнка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по ст. 117 (истязание) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — заявила официальный представитель ведомства Ольга Врадий.

Обстановка угрожала жизни ребёнка

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, девочку полицейские нашли во время патрулирования территории города.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, полицейские заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться от них и залез в окно одного из частных домов на улице Салтыкова-Щедрина, в котором, как позднее выяснилось, он и проживал.

Помимо него полицейские там обнаружили истощённую девочку, которая содержалась в неподобающих условиях, отметили в МВД. По данным СМИ, в доме также жили почти два десятка кошек.

«Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребёнок на вид трёх-четырёх лет без одежды в истощённом состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего», — рассказала Татьяна Петрова.

РИА Новости

© Пресс-служба МВД РФ

Жила с кошками

По данным СМИ, девочке, которую обнаружили полицейские, около шести лет, однако ребёнок выглядит гораздо младше своего возраста и, возможно, отстаёт в развитии. Сообщалось, что она передвигалась исключительно на четвереньках, не могла говорить, жила вместе с 19 кошками, питалась их кормом и отзывалась на «кис-кис».

Также у девочки есть 11-летняя сестра, которая уже давно не посещала в школу.

Как уточнила уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, в жилище, из которого забрали ребёнка, не было ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены.

«По предварительным данным, женщина ещё в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее. Старшая жила с ней в Москве. В доме антисанитария, нет никаких условий для проживания детей. Обеих девочек изъяли из семьи. Они находятся в больнице под наблюдением врачей до определения их дальнейшей судьбы органами опеки и попечительства», — сообщила Мишонова в беседе с RT.

Журналистам удалось связаться с соседями, которые заявили, что в этот дом часто наведывались местные алкоголики и прочие асоциальные граждане.

Полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В свою очередь, следственные органы ГСУ СК России по Московской области попросили передать расследование уголовного дела им.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче следователям уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), возбуждённого в органах внутренних дел Талдома», — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Позднее Врадий заявила, что по результатам доследственной проверки по информации об оставлении матерью ребёнка с чужими людьми в антисанитарных условиях следователи возбудили уголовные дела по ст. 117 (истязание) и 125 УК РФ (оставление в опасности).

Если вина матери будет доказана, то по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, которую ей вменяют полицейские, предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Статья об истязании предполагает наказание до трёх лет лишения свободы, а статья об оставлении в опасности — до одного года.