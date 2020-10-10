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Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море

10 октября 2020, 02:40  •  69 • Политика
Военный эксперт Виктор Баранец перевёл намёк России, которая устроила военные учения в Чёрном море и перекрыла Керченский пролив. По его словам, Москва посылает зарвавшемуся НАТО чёткий сигнал: "Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте".
По словам военного обозревателя газеты "Комсомольская правда" Виктора Баранца, у России могло быть три причины проводить учения и закрывать Керченский пролив. Первая - самая очевидная. Военные учения необходимо проводить для поддержания боеспособности войск, а район стрельб, согласно международным правилам безопасности, должен быть закрыт. Почти все черноморские страны, включая Турцию, время от времени проводят подобные мероприятия.
Вторая причина - ограничить проникновение натовских судов и самолётов в стратегически важный для России регион. Баранец обратил внимание, что Альянс стал слишком часто наведываться к берегам Крыма. Не исключено, что военный блок пытается прощупать границы дозволенного. Военные учения - прекрасный способ отвадить натовцев от Чёрного моря.
Третья причина - это демонстрация силы и послание чёткого месседжа. Западные страны должны знать, с чем они столкнутся в случае обострения обстановки.
Мы объявляем: "Ребята, а не лезьте. Потому что бабахнет так, что и ботинок не найдёте на берегу". Идёт такая вот борьба. Но борьба в рамках правил. Иногда, играя по правилам, можно навредить неприятелю, - пояснил Баранец в разговоре с Царьградом.
Ранее сообщалось, что Россия продлила срок закрытия Керченского пролива. Из-за затеянных российскими войсками стрельб британский корабль HMS Dragon оказался заперт в одесском порту.

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