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«Ребята летели транзитом»: основатель петербургской ЧВК «Мар», бойцов которой якобы задержали в Белоруссии, рассказал о случившемся

30 июля 2020, 15:30  •  215 • В России

Громкий политический скандал разгорелся в Белоруссии. Там комитет государственной безопасности задержал группу «боевиков иностранной военной компании», предположительно готовивших на территории Республики серию провокаций в период выборов. По сообщениям иностранной прессы, по меньшей мере часть из них принадлежит к ЧВК «Мар», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. «Комсомолка» рассказывает, что известно о ситуации.

В Белоруссии рассказали о задержании 33-х россиян, которые якобы готовили на территории страны серию провокаций. Фото: кадр видео

ЧВК «Мар» для Санкт-Петербурга – явление во многом знаковое. По некоторым данным это первая в Северной столице частная военная кампания. Зарегистрировал ее как общество с ограниченной ответственностью в 2014-м году петербуржец Алексей Марущенко. Активной деятельностью «Мар» занималась на протяжении четырех лет – в частности, сам Марущенко рассказывал в интервью, что ее сотрудники сопровождали гуманитарные конвои, эвакуировали людей из зон боевых действий (в частности, на Донбасе), занимались частными расследованиями и охраной объектов. Офис ЧВК располагался на Кузнецовской улице, неподалеку от Московского парка победы.

По словам экс-основателя "Мар" Алексея Марущенко (справа) организация давно ликвидирована. Фото: Народный совет ДНР

Однако в 2018-м «Мар» неожиданно пропала с радаров. Сейчас в ЕГРЮЛ ее статус указан как «ликвидирована», сайт и группы в соцсетях стерты, а по телефонам, которые «Комсомолке» удалось разыскать в интернете, отвечают совершенно другие люди.

То, что такой организации больше не существует, «Комсомолке» подтвердил и сам Алексей Марущенко. По словам экс-руководителя ЧВК, он давно отошел от дел, занимается юридическими консультациями и к событиям в Белоруссии не имеет никакого отношения.

ЧВК "Мар" создавалась в основном для работы на территории Украины. Фото: из личного архива Алексея Марущенко

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- В 2018-м году мы решили, что «Мар» выполнила задачи, которые на нее возлагались, - пояснил Марущенко. – Поэтому она была ликвидирована. Что сейчас происходит в Белоруссии – я не имею ни малейшего понятия. Я не задержан. И никого из бойцов, задержанных под Минском, я не знаю.

Марущенко пояснил также, что единственное «доказательство», к которому апеллируют иностранные СМИ, говоря о причастности «Мар» к событиям в Республике – мельком показанная татуировка на руке одного из задержанных, якобы похожая на татуировки, которые носит сам экс-руководитель ЧВК.

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

- Мое мнение – ребята просто летели транзитом, переправлялись через Белоруссию в какую-то другую страну, где им предстояло работать, - предположил собеседник издания. – Потому что задержали их, по моей информации, без оружия, без средств связи – то есть, при них не было никаких запрещенных предметов. А что касается униформы – то это тоже не запрещено. Ситуация абсурдная, на мой взгляд. Явно никто никаких провокаций не готовил.

Напомним: помимо «Мар» в публикациях иностранной прессы упоминается ЧВК Вагнера. При этом в Кремле заявили, что Россия не могла посылать в Белоруссию вооруженные формирования, потому что считает ее своим союзником и ближайшим партнером, а все сообщения о вторжениях и провокациях являются недостоверными.

Основатель ЧВК "Мар", бойцов которой якобы задержали в Белоруссии, рассказал о ситуации.Видео: Алексей Марущенко! другой источник

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