Ребята, давайте жить дружно: Китай призвал США и Россию к равному диалогу

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МИД КНР сделал заявление о том, что публикация Минфином США "кремлевского доклада" не скажется на российско-китайских отношениях.

Китай выражает надежду, что Россия и США смогут разрешить существующие противоречия на основе принципов равноправия и взаимного уважения. Об этом в среду заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По словам китайского дипломата, публикация Минфином США "кремлевского доклада" не окажет влияния на российско-китайские отношения. США и Россия являются влиятельными мировыми державами, а также постоянными членами Совета Безопасности ООН, отметила она.

"Обе эти страны несут важную ответственность за поддержание глобального мира и безопасности", - напомнила китайский дипломат. В то же время российско-китайские отношения не подвержены влиянию внешних факторов и при усилиях обеих сторон выйдут на новый высокий уровень, резюмировала представитель МИД Китая.