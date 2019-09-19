|
«Реанимировали процесс»: как будет проходить интеграция России и Белоруссии
19 сентября 2019, 17:24 • 124 • В России
Процесс интеграции России и Белоруссии возобновлён после долгого перерыва и находится на заключительном этапе, отмечают эксперты. По их мнению, тщательной проработки требует сотрудничество в экономической сфере. Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко сообщил, что программа интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря. Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, работа над документами по реализации союзного договора уже завершена.
Reuters © Vasily Fedosenko
Процесс интеграции России и Белоруссии сейчас находится на заключительном этапе. Об этом в беседе с RT заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по реализации союзного договора. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, «работа, результатом которой являются эти документы, этим не заканчивается, а только начинается».
По словам посла Белоруссии, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимира Семашко, программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря. По словам дипломата, до 1 ноября должны быть разработаны дорожные карты.
«А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет дорожные карты», — заявил он.
Семашко добавил, что после подписания начнётся «целая система работы».
Белорусский премьер Сергей Румас отметил, что стороны утвердили перечень из 31 дорожной карты интеграционного процесса.
Закрытие проблемных вопросов
В разговоре с RT преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис напомнил, что в 2007 году процесс интеграции двух государств был фактически остановлен.
«Долгое время Союзное государство как в России, так и в Белоруссии считали временно замороженным процессом. Начиная с декабря 2018 года интеграцию по линии Cоюзного государства реанимировали», — сказал Маргулис.
В конце 2018 года Россия и Белоруссия договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию процесса интеграции двух стран.
В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы.
«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы», — говорилось в поздравительном сообщении, которое Лукашенко направил Владимиру Путину по случаю Дня России.
В июле 2019 года состоялись переговоры глав государств, на которых белорусский лидер предложил президенту России «снять все проблемные вопросы» в двухсторонних отношениях к декабрю.
Было решено к началу ноября разработать 28 так называемых дорожных карт — планов по интеграции России и Белоруссии в различных сферах, в том числе унификации законодательства, а также запуска нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортных рынков, работающих на единых правилах.
Глубокая интеграция
За несколько дней до заявления Владимира Семашко об утверждении проекта интеграции газета «Коммерсантъ» сообщила некоторые детали проекта Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства, который 6 сентября по итогам своих переговоров согласовали российский премьер Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.
По данным издания, дорожные карты предполагают к 2021 году переход на единый налоговой кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка, объединение таможенной политики а также унификацию валютного контроля и банковского надзора.
Сейчас в сфере энергетики и энергоносителей вырабатываются формулы, с помощью которых будут определяться экономические отношения между странами в этой области, пояснил Владимир Жарихин.
«Уверен, страны смогут найти некий компромисс», — предположил эксперт.
В целом, сообщает «Коммерсантъ», экономическая интеграция будет сравнима по уровню с той, которая существует между странами Евросоюза. В этот процесс входит разработка уже упомянутых дорожных карт по объединению экономик и подготовка законодательных шагов по интеграции, которые стороны договорились представить друг другу к 1 ноября этого года.
Также издание указывает, что с 2021 года Банк России и Нацбанк Белоруссии должны перейти к работе в рамках межгосударственного договора о едином финансовом надзоре, а одной из дорожных карт станет план министерств экономики двух государств по объединению отраслевого регулирования.
Программа не затрагивает оборонную сферу, а также государственную безопасность, судебную систему и охрану правопорядка, образование, медицину, науку и само государственное управление.
Вместе с тем, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, информация о программе экономической интеграции России и Белоруссии носит предварительный характер.
Основным проблемным моментом в этом процессе может стать именно экономический сектор, считает Сергей Маргулис.
«На мой взгляд, Москве и Минску предстоит ещё проделать колоссальную работу в экономической сфере, поскольку российская и белорусская системы разные. Объёмы российской и белорусской экономик, которые в принципе несопоставимы, — главное препятствие на пути интеграционного процесса», — пояснил эксперт.
Разный уровень экономического развития двух стран требует тщательной проработки всех планов по интеграции в этих сферах, считает и Владимир Жарихин.
«Весь этот процесс требовал достаточно серьёзного обсуждения в выборке компромиссов, потому что Россия и Белоруссия — страны с несколько различным экономическим укладом. Некоторые моменты было непросто согласовать, но сейчас это удалось сделать», — считает политолог.
Реакция Запада
Эксперты напоминают, что процесс интеграции России и Белоруссии вызывал недовольство со стороны стран Запада. Владимир Жарихин в разговоре с RT напомнил, что представители западных политических кругов пытались убедить политическую белорусскую элиту, что движение на Запад выгоднее, чем на Восток.
«Однако им не удаётся обойти тот факт, что Украина, которая активно двинулась на Запад, сегодня имеет ВВП на душу населения в 2,5 раза ниже, чем у Белоруссии. Наша задача — не обращать внимание на попытки атлантического истеблишмента препятствовать этому процессу», — отметил эксперт.
Напомним, что за последние несколько недель в Минске с визитами побывали сразу два высокопоставленных представителя администрации США.
В конце августа Белоруссию посетил теперь уже бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который провёл переговоры с Александром Лукашенко. А 17 сентября в Минск прибыл заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Дэвид Хейл. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко он заявил о готовности Вашингтона обсуждать ослабление санкций против Минска «при достижении прогресса в сфере прав человека и демократии».
Запад не заинтересован в реализации полноценного соглашения о Союзном государстве, считает Сергей Маргулис.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 сентября 2019, 21:54
|
17 сентября 2019, 23:09
|
14 сентября 2019, 01:09
|
14 сентября 2019, 20:39
|
18 сентября 2019, 02:39
|
13 сентября 2019, 13:39
|
15 сентября 2019, 16:09