Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский по...
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Главная / Политика

"Реальный вызов": в США заявили о страхе перед Россией

16 декабря 2020, 11:00  •  129 • Политика
Майк Помпео. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне нашу страну считают неиссякаемым источником злодеяний
Надеяться на потепление в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки не приходится. В Белом доме продолжают гнуть свою линию, обвиняя нашу страну во всех бедах.
Накануне высказался госсекретарь Майк Помпео. Комментируя ситуацию вокруг кибербезопасности в Америке, высокопоставленный госслужащий заявил, что Москва является "реальным вызовом" для США в этом вопросе.
По мнению Помпео, Россия только тем и занимается, что натравливает хакеров на Америку. Госсекретарь подчеркнул, что опасность со стороны нашей страны ощущается перманентно на протяжении долгих лет.
Он все еще считает, что Россия вмешивалась в американские выборы разных периодов. При этом Помпео добавил, что в текущем году американцам удалось дать "отпор".
"Мы заставили русских заплатить цену", – передает слова госслужащего РИА "Новости".
Огрызаться на нашу страну – любимое занятие американских политиков. Недавно бывшая помощница Дональда Трампа напомнила об оскорбительных высказываниях Барака Обамы о России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в двух словах
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 01:50
Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
16 декабря 2020, 03:40
Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной
16 декабря 2020, 03:40
Арктические планы Путина перепугали Швецию: России пригрозили катастрофой
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в...
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "...
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 01:50
Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
16 декабря 2020, 03:40
Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
12 декабря 2020, 22:35
«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.