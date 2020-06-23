Реальный прототип героя романа "Живые и мертвые" • 26 • Аналитика © РИА Новости Кутепов Семен Федорович (1896 –1941): полковник, участник обороны Могилева, командир 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса. Погиб. Семен Федорович – из крестьян Тульской губернии. Однако во время Первой мировой войны стал "белой костью": окончил военное училище, получил офицерский чин. Видимо, это обстоятельство сказалось на его советской карьере – Великую Отечественную он встретил в звании полковника, командира стрелкового полка. В его лета многие ровесники и соратники уже давно вышли в генералы. Впрочем, в генералы его посмертно произвел К.М. Симонов в своем знаменитом романе "Живые и мертвые". Писатель был очевидцем многих событий, описанных в книге, знал Кутепова, с которого и списал образ комбрига Серпилина. Впрочем, знакомство продлилось, к сожалению, недолго: Кутепов, как и тысячи советских солдат, погиб в июле 41-го в сражении под Могилевым. Это были кровопролитные битвы, стоившие нам огромных потерь. Но именно они сорвали все нацистские планы типа "Барбаросса". И имя этого рыжебородого германского короля и императора Римской империи станет для Третьего рейха смертельным приговором. "Мене, текел, фарес"... © РИА Новости / РИА Новости На съемках кинофильма «Живые и мертвые» Еще в июле 1940 года генерал-майор Э. Маркс по распоряжению начальника генерального штаба сухопутных сил Ф. Гальдера (внешне похожего на генерала в вагоне поезда из "Семнадцати мгновений весны") разработал первый вариант плана войны против СССР. Он предполагал, что это будет быстротечная кампания, длительностью не более 17 недель. И, видимо, этот Маркс все-таки учитывал кой-какой опыт Отечественной войны 1812 года, раз отводил на разгром всей России четыре месяца. Наполеон вообще считал, что все закончится быстро: он победит в одном-двух сражениях и вынудит императора Александра I принять его условия. Накануне кампании корсиканец заявлял К. фон Меттерниху: "Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь". В общем, дней двадцать, не больше. По крайней мере, стратегический запас провианта для Великой армии был рассчитан именно на такой срок. Американцы до Второй мировой мало имели опыта больших войн, поэтому они были даже оптимистичнее стратега Маркса. Объединенный разведывательный комитет США 14 июня 1941 года пришел к выводу, что Германии потребуется самое большее шесть недель, чтобы взять Москву. В докладе военного министра США Г.Л. Стимсона, представленного 23 июня президенту Ф.Д. Рузвельту, утверждалось, что Германия сокрушит СССР "вероятнее всего за три месяца". А английские начальники штабов прогнозировали: "Не более чем за восемь недель". © РИА Новости / РИА Новости Теодор Рузвельт Целый сонм золотопогонных стратегов Германии и англосаксов, подкрепленный печальным, но малоучтенным опытом корсиканца, утверждал: всего несколько недель – и России конец! Но почему-то Красная армия с этими прогнозами решительно была не согласна. И реальный Кутепов со своими солдатами, и литературный Серпилин взяли да и сорвали победоносный, как казалось, план "Барбаросса". И опять, как во времена Карла и Наполеона, у западных генералов и специалистов от истории вновь начался "синдром плохого танцора". Дескать, все было просчитано до миллиметра, но вмешался "генерал Мороз", бездорожье и огромные пространства России. И, естественно, такие катастрофические случайности предугадать было никак невозможно. И действительно, получается, что невозможно, раз их не могут предугадать уже несколько столетий подряд. А как же русская армия? Или это какая-то "случайная" величина, которая мало что решает? Получается так, если исходить из всего вышеизложенного. Уже в наше время одна преподавательница из финского университета Аалто, а по совместительству, видимо, военный эксперт, утверждает: "после великих зимних сражений 1942/1943 годов Восточный фронт превратился в "театр истощения" – немцы и Советы просто истощали друг друга – и Германия фактически выигрывала эту войну на истощение... К середине 1943 года в СССР возникли серьезные проблемы. У него кончались люди и снаряжение. Моральный дух советских войск также был ужасно низким. Немногие у Советов в 1943 году верили, что СССР в конечном итоге выиграет войну, и все молились, чтобы западные союзники открыли второй фронт". И это все говорится всерьез! И тут ведь не только русофобская пропаганда. Это некая убежденность, подкрепленная часто никому, кроме авторов, неведомыми фактами. И в этом хоре западных специалистов, пишущих историю войны на Восточном фронте, эта финка, кстати, счастливое исключение: она вообще не знает истории. © РИА Новости Репродукция карты-схемы плана "Барбаросса" - немецко-фашистского плана подготовки военного нападения на СССР Есть американский военный историк Дэвид Гланц, который посвятил Восточному фронту много книг, в том числе писал о крахе плана "Барбаросса". Вдумчивый историк, изучавший и советские архивы. И этот Гланц, чьи выводы, конечно же, не обошлись без стандартных западных штампов и идеологем, все же делает верный и справедливый вывод: Третий рейх проиграл мировую войну, и проиграл главным образом на востоке. И Гланц очень верно уловил истоки многих современных ошибочных выводов западных историков о войне на Восточном фронте. Неверный образ Советов сложился под влиянием мемуаров нацистских же военачальников – Г.В. Гудериана, Ф.В. фон Меллентина, Э. фон Манштейна и прочая – "героев западной военной истории", как их величает Гланц. Так оно и есть. Эти все гудерианы проиграли на поле брани, зато победоносно шествуют по западной историографии. Конечно, здесь главное – противостояние России и Запада. Но не только. Вспомните Наполеона. Он был разгромлен русскими, привел нашу армию в Париж, но, тем не менее, на Западе почитается величайшим полководцем. В том числе благодаря бесчисленным мемуарам наполеоновских генералов и – опять же! – вековечному противостоянию России и Запада. Изменить в данном случае что-либо почти невозможно: идеологические установки давно уже стали традицией, обычаем, ментальностью, они вошли в обывательские плоть и кровь. Тут нет места для обид – это обыкновенная геополитика. Единственное, чего хочется – чтобы у нас, нас самих, с нашими мозгами и историческими знаниями было все в порядке. На Западе даже "нейтральные" историки типа Гланца выкидывают коленца. А что мы тогда хотим от современных политиков, у многих из которых багаж исторических знаний о Второй мировой находится на интеллектуальном уровне несправедливо подзабытой Джейн Псаки? Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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