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Реальный политик Ангела Меркель

14 января 2020, 20:24  •  109 • В мире
«Меркель нуждается в Путине»
Немецкие СМИ отметили, что встреча В. Путина и А. Меркель в Кремле 11 января прошла в подчёркнуто деловой, конструктивной обстановке. Проблемы, которые в последние годы омрачали двусторонние отношения, были отставлены в сторону, и разговор шёл о насущном – о положении на Ближнем Востоке, на Украине, о завершении строительства газопровода «Северный поток - 2», о необходимости возвращения к «ядерной сделке» с Ираном.
Отклики в Германии на эту встречу были различными. «Не верю своим глазам. Что происходит? Где это происходит? – писал корреспондент газеты Der Freitag Ульрих Хайден. – Где кризис в отношениях между Германией и Россией? Где выдворение дипломатов? Где претензии к российской власти по поводу убийства грузина в берлинском Тирпарке? Никаких отзвуков этих проблем не было слышно на 3,5-часовой встрече в Кремле и на пресс-конференции после неё. Возможно, оба лидера хотели своей встречей дать сигнал Соединённым Штатам, что надо прекращать игру с огнем на Ближнем Востоке».
Швейцарская Neue Zurcher Zeitung опубликовала статью под названием «Меркель нуждается в Путине», где содержание встречи двух лидеров рассматривается как ответ на новые вызовы международной политики. Автор спрашивает: не идёт ли речь о стремлении Берлина выстроить равноудалённые отношения с Москвой и Вашингтоном? Хотя на пресс-конференции А. Меркель подчеркнула, что США остаются союзником Германии, итоги встречи показывают, что в практической плоскости начались сдвиги. Реализация интересов Германии затруднена политикой США, и это побуждает немцев сближаться с Москвой.
С немалой обеспокоенностью отреагировали на встречу двух лидеров СМИ правого направления. В статье «Объятия Меркель с Путиным в Москве» Bild попыталась высмеять состоявшиеся переговоры: «Путин получил от Меркель похвалу за его визит к сирийскому палачу Башару Асаду и за его поездку к турецкому президенту Реджепу Эрдогану, с которым намерен поделить Ливию. Заметно холоднее звучали ее высказывания о США – это еще союзник, но о трансатлантическом партнерстве не было произнесено ни слова. Вместо этого Меркель размышляет о сотрудничестве между Брюсселем, Берлином и Москвой. «Мы определим наши совместные интересы», – заявила она». К тому же у Bild вызвало большое подозрение то обстоятельство, что «вопреки всем правилам» А. Меркель имела с В. Путиным разговор без свидетелей. «О чем они говорили?» – с подозрением вопрошает газета. И тут же отвечает: А. Меркель критиковала американские санкции против «Газпрома», потому что в проекте участвует немецкий концерн Wintershall. Больше того, «Газпром и Wintershall имеют совместные интересы в Ливии стоимостью в миллиарды евро, и если там не установится порядок, то проект разрушится».
Немалое возмущение у авторов Bild вызывает тот факт, что раздутое в Берлине дело об убийстве некоего грузина, приписываемое российским спецслужбам, вообще не упоминалось на встрече. А ведь в виновности Москвы убеждены и американцы, и англичане, и немецкие спецслужбы. Немецким правым досадно, что А. Меркель не пошла по стопам Терезы Мэй и не устроила шоу наподобие истории со Скрипалями.
Федеральный канцлер отметила, что в первую очередь необходимо закончить строительство газопровода «Северный поток - 2», реанимировать «ядерную сделку» от 2015 года с Ираном и стабилизировать накалившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Меркель заявила, что «Северный поток - 2» соответствует нормам европейского права и, несмотря на американские санкции, она считает возможным завершить строительство.
Она одобрила усилия В. Путина и Р. Эрдогана по установлению перемирия в Ливии и заявила, что вскоре сможет пригласить их в Берлин на мирную конференцию по Ливии под патронажем ООН. Эту идею Меркель выдвигала давно, но её реализация стала возможной после того, как Турция и Россия добились в этой стране перемирия, и теперь приходит пора начинать переговорный процесс. В. Путин поддержал канцлера; проведение конференции в Берлине усиливает роль Германии на международной арене.
Меркель одобрила усилия Сирии и России по облегчению положения беженцев в провинции Идлиб и поддержала идею проведения общенационального конституционного конгресса в Сирии после завершения боевых действий.
Особое внимание СМИ привлекла тема возвращения к «ядерной сделке» с Ираном. А. Меркель потребовала использовать для этого все имеющиеся дипломатические каналы, добиваясь, чтобы Иран не приобрёл ядерное оружие. Ситуация обостряется: Иран заявил о снятии всяких ограничений на количество и модели центрифуг, используемых в обогащении урана.
Как стало видно из последующих событий, заявление канцлера Германии было подготовкой к новому шагу европейцев в решении проблемы, созданной Соединёнными Штатами. Уже на следующий день А. Меркель, британский премьер Б. Джонсон и французский президент Э. Макрон опубликовали совместное обращение, в котором говорится: «Важно, чтобы Иран вернулся к полному соответствию с обязательствами по соглашению». Д. Трамп в свойственной ему манере написал в «Твиттере»: «Все будет зависеть от иранцев, а меня не волнует, состоятся переговоры или нет. Главное – никакого ядерного оружия и не убивайте протестующих». Министр обороны М. Эспер в свою очередь сообщил, что США готовы к переговорам без предварительных условий.
Очевидно, последствия обострения международной обстановки из-за убийства генерала К. Сулеймани сдвинули Вашингтон с мёртвой точки в вопросе о «ядерной сделке». А то, что давление на США было организовано в том числе во время визита А. Меркель в Москву, говорит о некотором сближении усилий европейцев и России.
Как показала встреча в Москве, в «восточной политике» Ангелы Меркель берут верх прагматические соображения. Из этого не следует, что она круто меняет подходы в отношениях с Россией. Атлантизм как идеологическая основа политики Меркель остаётся неизменным, но своей поездкой в Москву она показала, что больше не хочет ставить интересы Германии в зависимость от непредсказуемых зигзагов администрации США.
Фото: kremlin.ru
Дмитрий СЕДОВ

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