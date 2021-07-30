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Реальный план захвата России: военный эксперт показал перспективы крымской спецоперации НАТО
30 июля 2021, 14:45 • 93 • Политика
Военный эксперт показал перспективы крымской спецоперации НАТО, комментируя скандальные заявления Сергея Кривоноса. Действительно, реальный план захвата России существует, но вопрос в том, решатся ли его воплотить.
Выступая в эфире украинского телевидения, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев готовится к победе над Москвой. Но не сейчас. А когда Россия ослабнет... Оценивать такие заявления, по всей видимости, можно только иронично, что и сделал ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин. Царьград же обратился к другим экспертам, чтобы проанализировать высказывание.
Надо сказать, что Кривонос даже назвал сроки, когда Россия может ослабнуть. Вероятно, это случится в течение 10-15 лет. А пока, считает Кривонос, Киеву следует продолжать политику приверженности к возвращению Крыма и Донбасса, а также готовить войска.
Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что Киев делает ставку на выборы в России. По всей видимости, они, помимо прочего, надеются на смену президента:
Проблема в том, что политика расшатывания ситуации в России отрабатывается не только Киевом. Есть и другие силы, заинтересованные в подобном исходе, и они стремятся успеть всё доделать до выборов президента, подчеркнул Кнутов. А заявление Киева о военных действиях и вовсе может быть отвлекающим манёвром:
"Всё это нацелено на то, чтобы расслабился Донбасс, расслабилась наша группировка в Крыму. И мы посчитали, что сейчас беспокоиться не о чем, а Украина сделала шаг назад, взяла паузу. Это может быть отвлекающим заявлением".
С другой стороны, последние учения Sea Breeze показали, что способность украинских войск и войск НАТО провести десантную операцию в Крыму отрабатывается:
Другой вопрос, что внутри стран НАТО нет единого мнения касаемо противостояния с Россией, и это также следует учитывать, добавил Кнутов.
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