Реальный план захвата России: военный эксперт показал перспективы крымской спецоперации НАТО

Военный эксперт показал перспективы крымской спецоперации НАТО, комментируя скандальные заявления Сергея Кривоноса. Действительно, реальный план захвата России существует, но вопрос в том, решатся ли его воплотить.

Выступая в эфире украинского телевидения, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев готовится к победе над Москвой. Но не сейчас. А когда Россия ослабнет... Оценивать такие заявления, по всей видимости, можно только иронично, что и сделал ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин. Царьград же обратился к другим экспертам, чтобы проанализировать высказывание.

Надо сказать, что Кривонос даже назвал сроки, когда Россия может ослабнуть. Вероятно, это случится в течение 10-15 лет. А пока, считает Кривонос, Киеву следует продолжать политику приверженности к возвращению Крыма и Донбасса, а также готовить войска.

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что Киев делает ставку на выборы в России. По всей видимости, они, помимо прочего, надеются на смену президента:

У них есть надежда на то, что пятая колонна сможет расшатать ситуацию в России, и придут немного другие силы, как это было в 91 году. Тогда появится возможность вернуть Крым, как они считают. А на самом деле не вернуть, а захватить Крым. И я считаю, что в случае захвата ими Донбасса следует говорить об оккупации, ведь сегодня это уже Новороссия. Более того, у них планы и на наше Черноземье, на юг - Кубань, Ставропольский край и так далее. Так что тут идеи не новы, об этом они давно говорят. Более того, был такой период, когда украинская пресса была завалена публикациями о том, что Россия разваливается. Якобы вот-вот, буквально осталось 2-3 месяца, она распадётся, и нам надо быть готовыми для того, чтобы вторгнуться уже на территорию соседей и успеть взять по куску.

Проблема в том, что политика расшатывания ситуации в России отрабатывается не только Киевом. Есть и другие силы, заинтересованные в подобном исходе, и они стремятся успеть всё доделать до выборов президента, подчеркнул Кнутов. А заявление Киева о военных действиях и вовсе может быть отвлекающим манёвром:

"Всё это нацелено на то, чтобы расслабился Донбасс, расслабилась наша группировка в Крыму. И мы посчитали, что сейчас беспокоиться не о чем, а Украина сделала шаг назад, взяла паузу. Это может быть отвлекающим заявлением".

С другой стороны, последние учения Sea Breeze показали, что способность украинских войск и войск НАТО провести десантную операцию в Крыму отрабатывается:

Войска ВСУ, и спецназ, и все остальные силы отрабатывают задачи захвата крупных городов и зачистки. План у них такой - попытаться вырваться к границе с Россией, отсечь Донбасс от нас, а потом уже потихонечку окружить оба города и отщипывать от них, как это делалось в годы Великой Отечественной войны. Тогда окружали города и потихонечку их брали - тот же Сталинград рассекали. Но эта операция вполне возможна только в одном случае, когда на территории Украины будут проводиться не просто учения НАТО, а довольно крупные учения НАТО. То есть расчёт на то, чтобы мы не вмешались, в противном случае тут же ударят войска НАТО, которые находятся в это время на Украине под видом учений. Вот такой план выглядит реальным. И вполне возможно, на него делает ставку президент Украины Владимир Зеленский.

Другой вопрос, что внутри стран НАТО нет единого мнения касаемо противостояния с Россией, и это также следует учитывать, добавил Кнутов.