«Реальный организатор находится на свободе»: обвиняемый в подготовке заказных убийств через даркнет не признал вины

Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам уголовного дела об организации тяжких преступлений через даркнет. Помимо 38-летнего жителя Ижевска Сергея Магданова — предполагаемого организатора убийства летом 2020 года семейной пары из Орехово-Зуева — на скамье подсудимых на этот раз оказался и его предполагаемый пособник, 22-летний гражданин Казахстана Максим Комашко. Расследование уже закончено, обвиняемые сейчас знакомятся с материалами дела. Сам Магданов настаивает на своей полной непричастности к преступлениям и требует проверить его на полиграфе. Корреспондент RT побывал на заседании суда и узнал новые подробности громкого дела.

Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей двум фигурантам уголовного дела об убийстве в июле 2020 года Кузьмы Казазаева и его жены Екатерины. Расследование показало, что исполнители получили заявку от неизвестного заказчика через даркнет.

В июне 2021-го оперативники задержали Максима Комашко, который, по версии следствия, играл вспомогательную роль в преступлении, а в начале сентября в Ижевске был задержан 38-летний Сергей Магданов. Именно его следствие считает главным организатором убийства, который не один год работал на одной из площадок в даркнете под ником «Корыто» и предлагал клиентам специфические услуги, в том числе по организации силовых акций разного уровня. После задержания при обыске на одной из квартир в Ижевске, которую Магданов использовал для работы, были изъяты более тысячи сим-карт, 40 мобильных телефонов, сотни банковских карт.

Несмотря на то, что следствие по этому объёмному уголовному делу, в котором помимо убийства Казазаева есть ещё и эпизод с покушением на убийство в Санкт-Петербурге, уже фактически завершено, подробностей расследования с момента задержания Сергея Магданова до сих пор было известно не так много.

Четыре фигуранта

Проходившее на этой неделе заседание под председательством судьи Валентины Левашовой началось с того, что подсудимые кратко ответили на вопросы судьи о себе. Из их выступлений стало ясно, что ни сам Магданов, ни 22-летний гражданин Казахстана Комашко, о причастности которого к данному делу до этого известно не было, ранее не были судимы. После этого следователь Андрей Задачин попросил приобщить к материалам дела несколько второстепенных ходатайств.

У обвиняемых одно из них вызвало возражение. Речь идёт о медицинской справке об удовлетворительном состоянии здоровья Магданова и Комашко — оба они поочерёдно заявили суду, что после ареста в СИЗО их осматривали лишь раз, поэтому они не могут полностью поручиться за состояние своего здоровья на данный момент. Тем не менее, все ходатайства следствия суд удовлетворил, после чего следователь Задачин перешёл к обоснованию необходимости оставить обоих фигурантов под стражей.

Из его речи стало понятно, что Магданов в окончательной редакции обвиняется не только в причастности к двойному убийству и покушении на ещё одно убийство, но и по другим статьям, в частности по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки или телефонных переговоров), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 325 УК РФ (подстрекательство к похищению у гражданина паспорта или другого важного документа). Почти такой же перечень статей УК РФ инкриминирован и Комашко.

Максим Комашко беседует со своим адвокатом

© Пётр Светов

Следователь также сообщил в суде, что помимо Магданова и Комашко по делу проходят ещё два человека. Речь идёт о предполагаемом исполнителе убийства супругов Казазеевых — Игоре Пышном, а также ещё об одном мужчине по фамилии Серов, который, как считает СК, отвечал за слежку за жертвой, доставку оружия к месту убийства и пути отхода.

При этом следствие пока не смогло установить личность напарника Пышного по двойному убийству.

Объём уголовного дела составил 46 томов, имеется 121 вещдок, в том числе оптические диски и съёмные носители информации, на которых содержится более шести терабайт различных данных.

Сейчас обвиняемые «достаточно интенсивно» знакомятся с материалами дела. По словам Задачина, Комашко уже изучил 23 тома, а Магданов — 19 томов. Кроме того, следствие по ходатайству Магданова заказало в ЭКЦ МВД РФ судебно-автороведческую экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть, писал ли Магданов анонимные сообщения в даркнете от лица организатора преступлений или нет. Результаты экспертизы будут получены только летом — срок следствия по уголовному делу продлён до 27 июня 2022 года.

Ходатайство о продлении сроков ареста обоих подсудимых поддержал представитель Генпрокуратуры, после чего выразить своё мнение получили возможность обвиняемые и их адвокаты.

«Мои услуги не связаны с убийствами»

Максим Комашко выступил против продления ему ареста, так как имеет родственников в Москве и на время следствия мог бы проживать у них. Отвечая на аргумент следствия, что на свободе он может оказать давление на свидетелей, обвиняемый отметил, что в изученных томах уголовного дела не обнаружил ни одного свидетеля, с которым мог бы как-то взаимодействовать.

Куда обстоятельнее высказался Сергей Магданов. Он заявил, что выступает против ходатайства следствия и просит избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. «Полгода уже нахожусь за решёткой по ложному обвинению в заказных убийствах, для меня это стало шоком. Упомянутая вами сложность в расследовании данного дела заключается ещё и, как я убедился, в полном отсутствии компетентности следственных органов», — отметил он.

Сергей Магданов общается со своим адвокатом

© Пётр Светов

Магданов в своей речи сделал важное признание: после ареста он «по своей глупости» отказался предоставить следствию пароли от изъятых у него гаджетов. В ходе судебного заседания выяснилось, что для того, чтобы получить к ним доступ, сотрудники СК привлекали специалистов из «Лаборатории Касперского», но и они оказались бессильны. В итоге в декабре 2021 года Магданов всё-таки предоставил пароли от своей компьютерной техники, признав, что сильно затянул с этим.

«В декабре у следствия появилась возможность её осмотреть и убедиться, что там нет ничего связанного с убийствами. Наоборот, есть очень много информации касательно моей реальной деятельности, которой я занимался, предоставлением услуг в интернете, но эти мои услуги никак не были связаны ни с заказными убийствами, ни с каким-либо видом насилия вообще. Но эти услуги послужили, скажем так, основанием для следствия ошибочно предъявить мне обвинение в организации заказных убийств. То есть следствие просто перепутало меня с другим человеком, фактически с каким-то из моих клиентов, который у меня эти услуги заказывал. По моим ощущениям, следователи прекрасно знают о смысле всего происходящего», — заявил Магданов.

По данным RT, он изначально отказался предоставить доступ к своим гаджетам, полагая, что проводимые им финансовые операции могут скомпрометировать его перед правоохранительными органами, однако затем, осознав, что по предъявленным тяжким обвинениям ему грозит несоизмеримо более серьёзное наказание, поменял свою позицию.

«Реальный организатор этих заказных убийств, который должен быть сейчас на моём месте, находится на свободе. И, как я предполагаю, он вряд ли бы отказался от этой деятельности и дальше продолжает убивать людей. И следствие, прекрасно зная об этом, не предпринимает никаких мер», — отметил обвиняемый в своей речи.

Свою непричастность к преступлениям он готов подтвердить с помощью полиграфа, но следствие на его просьбу о прохождении подобного исследования, по данным RT, ответило отказом.

Доказательства вины

В ходе судебного заседания стало понятно: следствие сделало вывод о том, что под ником «Корыто» скрывается именно Магданов на основании того, что две транзакции за совершённые преступления были проведены с помощью телефонного номера, сим-карту которого у него нашли при обыске.

Адвокат обвиняемого Сергей Ларионов считает такие улики косвенными. «Ни в уголовном деле, ни в материалах представленных суду никаких доказательств причастности Магданова к совершению заказных убийств и других инкриминируемых преступлений просто не имеется. Показания Комашко и Пышного, на которые в своём ходатайстве ссылается следователь, в представленных материалах дела вообще отсутствуют», — заявил Ларионов в суде.

«Ни одного аккаунта и номера телефона, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в устройствах, изъятых у моего подзащитного, не имеется», — подчеркнул он. По его словам, единственным документом следствия, где упоминается Магданов, является рапорт оперативного сотрудника Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ от 15 июля 2021 года.

«В нём приводятся некие сведения, якобы полученные от службы поддержки криптовалютной биржи Binance, ООО «Баксэт» и ООО «Аутсорсинг». Сотрудники компаний, предоставивших ГУУР данные сведения, могли совершить ошибку. Или сами сотрудники ГУУР, обрабатывавшие эту информацию, могли допустить ошибку. К самому рапорту ответы от этих организаций не приложены, и оперуполномоченный просит нас поверить ему на слово», — заявил в суде Ларионов.

При этом он не стал отрицать, что его подопечный оказывал некие финансовые услуги, связанные с криптовалютой, и одним из его клиентов вполне мог быть реальный организатор преступлений, скрывающийся под ником «Корыто».

Выслушав обе стороны, судья удалилась в совещательную комнату. В итоге Левашова постановила продлить арест на запрашиваемые следствием сроки для обоих фигурантов. Магданов, для которого решение суда, судя по его виду, не стало сюрпризом, сразу после окончания заседания попросил Ларионова его обжаловать.

Исчезновение «Корыта»

RT изучил площадку в даркнете, где с 2016 года предлагал свои услуги пользователь под ником «Корыто». Его внезапный уход с «рынка» летом 2021-го вызвал довольно бурное обсуждение. Незадолго до этого, в конце мая 2021 года, на ветке форума, где «Корыто» вёл набор бойцов, появилась запись: «Приём заказов и набор кадров временно приостановлен».

Уже после задержания в сентябре 2021 года Сергея Магданова ряд пользователей, во многом на основе публикаций СМИ об этом деле, связали исчезновение «Корыта» именно с этим. Другие, напротив, отмечали, что задержанный ранее не судимый отец двоих детей из Ижевска явно не тянет на роль «Корыта», который, как утверждали некоторые пользователи, за годы своей работы приобрёл репутацию человека с очень хорошими связями, в том числе и в различных силовых структурах, и был способен решать вопросы самого разного характера.

«Это так, меняла или майнер», — предполагает один из посетителей форума. «Дядя из Ижевска тянет максимум на саппорта этого «Корыта», а ещё вероятнее — саппорта одного из его сервисов, связанных с отмывом крипты», — предполагает другой.

При этом пользователи добавляют, что появившийся почти сразу после ухода «Корыта» новый юзер «Татарин», предлагающий примерно аналогичные услуги, просит за них существенно большую цену. «Тяжкие телесные в Мухосранске — $7500, в Москве/Питере — $9000. И это не включая наружку ($200 в сутки) и пробивы», — жаловался один из пользователей в декабре 2021 года.

Собеседник RT в Следственном комитете РФ ранее отмечал, что задержанный Сергей Магданов принимал очень серьёзные меры конспирации своей деятельности. В интернет он выходил только из специально арендованной для этого квартиры, там же было установлено всё необходимое оборудование.

«Связь с пользователями сети, которые желали воспользоваться объявлениями, он осуществлял через мессенджеры и протоколы, имеющие возможность использования ключей шифрования. Принимая заказы, он сам подыскивал исполнителя, орудия преступления, а также соучастников, которые занимались сбором информации о жертвах. При этом обвиняемый тщательно проверял как заказчиков, так и исполнителей, опасаясь быть задержанным правоохранителями либо быть обманутым», — пояснял источник вскоре после задержания Магданова.