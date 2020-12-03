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Реальный конец холодной войны: Чубайс "подарил" России новый праздник, уйдя в отставку - историк

03 декабря 2020, 19:35  •  126 • Политика
Анатолий Чубайс "подарил" России новый праздник - праздник суверенитета РФ, уйдя в отставку, считает историк Михаил Смолин. По его мнению, эти перестановки могут ознаменовать собой реальный конец холодной войны.
Кандидат исторических наук, политолог, главный редактор сайта Царьград Михаил Смолин прокомментировал возможные перестановки в "Роснано".
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой ведомства вместо Анатолия Чубайса.
Смолин в разговоре с корреспондентом Царьграда признался, что с трудом верит в то, что пока ещё руководитель "Роснано" действительно покидает пост. Он выразил надежду на то, что вся эта история в итоге не кончится тем, что Чубайса просто пристроят на другое "тёплое" место.
Этот человек сыграл крайне отрицательную роль в 90-е, да и в 2000-е. Он был довольно странной фигурой всё это время, непотопляемой. Мне кажется, эти изменения в Конституции - в сторону суверенитизации России - в какой-то степени связаны с тем, что Чубайса наконец отправили в отставку. Это, действительно, праздник суверенитета. Уход Чубайса, если он, конечно, окончательный, говорит о том, что наша страна выбирается из долгого периода после холодной войны, когда мы были обязаны в результате каких-то бесконечных тайных договорённостей держать таких людей, как Чубайс, на государственных должностях, - заметил историк.
По его мнению, любое назначение после пока действующего главы "Роснано" - правильный шаг. К тому же Куликов представляется перспективным кандидатом.
Он - человек относительно молодой, но уже с большим государственным опытом и хорошей, энергичной закваски. Мне кажется, его назначение в любом случае будет значительно лучше, чем разбазаривание государственных денег предыдущим руководством. Поэтому я думаю, надо поддержать эти перестановки. Эта работа будет для Куликова в новинку, он выходец из "Росатома", но мне кажется, он с этим справится на порядок лучше, нежели Чубайс. Это знаковая новость. Если его уход - окончательное решение, то это говорит о многом, - подытожил Смолин.

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