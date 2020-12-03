Реальный конец холодной войны: Чубайс "подарил" России новый праздник, уйдя в отставку - историк

Кандидат исторических наук, политолог, главный редактор сайта Царьград Михаил Смолин прокомментировал возможные перестановки в "Роснано".

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой ведомства вместо Анатолия Чубайса.

Смолин в разговоре с корреспондентом Царьграда признался, что с трудом верит в то, что пока ещё руководитель "Роснано" действительно покидает пост. Он выразил надежду на то, что вся эта история в итоге не кончится тем, что Чубайса просто пристроят на другое "тёплое" место.

Этот человек сыграл крайне отрицательную роль в 90-е, да и в 2000-е. Он был довольно странной фигурой всё это время, непотопляемой. Мне кажется, эти изменения в Конституции - в сторону суверенитизации России - в какой-то степени связаны с тем, что Чубайса наконец отправили в отставку. Это, действительно, праздник суверенитета. Уход Чубайса, если он, конечно, окончательный, говорит о том, что наша страна выбирается из долгого периода после холодной войны, когда мы были обязаны в результате каких-то бесконечных тайных договорённостей держать таких людей, как Чубайс, на государственных должностях, - заметил историк.

По его мнению, любое назначение после пока действующего главы "Роснано" - правильный шаг. К тому же Куликов представляется перспективным кандидатом.