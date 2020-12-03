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Реальный конец холодной войны: Чубайс "подарил" России новый праздник, уйдя в отставку - историк
03 декабря 2020, 19:35 • 126 • Политика
Анатолий Чубайс "подарил" России новый праздник - праздник суверенитета РФ, уйдя в отставку, считает историк Михаил Смолин. По его мнению, эти перестановки могут ознаменовать собой реальный конец холодной войны.
Кандидат исторических наук, политолог, главный редактор сайта Царьград Михаил Смолин прокомментировал возможные перестановки в "Роснано".
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой ведомства вместо Анатолия Чубайса.
Смолин в разговоре с корреспондентом Царьграда признался, что с трудом верит в то, что пока ещё руководитель "Роснано" действительно покидает пост. Он выразил надежду на то, что вся эта история в итоге не кончится тем, что Чубайса просто пристроят на другое "тёплое" место.
По его мнению, любое назначение после пока действующего главы "Роснано" - правильный шаг. К тому же Куликов представляется перспективным кандидатом.
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