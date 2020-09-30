«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия и на 22% вода

С 1 ноября граждан Украины ожидает существенное подорожание тарифов ЖКХ: на 45% газ, на 86% электроэнергия и на 22% вода. Как сообщили в Минэкоэнерго, повышение тарифов на комуслуги связано с условиями Меморандума Украины и МВФ.Электроэнергия для населения станет дороже почти в два раза.«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт•ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза — с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы ещё в презентации Меморандума о сокращении „зелёного” тарифа», — сказано в сообщении.Цена на первые 100 кВт•ч электроэнергии поднимется почти в 2 раза — с 0,9 гривен до 1,68 гривен за 1 кВт•ч.Также следует ожидать и повышения стоимости услуг на холодную воду, она поднимется на 22%.Причиной подорожания тарифов называют рост зарплаты сотрудников и повышения стоимость расходников.Кроме того, на Украине, начиная с осени, газ подорожает от 5,4 до 7 гривен за кубометр. Ожидается, что цена на газ для населения будет расти и дальше, ведь растёт цена на европейских хабах.«Госстат Украины опубликовал данные о цене на газ в первом полугодии. Средняя цена для бытовых потребителей — 5299,21 гривен за тысячу кубов. Для небытовых потребителей — 5157,24 гривен за тысячу кубов. То есть промышленность впервые в истории нашей страны покупала газ ДЕШЕВЛЕ, чем население.Это на пике спада цены, ещё до введения „рынка газа” и его подорожания на сегодняшний день почти вдвое. А ведь к зиме подорожает ещё больше.И это ж только газ. Дорожают все услуги ЖКХ. Тарифная политика провалена полностью. Хотя могло быть всё иначе, если бы власть хоть что-то делала для ЖКХ, вместо того, чтобы делать вид, что ЖКХ не существует», — прокомментировал политолог Александр Скубченко.«Что же они творят с этими коммунальными тарифами?! Это же не продохнуть, не вздохнуть, не выдохнуть. Я в 18—19-м на новостной ленте работала, так недели такой не было, чтобы не проходила новость о самоубийстве на почве невозможности это всё тянуть. И предстоящую зиму не переживёт ещё большая часть людей. И знаете, что страшно — что вся эта клоунская власть воспримет трагедии примерно так, как „Ласковый май” воспринимал заголовки „Очередная фанатка покончила жизнь самоубийством после концерта...”. Уровень-с. Самое лютое зло творят ничтожества», — возмущается одесская журналистка Татьяна Геращенко.«Доиграются. Рано или поздно народ может так психануть, что мало им не покажется. Это уже реальный геноцид», — сходятся во мнении большинство подписчиков соцсети.При этом центральная власть всю ответственность за повышение тарифов ЖКХ перекладывает на местные власти.