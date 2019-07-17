«Реальный ад»: как на Украине нацисты пытают людей

Служба безопасности Украины (СБУ) курировала тайную тюрьму националистического батальона «Азов» (организация запрещена в РФ) в аэропорту Мариуполя. Об этом сообщает РИА «Новости», публикуя журналистское расследование со свидетельствами бывших заключенных застенка.

«Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР», – говорится в материале.

Факт существования тюрьмы подтвержден также Мониторинговой миссией ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров ранее сообщил журналистам, что тюрьму называли «библиотекой». Узники тюрьмы подтвердили показания бывшего сотрудника спецслужбы. Жительница Мариуполя Татьяна Ганжа, которая провела в «библиотеке» 10 суток, также рассказала о «страшной тюрьме». В 2014 году бойцы «Азова» задержали ее как «опасную сепаратистку».

«Все ужасы не передать. Перебита была переносица, и левое ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать. Все пересказывать не буду. Но это вээсушник-мальчишка, который меня водил в туалет по тому коридору, мне сказал, что «за два дня до вас тут девочку забили насмерть, тоже Татьяну», – сообщила Ганжа.

По ее словам, некоторых заключенных тюремщики избивали до смерти и скидывали трупы в ров, заполненный известью. Кроме того, некоторых живых узников кидали в ров, чтобы запугать. По ее мнению, счет погибших «идет на сотни».

Другая узница «библиотеки», Ольга Селецкая, рассказала агентству, что «азовцы» пытали людей утоплением в бочке и мокрой тряпкой – заливая ноздри и рот заключенного водой.

«Вода попадает в легкие, теряешь сознание. Их интересовали сведения об оружии, где находятся деньги», – сообщила она.

Миссия ООН зафиксировала 16 случаев произвольного задержания на территории аэропорта Мариуполя. Инциденты происходили с 2014 по 2016 годы. Людей держали в тюрьме от нескольких часов до месяца. По данным РИА «Новости», тюрьма существовала как минимум до конца 2018 года.

Генеральная прокуратура самопровозглашенной ДНР расследует девять уголовных дел по признакам применения запрещенных средств и методов ведения войны. Пострадавшие заявляли о пытках водой сотрудниками СБУ.

«Доказательств с той стороны не так много, их нужно собирать буквально по крупицам. Украина еще не дозрела до того, чтобы самой расследовать собственные военные преступления, хотя смена президента дает какие-то надежды», — говорится в расследовании агентства.

Еще в апреле священник УПЦ МП Феофан (Кратиров) рассказал, что был похищен СБУ. Под Мариуполем в тайной тюрьме отца Феофана подвергли пыткам водой, передает ФАН.

«Людей в 2015 году отправляли в расположение батальона «Азов» в районе аэропорта Мариуполя, где сажали в «холодильник». Это страшное место. «Холодильник» — небольшое помещение с плотно закрытыми дверьми, дышать там практически нечем», — сообщил священник.

Он добавил, что многих узников мариупольской тюрьмы расстреливали, а в камерах он замечал следы застарелой крови.

В 2016 году Организация Объединенных Наций уличила Службу безопасности Украины в систематическом применении пыток. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, сообщает НСН.

Украинские силовики применяют пытки к лицам, которые подозреваются в симпатиях к Донбассу. В докладе ООН говорится о сотнях случаев незаконного задержания и применения пыток, как со стороны СБУ, так и со стороны ополченцев.

Кроме того, в докладе говорится о целой системе секретных тюрем, в которых содержатся неугодные режиму лица.

Шимонович отметил, что СБУ воспрепятствовала проведению соответствующей инспекции, которая должна была состояться на прошлой неделе. Целью проверки должны были стать те самые секретные тюрьмы. В самой СБУ изданию заявили, что в тюрьмы никого не пустили, так как они пустуют, заключенных в них нет.

Новости СМИ2

Кроме того, после публикации доклада правозащитных организаций, в Верховную раду внесли законопроект о легализации секретных изоляторов. Текст документа опубликовали 29 мая 2017 года на сайте украинского парламента.

«Предложенные проектом закона изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины», — указано в пояснительной записке к нормативному акту. Документ разработал и внес в Раду кабинет министров страны.