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Реальные зарплаты - это "ложь, основанная на манипуляциях": Пронько и Сухарев показали, как врачей лишили денег

30 августа 2019, 13:24  •  80 • Политика
Пронько и Сухарев показали, как врачей лишили денег: механизм, как оказалось, представляет собой "ложь, основанную на манипуляциях". Это и есть цена наших реальных заработных плат, считает гость телеканала Царьград.
Экономист Олег Сухарев стал гостем передачи "Пронько. Экономика" на телеканале Царьград. В беседе с Юрием Пронько экономист обсуждал самые разные темы, в том числе массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Хирурги оставили работу не столько из-за того, что они мало получали, сколько из-за той нагрузки, что пришлось нести для сколько-нибудь достойного заработка, считает Олег Сухарев.
"Везде проблемы связаны с тем, что мы оптимизировали учреждения здравоохранения. И это был посыл с самого начала. Вообще учреждения социальной сферы в принципе пострадали. Большая оптимизация была в культуре, но там вообще люди молчат. Даже если они все уйдут, никто не заметит. Никто не заметит, что у нас не стало какого-то музея или библиотеки. Я имею в виду в населённых пунктах. И всё, никакого конфликта не будет. Но официально треть повышения заработной платы должна была быть за счёт оптимизации численности. Это не скрывалось", - сказал Сухарев, подчеркнув, что мы наблюдаем "ложь, основанную на манипуляциях". С этим согласился и ведущий Юрий Пронько.
Люди вынуждены работать больше, в том числе ненормированно, продолжил экономист.
"Чтобы более-менее себе нормальную заработную плату обеспечить - на уровне медианной, условно говоря, 30 тысяч рублей себе заработать, на которые хоть как-то можно прожить, они вынуждены быть на службе практически круглые сутки. На этой лжи отчасти держится и статистика. Здесь нет никакого обмана. Здесь просто как бы некая статистическая манипуляция, основанная на основе методики. У нас средняя зарплата составляет порядка 49 тысяч сейчас. А медианная ниже. То есть диспропорции все признают. Но даже средняя очевидно завышена. Во-первых, это только крупные и средние предприятия. Во-вторых, расчёт идёт на полную занятость. То есть если человек работает на полставки и получает 20 тысяч, то считается, что у него зарплата 40 тысяч. В статистических органах это 40 тысяч", - пояснил механизм Сухарев.

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