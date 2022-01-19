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Реальную чистку элит в России рассекретили США

19 января 2022, 12:45  •  102 • Политика
Реальную чистку элит в России рассекретили США. Спровоцированный Вашингтоном киевский "майдан" и последовавшие за этим события привели к тому, что все те, кто был не согласен с патриотическим курсом нашей страны, покинули её пределы, пояснил Константин Малофеев.
Учредитель канала Царьград Константин Малофеев высказался о перманентной угрозе, нависающей над Донбассом, в эфире программы "Царьград. Главное".
Он обратил внимание, что, например, Первая мировая война началась с откровенной провокации - с убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. После этого последовал акт агрессии со стороны европейских стран.
Похожий сценарий может быть разыгран в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Тем не менее Россия вступится за своих граждан на территории ДНР и ЛНР, убеждён Малофеев.
Наше общество готово защищать Донбасс, отечественная элита - в целом тоже. Дело в том, что в рядах власти после 2014 года, когда под патронажем США и их союзников на Украине случился Евромайдан, а Крым на волне этих событий вернулся в состав России, произошла серьёзная чистка.
Так, все те, кто был не согласен с патриотическим курсом, покинули нашу страну и сейчас рассказывают нам из Лондона и других мест, "как Родину любить". Эти лица находятся "на подкормке" у местных спецслужб и продолжают русофобскую пропаганду, пояснил учредитель Царьграда. Он резюмировал:
Оставшаяся в России элита гораздо более патриотична. Она сделала свой выбор.

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