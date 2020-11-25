Реальной войне с США и НАТО быть? Баранец без прикрас оценил "наглое бряцание" у границ России

Forbes сообщает о недавней провокационной миссии армии США, которую провернули исподтишка за несколько часов возле Крыма. Речь идёт о ракетных стрельбах в Чёрном море. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Он отмечает, что это не единичная пакость США и НАТО против России. Военные корабли альянса челночным способом постоянно дежурят в Чёрном море, а бомбардировщики отрабатывают удары по Крыму, недавно боевой корабль США углубился в российские территориальные воды на 2 километра. Всё это показывает, что температура уже не только политического, не только экономического, но и военного противостояния США и НАТО против России поднялась до критических пределов.

"Такие игрища у наших границ, когда наши вероятные противники всё наглее бряцают оружием и уже не скрывают, что отрабатывают удары по России, всё это рано или поздно может материализоваться в реальную войну", - предупредил Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Он добавил, что произошедшее, вероятно, было сделано с прицелом на будущую новую администрацию Джо Байдена. Знающие о "ястребиных взглядах" нового президента США генералы различными провокациями пытаются показать себя перед новым главой Белого дома.