«Реальность внесёт свои коррективы»: почему «Нафтогаз» отказывается от мирового соглашения с «Газпромом»

«Нафтогаз» утверждает, что не пойдёт на мировую с «Газпромом» по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитражного суда. Кроме того, Киев требует выплатить ему $12 млрд по текущим искам во внесудебном порядке и грозится воспрепятствовать реализации «Северного потока — 2», если не будет вовремя согласован новый договор о транзите газа через Украину в страны ЕС. Ранее на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзитный контракт, если будет урегулирован спор между хозяйствующими субъектами. По мнению экспертов, неуступчивая позиция Киева серьёзно подрывает его шансы на заключение выгодного контракта в ближайшее время.

Коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев не подпишет мировое соглашение с «Газпромом» по уже принятым решениям Стокгольмского арбитражного суда. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook. По его словам, Украина настаивает на выплате «Нафтогазу» $ 2,56 млрд долларов, а также $75 млн в качестве процентов по вынесенному 28 февраля 2018 года решению Международного арбитражного суда в шведской столице.

С чистого листа

«Сейчас уже поздно просить «мировое соглашение». «Газпром» должен заплатить нам по решению арбитража», — настаивает Юрий Витренко.

Ранее о возможности заключения такого соглашения говорил российский президент Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — заявил российский лидер.

Днём позже министр энергетики России Александр Новак сказал, что вопрос мирового соглашения обсуждался на состоявшихся 17 июля трёхсторонних переговорах в Берлине по поставкам российского газа в Европу. По словам Новака, если все стороны пойдут на компромисс, Москва может продлить действующий договор на транзит газа через Украину либо заключить новый.

«В принципе, нашим президентом было предложено аннулировать взаимные претензии, прийти к соглашению и начинать отношения с чистого листа», — сказал RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

И хотя глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что готов рассмотреть российские предложения по мировому соглашению, против выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Теперь Юрий Витренко окончательно разъяснил позицию украинской стороны.

В разговоре с RT политолог Александр Асафов отметил, что неуступчивая позиция украинских чиновников прямо противоречит настрою, продемонстрированному лидерами России и США в Хельсинки. Тогда президент Трамп не выступал против российского предложения о мировом соглашении «хозяйствующих субъектов».

«На встрече в Хельсинки стороны, судя по выступлениям, договорились, и ни у кого не было возражений об увеличении давления на Украину как по Минским соглашениям, так и по вопросам, связанным с газом, — отметил RT Асафов. — Однако украинские чиновники никогда не отличались стратегическим мышлением и действуют несинхронно с американцами».

Сам «Нафтогаз» уверяет, что может диктовать «Газпрому» свои условия.

«Нафтогаз не планирует идти на уступки в вопросе компенсации, которая должна составить $2,56 млрд. Мы уверены, что «Газпром» не сможет отказаться от украинской газотранспортной системы, поэтому транзит в следующем году, вероятнее всего, не будет приостановлен. Мы считаем, что у нас сильная юридическая позиция, и мы не сдвинемся с места», — заявил RT источник в украинской газовой компании.

Деньги и пиар

Решение, принятое в конце февраля Стокгольмским арбитражным судом, касалось контракта на транзит газа, подписанного в 2009 году тогдашними премьерами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко.

Стокгольмский арбитражный суд © Wikimedia Commons

Согласно документу, с 2010 года Украина должна была закупать у России не менее 52 млрд кубометров газа в год. Однако Киев не выполнял это условие, а с ноября 2015-го вообще перешёл на реверсные поставки голубого топлива, получая тот же российский газ, но из Европы.

Россию эта ситуация не устраивала, и она требовала заплатить за недобор. Украинская сторона, в свою очередь, заявляла, что цена за топливо неприемлема, и требовала её пересмотра и возмещения убытков за переплату. Кроме того, по словам Киева, Москва прокачивала через территорию Украины в Европу гораздо меньше углеводородного топлива, чем было указано в договоре. В результате «Газпром» и «Нафтогаз» подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж в 2014 году.

В декабре 2017 года суд отклонил большую часть взаимных претензий, но обязал Киев заплатить «Газпрому» чуть более 2 млрд долларов. В феврале суд заявил, что уже российская компания должна украинской $4,63 млрд, но вычел из этой суммы долг «Нафтогаза» «Газпрому» по декабрьскому решению. Так появилась сумма российского долга в $2,56 млрд. И наконец, 31 мая 2018 года был вынесен ещё один проукраинский вердикт, позволивший Киеву избежать штрафа в $50 млрд за невыполнение соглашений с «Газпромом».

20 июля Юрий Витренко также заявил об «убытках из-за невыполнения «Газпромом» своих обязательств по контракту, в том числе с учётом решения арбитража». Ущерб украинская стороны оценивает в $12 млрд. По его словам, именно здесь возможен компромисс, под которым украинский чиновник от энергетики понимает немедленную выплату Киеву $12 млрд.

По словам Александра Фролова, речь идёт о претензиях, которые Стокгольмский арбитраж не удовлетворил, так как изначально украинцы хотели взыскать с «Газпрома» $16 млрд.

«Это попытка повторной подачи того же самого иска, который был рассмотрен Стокгольмским арбитражем и претензии по которому уже были отклонены, — отмечает эксперт. — Иначе как политическим пиаром это нельзя назвать, учитывая, что сейчас на Украине идёт президентская кампания, а руководители «Нафтогаза» на камеру перед президентом Порошенко обещали взыскать с России необходимые суммы».

По словам Александра Асафова, у многомиллиардных претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» есть и иные причины, кроме чисто политических. Украина никак не может найти деньги на модернизацию газотранспортной системы, построенной ещё во времена СССР. В 2016 году только замену труб «Нафтогаз» оценивал в $7 млрд.

«Украинская ГТС находится в тяжёлом состоянии, и для того, чтобы её как-то сохранить, они рассчитывали на эти газпромовские деньги», — отмечает эксперт.

Личный интерес

Источники RT в украинской оппозиции, в свою очередь, обвиняют руководство «Нафтогаза» в игнорировании интересов страны.

«Ежегодно Украина получает от транзита газа от $2 до $3 млрд. Это большие поступления в бюджет страны, поэтому с «Газпромом» надо договариваться. «Нафтогаз» может предоставить скидку 10–15%, но выиграть миллиарды. Но для руководства страны важнее сиюминутная победа над врагом, чем холодный расчёт», — считает источник RT в партии «Народный фронт».

Такого же мнения придерживаются и в партии Юлии Тимошенко.

«Я не очень понимаю действия правительства и «Нафтогаза», которые не хотят достичь компромисса с «Газпромом». Да, у «Нафтогаза» есть решение суда о компенсации ему $2,5 млрд. Это, конечно, повод для гордости и присвоения огромных премий. Но, может, стоить подумать на шаг вперёд? Кому нужна украинская труба, если «Газпром» перестанет поставлять через неё газ? Потери страны будут гораздо выше, чем $2,5 млрд», — заявил RT источник в партии «Батькивщина».

Президент Украины Пётр Порошенко и руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев

© president.gov.ua

По мнению Александра Фролова, именно «огромные премии» и являются одной из причин неуступчивости руководства «Нафтогаза». В мае 2018 года эта компания начислила своему топ-менеджменту и ряду сотрудников премии на общую сумму в $46,3 млн в честь «победы» над «Газпромом» в Стокгольмском суде.

«Проблема Коболева и Витренко в том, что они ведут себя, как крысы на тонущем корабле, — отмечает Фролов. — Эти крысы получили премии, и для них любое соглашение, которое касается уже вынесенных решений арбитража, — это удар по их кошельку, так как может встать вопрос о возвращении полученного. Их интересы противоположны коммерческим интересам компании, они хотят затянуть спор и остаться с премией».

Поэтому эксперт уверен, что в ближайшее время «Нафтогаз» продолжит эскалацию конфликта. По его словам, именно ради этого украинские чиновники и угрожают, например, препятствовать строительству «Северного потока — 2». Так, тот же Юрий Витренко 20 июля заявил, что строительство магистрального газопровода должно быть приостановлено, если затянутся переговоры о новом транзитном контракте для Украины.

«Ни один вменяемый управленец такого уровня в другой стране не позволит себе подобных высказываний, — заявил Фролов. — Понятно, что ни Германия, ни Россия не остановят строительство газопровода».

Что дальше?

Как утверждает Александр Фролов, именно «Северный поток — 2» поможет заменить поставки через Украину, если в следующем году стороны не придут к согласию по поводу нового транзитного контракта.

Но есть и другой вариант — сохранение транзита через Украину путём подписания между Киевом и Москвой ряда краткосрочных контрактов с минимальными обязательствами для «Газпрома» вместо одного долгосрочного соглашения.

«Это вопрос прояснится в марте следующего года, когда на территории Украины пройдут выборы и нынешний жулик во главе страны сменится на нового, — отмечает эксперт. — Дело в пачке «зелени», которая лежит в конкретных кошельках конкретных людей. Только после того, как эту «зелень» отнимут или их выгонят вместе с Петром Порошенко, можно будет договариваться с «Нафтогазом».

Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время подписания документов © Алексей Никольский

РИА Новости

По мнению эксперта, вполне возможно, что с украинской стороны заключать соглашение будет снова Юлия Тимошенко.

Александр Асафов, однако, настроен более оптимистично и верит, что в Киеве пойдут на попятную раньше.

«Реальность после Хельсинки вносит свои коррективы в фантазии Киева, и ему придётся соглашаться», — утверждает политолог.

По его словам, возможно, ситуация изменится вместе со сменой руководства «Нафтогаза».

«Ход дальнейших встреч должен показать более конструктивную и более договороспособную позицию, если Украина не хочет потерять транзит, являющийся главным источником средств для экономики, поскольку другие или освоены через коррупционные инструменты, или уничтожены, как украинская промышленность и сельское хозяйство», — подчеркнул Асафов.