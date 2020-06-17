Реальность против "весёлых картинок". Выводы следователей по MH17 противоречат регламенту ИКАО

Голландцы ранее представили отчёт, в котором вместо реальной диаграммы данных, записанных приборами самолёта, изображены от руки "весёлые картинки", отображающие лишь небольшую часть показаний датчиков.

Тогда следователи заявили, что датчики давления в кабине самолёта показывают результат каждые четыре секунды, поэтому график давления "не дотянул до финиша", и пришлось дорисовывать его от руки.

Однако на деле датчики разгерметизации должны давать показания не реже одного раза в секунду, как следует из регламента ИКАО. И авиакомпания Malaysia Airlines, чей самолёт потерпел крушение, не могла нарушить этот регламент.