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Реальность против "весёлых картинок". Выводы следователей по MH17 противоречат регламенту ИКАО

17 июня 2020, 21:00  •  107 • Политика
Технический эксперт Юрий Антипов указал на ещё один серьезный прокол голландских следователей в деле MH17. По его словам, их выводы не соотносятся с регламентом ИКАО.
Голландцы ранее представили отчёт, в котором вместо реальной диаграммы данных, записанных приборами самолёта, изображены от руки "весёлые картинки", отображающие лишь небольшую часть показаний датчиков.
Тогда следователи заявили, что датчики давления в кабине самолёта показывают результат каждые четыре секунды, поэтому график давления "не дотянул до финиша", и пришлось дорисовывать его от руки.
Однако на деле датчики разгерметизации должны давать показания не реже одного раза в секунду, как следует из регламента ИКАО. И авиакомпания Malaysia Airlines, чей самолёт потерпел крушение, не могла нарушить этот регламент.
Кому же верить? ИКАО, издавшей для всех обязательный к выполнению регламент настройки системы записи аварийных параметров? Или голландцам, у которых весёлые картинки ставятся во главу их "расследования"? - пишет Антипов в Facebook.

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