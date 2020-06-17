|
Реальность против "весёлых картинок". Выводы следователей по MH17 противоречат регламенту ИКАО
17 июня 2020, 21:00 • 107 • Политика
Технический эксперт Юрий Антипов указал на ещё один серьезный прокол голландских следователей в деле MH17. По его словам, их выводы не соотносятся с регламентом ИКАО.
Голландцы ранее представили отчёт, в котором вместо реальной диаграммы данных, записанных приборами самолёта, изображены от руки "весёлые картинки", отображающие лишь небольшую часть показаний датчиков.
Тогда следователи заявили, что датчики давления в кабине самолёта показывают результат каждые четыре секунды, поэтому график давления "не дотянул до финиша", и пришлось дорисовывать его от руки.
Однако на деле датчики разгерметизации должны давать показания не реже одного раза в секунду, как следует из регламента ИКАО. И авиакомпания Malaysia Airlines, чей самолёт потерпел крушение, не могла нарушить этот регламент.
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2020, 20:25
|
12 июня 2020, 16:00
|
11 июня 2020, 23:00
|
13 июня 2020, 20:00
|
12 июня 2020, 18:25
|
14 июня 2020, 00:00
|
14 июня 2020, 13:00