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Реальность хуже кошмара: "Железная дева" из Толедо

06 июля 2020, 09:00  •  98 • Аналитика
© РИА Новости / А. Свердлов
В этот день, ...лет назад
Шестого июля 1809 года погиб легендарный наполеоновский кавалерийский генерал граф Антуан Шарль Луи де Ласалль.
© Public domain
О нем вспоминали: блестящий кавалерист, храбрый, решительный, любимец солдат, всегда заботившийся о своих подчиненных. "Рыцарь без страха и упрека". Так когда-то говорили о бесстрашном Баярде. Ласалля вполне можно назвать его наследником, тем паче что он тоже происходил из бедного дворянского рода.
Вся жизнь Ласалля – это война. Сначала революционные войны, затем Итальянский поход Бонапарта. Наполеон впоследствии говорил: "Битву при Риволи выиграли: Массена, Жубер, Ласалль и я".
Потом была Египетская экспедиция, сражение при Пирамидах ("Солдаты!.. сорок веков смотрят на вас!"). А потом начались бесконечные европейские кампании против различных антинаполеоновских коалиций. В них Ласалль действовал с неизменной храбростью и распорядительностью. В письме к жене он писал: "Мое сердце – для тебя, моя кровь – для императора, а моя жизнь – для чести". А еще Ласаллю принадлежит крылатая фраза: "Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дерьмо!" Сам он был убит в 1809 году во время австрийской кампании в знаменитом сражении при Ваграме. Ему было чуть больше 30-ти. Получается, что сам себе напророчил…
© Фото : C.T. Tatman / Library of Congress
Американский писатель Эдгар Аллан По
А за год до этого Ласалль воевал в Испании, брал в 1808 году со своими солдатами город Толедо. Этот момент Эдгар По упоминает в одном из самых известных своих рассказов "Колодец и маятник". Кратко напомню. В Толедо инквизиция вынесла смертный приговор герою произведения. Ни его имя, ни его преступление не названы. Но почти наверняка можно сказать, что он – безвинная жертва. К его удивлению, вместо аутодафе он оказался в темнице. Посредине камеры вырыт колодец, играющий роль ловушки, которую герой избежал лишь чудом. Следующее испытание: инквизиторы связывают героя и оставляют в одиночестве. Скоро он замечает над собой огромный маятник с прикрепленным к нему острым серпом, который постепенно опускается. В темницу прибегают полчища крыс, привлеченные запахом пряного мяса, принесенного тюремщиками в качестве вовсе не еды, а дополнительной пытки для героя. Того мучает жажда, но воду ему специально не дают. Крысы частично перегрызают путы узника, и ему удается освободиться. Но инквизиторы хорошо знают свое дело: стены камеры накаляются и начинают сжиматься, подталкивая героя к колодцу. Избавление приходит в последний миг.
"Кто-то схватил меня за руку, когда я, теряя сознанье, уже падал в пропасть. То был генерал Ласалль. Французские войска вступили в Толедо. Инквизиция была во власти своих врагов".
Человеку силой навязывают смертельные правила игры, но благодаря мужеству, смекалке и везению он выходит победителем из борьбы с бездушной машиной инквизиции. Жажда жизни побеждает! Но, конечно, таких везунчиков в игре со смертью всегда гораздо меньше, чем проигравших.
© ANTHONY WALLACE / AFP
И хотя Ласалль в рассказе Эдгара По – реальное лицо, описываемые события – чистейшая выдумка. К тому времени испанская инквизиция уже утратила свою главенствующую роль на суд и расправу. Но тем не менее…
Как вспоминал очевидец, после взятия Толедо Ласалль посетил дворец инквизиции. Многочисленные инструменты пыток поразили воображение не раз видавших смерть французских солдат. А один из этих инструментов был в своем роде верхом садистски-изощренной фантазии палачей. В подземном зале в нише стояла статуя, изображавшая деву Марию. На голове у нее был позолоченный нимб, а в правой руке – знамя. С плеч ниспадали складки шелкового одеяния, однако под ними была видна кираса. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что вся передняя часть фигуры была утыкана шипами. Ее руки имели шарниры и их движение обеспечивалось специальным механизмом. Одному из слуг инквизиции было приказано показать статую в действии. Дева медленно раскрыла объятия, будто бы собиралась нежно прижать кого-нибудь к груди. Вместо человека ей подсунули до отказа набитый ранец гренадера. Статуя сильно прижала его к груди, и когда по приказу генерала слуга разомкнул ее руки, все увидели, что шипы прокололи ранец на глубину нескольких дюймов, и тот так и остался висеть на груди "железной девы" из Толедо.
В общем, если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах на будущее.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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