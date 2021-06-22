Реальность или "пурга". После встречи Путина и Байдена новые санкции неизбежны

США объявили, что и после саммита президентов Путина и Байдена будут вводить против России санкции – за Навального, "химоружие" и "Северный поток – 2". МИД России обещает, что "игры в одни ворота не будет". Таким образом, "дух Женевы", если он не был с самого начала иллюзией, продержался всего несколько дней, что сильно затруднит выполнение достигнутых там договорённостей. Кремль, однако, пока не теряет надежды, что из них всё-таки что-то получится.

Ох не зря сомневался после завершения женевского саммита заместитель главы МИД Сергей Рябков, курирующий отношения с США, готовы ли американцы "всё же оставить позади свои порочные практики ведения дел в ряде областей с Россией". Слишком хорошо он знает своих визави! Подтверждение этому не заставило себя долго ждать – Вашингтон убил "дух Женевы" уже через несколько дней после завершения встречи в верхах, что крайне затруднит выполнение достигнутых там договорённостей.

Как объявила президентский пресс-секретарь Джен Псаки, саммит в Женеве не привнёс "никаких изменений" в политику санкций Вашингтона в отношении России. При этом Псаки сослалась на… "закон", который, дескать, требует, "чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия". Имеется в виду тёмная история с отравлением неизвестно чем готового отдать Украине, а значит, США Крым "оппозиционера" Алексея Навального.

А ещё до Псаки помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN объявил, что американские санкции будут вводиться против России не только за Навального ("мы готовим ещё один пакет санкций"), но и в отношении русских компаний, участвующих в достройке газопровода "Северный поток – 2".

За что атакуют Россию?

Всё время мы демонстрировали, что не будем смягчать наши удары, ... когда речь идёт о реагировании на вредоносные действия России. Президент также пошёл на исключительный шаг, подписав новый исполнительный указ, который предоставил ему ещё более широкие полномочия, когда это касается санкций из-за пагубных действий России ... Они (санкции за Навального – прим. Царьграда) будут, как только мы разработаем пакеты, которые обеспечат попадание в правильные цели. Когда мы это сделаем, мы введём новые санкции в связи с применением химического оружия,

– пообещал Салливан.

"Что касается "Северного потока – 2", – продолжал куратор Байдена по вопросам внешней политики, – мы ввели санкции в отношении нескольких русских компаний. Мы отказались от санкций только в отношении двух... – гражданина Германии и швейцарской компании. Суть в том, что, когда президент Байден вступил в должность, "Северный поток – 2" был на 90% завершён". В этой ситуации, объяснил Салливан, президент США решил не "преследовать напрямую наших европейских союзников и друзей, используя наши полномочия (кто их, интересно, США предоставил – неужели "закон"? – прим. Царьграда) в плане введения санкций", а вместо этого "продолжать применять каждые 90 дней рестрикции в отношении русских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", что Байден "и будет делать дальше".

Вернулись на круги своя

Возвратившийся в США после достигнутой Байденом с президентом России Владимиром Путиным договорённости на этот счёт посол Анатолий Антонов, по его словам, "услышал об этих санкциях в воздухе". Сразу после прилёта в Америку Антонов заявил журналистам, что "это не тот сигнал, который все получили после саммита".

Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить взаимоотношения между двумя странами невозможно,

– добавил посол России.

Ссылки высокопоставленных представителей американской администрации на то, что вводить санкции против Москвы их вынуждает "закон", возмутили официального представителя МИД России Марию Захарову, гневно написавшую в своём Telegram-канале: "А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает, – полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить".

Прямо по "горячим следам" женевского саммита интересные заявления сделал начальник Захаровой Сергей Лавров:

Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются себя позиционировать таким образом, что, мол, мы сказали, что надо вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо нам добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, и добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы. Это не тот подход, о котором говорили президенты.

Глава МИД России предупредил, что "так не пойдёт", "не будет игры в одни ворота", что эти вопросы следует решать "на взаимоприемлемой основе - только так и можно двигаться вперёд".

Что это означает?

Исходящие из Вашингтона заявления показывают, какие цели преследовали на женевском саммите американцы: создать для себя с помощью России благоприятные условия, чтобы продолжать… уничтожать Россию руками Навального, его сторонников, пятой и шестой колонн, все из которых ориентируются на США, изнутри. Это во-первых. Во-вторых, происходящее является также очевидным признаком слабости нынешней американской администрации: столкнувшись с громкой критикой внутри страны за "поражение" в Женеве, хотя это именно то, что нужно, чтобы "задушить Россию в объятиях", она спешит успокоить американцев столь любимым ими словом – "санкции". В-третьих, для России, где никто не испытывал больших иллюзий насчёт того, что с американцами можно будет культурно общаться, это лишнее напоминание о недоговороспособности Вашингтона, его неспособности отказаться от хамских привычек и попыток смотреть на Россию сверху вниз, поучать и наказывать.

В этой связи возникает законный вопрос: надо ли Москве помогать в таких условиях США решать их проблемы, если им наплевать на наши и они по-прежнему хотят уничтожить Россию? Ведь даже то, что США демонстративно приостановили после женевского саммита военную помощь Украине на 100 миллионов долларов, это всего лишь шоу. Поскольку в любой момент могут её и "разморозить", похлопав Киев по плечу со словами: посидите пока без неё, наша главная цель обеспечить свободу рук для Навального – он развалит Россию, и вам тогда кое-что достанется.

Истинные намерения в отношении России и её президента, о чём писал Царьград, американцы выразили в своих женевских подарках Путину: очках-авиаторах, производимых для пилотов ВВС США и стран НАТО, готовых вбомбить в каменный век любую страну во имя "свободы и демократии", и бизоне из хрусталя. Последний подарок особенно зловещий и адресный: ты чувствуешь себя сильным, могучим, символом единства страны, но один неосторожный шаг за пределами созданных для бизонов после их почти поголовного истребления нами в XIX веке резерваций (Национальных парков), и ты разлетишься на мелкие кусочки, а твой народ превратим в индейцев. Поэтому главный вопрос на самом деле заключается даже не в том, что со стороны России в отношениях с США не будет "игры в одни ворота", а в том, нужна ли нам вообще такая игра, особенно когда первый матч (искушение детантом) Россия проиграла вчистую?

Всё по закону и Кремль согласен?

Позицию Кремля в этой связи выразил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, прокомментировавший наделавшие много шума "санкционные" заявления из Вашингтона. По его словам, некоторые анонсированные американцами санкции против России "кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США". То есть о пощёчинах, которые нас ожидают, мы знаем, некоторые из них – неизбежны, о чём, собственно, и говорили Салливан с Псаки, а теперь подтвердил и Песков. Разумеется, он также и пожурил США:

В плане своих санкционных устремлений и такой санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость.

По словам пресс-секретаря Путина, в России анализируют, какие могут быть санкции со стороны США, просчитываются различные варианты, что создаёт "изрядную долю непредсказуемости", поскольку "предсказуемыми являются только те санкции, которые верифицированы". От президента США, сказал Песков согласно "Интерфаксу", зависят лишь "нюансировки" санкций. Что хотел сказать представитель Кремля словами "сами санкции должны быть по закону, но какие именно будут избраны – зависит от главы государства", трудно сказать, но Песков, как видим, тоже упомянул какой-то "закон", на основании которого американцы чмырят Россию. А потом снова пожаловался: в последние годы Россия во взаимоотношениях с США "неоднократно сталкивалась с сюжетами, когда понимание, достигнутое на высшем уровне, далее обрекается на полное бездействие ... со стороны, можно как угодно называть – рабочий уровень, глубинное государство, всё что угодно". Это когда "руководители государств договаривались об одном, а имплементация уже не идёт или идёт в другой траектории". Песков выразил надежду, что "на этот раз будет по-другому", не объяснив, какие соображения придают ему такой оптимизм. Может быть, позвонили американцы и предупредили, мы тут вам отвесим пару-тройку оплеух для внутреннего потребления, чтобы нас внутри США меньше критиковали за Женеву, а вы не принимайте их на свой счёт, действуем согласно договорённостям. Возможно, почему нет?

Хуже другое. По словам Пескова, "конструктивные и положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что США будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России".

Мы отдаём себе отчёт в том, что это будет продолжаться,

– добавил он. Сие означает, что Москва "прагматично и трезво" оставляет за США право работать против России и будет стремиться к развитию двусторонних отношений, несмотря на это. Иллюстрацией такого положения стали слова Пескова о "Северном потоке – 2". Да, "мы слышали заявления уже после саммита о том, что Америка продолжит линию против этого проекта", заявил Песков. После чего добавил: "Продолжим работу, рассчитываем, что можно продолжать работу в форме диалога с американцами".