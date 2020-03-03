«Реально влияет на конкретную жизнь»: Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции

Несистемная оппозиция оказывает большое положительное влияние на жизнь граждан России, особенно на уровне муниципалитетов и крупных городов. Такое мнение высказал президент Владимир Путин. Глава государства пожелал здоровья её представителям, подчеркнув, что «они очень нужны» стране. Ранее российский лидер призывал оппозиционеров предлагать позитивную программу, а не просто ругать власть. Вместе с тем Путин рассказал о применении законодательства об иностранных агентах, подчеркнув, что оно призвано защитить от политического влияния извне.

Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны», — заявил Путин.

По его словам, представители несистемной оппозиции «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее». Глава государства добавил, что всегда была и будет существовать часть общества, которая «не согласна с действующей властью».

«И это очень хорошо, что такие люди есть», — сказал он.

Вместе с тем Путин заметил, что зачинщики революции как правило во власти тоже не задерживаются.

«Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой утащили», — констатировал Путин.

Ранее президент России посоветовал оппозиционерам предлагать избирателям позитивную программу для эффективного развития страны, а не просто ругать действующую власть.

Вместе с тем Владимир Путин указал на необходимость соблюдения закона всеми гражданами РФ — вне зависимости от того, нравится им власть или нет — иначе ситуация обернётся полным разбалансированием в стране, от чего будут страдать люди.

«Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте. В некоторых странах, практически во всех странах, в том числе в европейских, за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается. Там небольшие сроки, от шести месяцев до года. Но в некоторых странах просто за несанкционированные акции, там, если 12 человек, по-моему, где-то в Швеции, что ли, уже считается — массовые беспорядки. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет, понимаете?» — заметил российский лидер.

Иноагенты в России

Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что российское законодательство об иностранных агентах призвано защитить РФ от вмешательства в её политическую жизнь извне. Никакой другой цели нет, добавил российский лидер.

«Вопрос в другом. И вопрос есть. И, надо сказать, я считаю, что правозащитники здесь, когда обращают на это моё внимание, они правы. Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность. Добиться того, чтобы не было подмены понятий. И чтобы любая другая деятельность — гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, — чтобы её не подтасовывали под внутриполитические дела», — заявил Путин.

Вдобавок он указал, что Россия, в отличие от некоторых стран мира, не запрещает деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием.

«Пожалуйста, они имеют право работать. И, кстати говоря, практика-то сложилась. Они продолжают работать. Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего. Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике», — пояснил глава государства.

Российский лидер также напомнил, что первые законы об иноагентах были приняты в США в конце 1930-х годов и санкция за их нарушение предусматривается лишение свободы — в России же за это грозит лишь административная ответственность.

«Вот нашу гражданку, она стала достаточно известной, взяли упекли в тюрьму как иноагента» — заметил он.

Напомним, в июле 2018 года американские власти задержали россиянку Марию Бутину, назвав её иностранным агентом, работающим без регистрации. Девушка якобы занималась внедрением в организации, которые могли бы повлиять на политику Вашингтона в пользу Москвы. Её также обвинили в участии в сговоре с целью такой работы. По совокупности обвинений ей грозило до 15 лет тюрьмы. Спустя несколько месяцев она пошла на сделку со следствием, частично признав свою вину, после чего её приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В октябре 2019-го Бутила была освобождена и депортирована на родину.

«Я могу заметить, когда у меня провели обыск, я не меняла пароли на своём компьютере, не удалила ни одного файла. Потому что я ничего не сделала, все документы добровольно передала. Поэтому я не знаю, зачем вся эта история была с арестом и всем прочим. Если всё дело было в нерегистрации, почему нельзя было просто, не знаю, штраф мне какой-нибудь выписать тогда, в конце концов. Зачем такая жестокость была, к чему она?» — задавалась вопросом Бутина в интервью RT.