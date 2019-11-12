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Реальная угроза: США готовятся к космической войне

12 ноября 2019, 17:39  •  57 • Война
Национальная разведка США снова оценит потенциальные угрозы космической войны с Россией и Китаем, чтобы обосновать создание соответствующего рода войск, пишет Bloomberg. Запрос на проверку таких возможностей Москвы и Пекина направил генерал военно-воздушных сил США Джон Хайтен — в сентябре 2019 года он был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов. Как уточнила пресс-секретарь ВВС подполковник Кристина Хоггатт, работы в этом направлении уже ведутся.
Предполагается, что перечень космических угроз для страны будет представлен в следующем докладе американского конгресса 14 ноября.
По информации издания, в документе содержатся выводы, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости США и готовит ряд средств поражения американских космических объектов. В частности, там обратили внимание, что Пекин обладает кибернетическим, электромагнитным и орбитальным оружием. «Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», — подчеркнули в докладе.
Как заявила агентству Лора Грего из Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists), у России и Китая есть все необходимое для создания противоспутниковых ракет. Аналитик Фонда «Безопасный мир» Виктория Сэмсон, в свою очередь, назвала возможности этих стран вести космические войны «реальными и потенциальными угрозами».
Результаты новой оценки потенциальных космических угроз будут включены в доклад «Оценка международной угрозы безопасности», который обновляется раз в два-три года. При этом в марте текущего года Пентагон уже запросил $14,1 млрд на поддержание национальной безопасности США в космосе, что на 14% превышает прошлогоднюю сумму.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил в стране 18 декабря.
Ранее военные космические программы государства находились в сфере командования ВВС. Новому роду войск должны быть переданы все полномочия объединенного командования, которые связаны с выполнением задач в космосе.
Официально о таких планах американский лидер объявил еще летом прошлого года. Он назвал оборону в космическом пространстве одним из важнейших вопросов национальной безопасности. «Когда дело доходит до защиты США, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — подчеркивал глава государства.
Кроме того, Трамп указывал на то, что Соединенные Штаты запоздали с созданием космических войск, поскольку этим уже активно занимаются Россия и Китай.
В числе основных задач космических войск Белый дом обозначил защиту американских спутников и интересов Вашингтона в космосе. Помимо того, они должны отслеживать космический мусор. В Пентагоне предупредили, что угроза американским спутникам со стороны других стран реальна. Бывший тогда главой Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя формирование новых войск, обратил внимание, что в 2007 году Китай испытал средства уничтожения космических аппаратов, атаковав ракетой метеорологический спутник. «У нас нет планов милитаризовать космическое пространство, но в случае необходимости мы будем защищаться в космосе», — заявил он.
Обеспокоенность МИД РФ вызвали, в частности, планы США создать средства космического базирования для перехвата баллистических ракет. «Подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе», — констатировали в ведомстве.
Российские дипломаты обвинили Вашингтон в развязывании гонки вооружения в космосе и планах уничтожить контроль над размещением вооружений на орбите.
«Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будем безучастно взирать на это», — ответил на это Мэттис.

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