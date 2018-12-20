«Реальная перспектива для политического урегулирования»: в МИД РФ отреагировали на решение США о выводе войск из Сирии

Вывод американских войск с территории Сирии — это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования в арабской республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения Белого дома и Пентагона о возвращении военнослужащих из САР. Однако решение Вашингтона вызвало негативную реакцию в конгрессе США и Минобороны Великобритании. Между тем в Совфеде РФ полагают, что этот «эффектный жест» со стороны Соединённых Штатов не скажется на обстановке в Сирии, поскольку американцы продолжат влиять на ситуацию в республике через своих союзников.

Решение Вашингтона о выводе своих войск с территории Сирии может дать положительный импульс политическому урегулированию в арабской республике. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, — это настоящая, реальная перспектива политического урегулирования», — цитирует Захарову ТАСС.

В связи с этим она также выразила надежду на улучшение ситуации в Эт-Танфе в провинции Хомс, где располагалась американская военная база, в зону ответственности которой входил лагерь беженцев «Рукбан».

«Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдёт путём Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством»* в Сирии, что, по его словам, было единственной целью пребывания в арабской республике американских войск во время его президентства. Отметим, что на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что через 30 дней в Сирии и Ираке не останется ни одного боевика ИГ.

После заявления Трампа ряд западных СМИ со ссылкой на высокопоставленных представителей Министерства обороны США и администрации президента сообщили, что президент поручил осуществить «всеобщий и быстрый» вывод военнослужащих из САР.

Эту информацию в своих официальных пресс-релизах подтвердили пресс-секретари Белого дома и Пентагона Сара Сандерс и Дана Уайт.

«Мы начали возвращать американских солдат, переходя к следующему этапу данной кампании», — сказала Сандерс.

По её словам, пять лет назад «Исламского государство» представляло из себя мощную и опасную силу на Ближнем Востоке, но сейчас «США разгромили территориальный халифат». Между тем это не свидетельствует о том, что прекращается кампания международной коалиции в Ираке и Сирии.

«США и их союзники готовы вновь действовать на всех уровнях, чтобы защищать американские интересы, когда это необходимо. Мы продолжим работать над тем, чтобы лишать радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и каких бы то ни было средств для нарушения наших границ», — подчеркнула Сандерс.

По официальным данным, на территории Сирии дислоцирован военный контингент США численностью примерно две тысячи солдат.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, всех сотрудников Государственного департамента США планируется эвакуировать из Сирии в течение 24 часов. При этом полный вывод американских военнослужащих должен быть осуществлён в течение 60—100 дней.

Кроме того, указывается, что Вашингтон действует на основании договорённости, которая была достигнута в ходе телефонного разговора между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшимся в пятницу, 14 декабря.

Спустя несколько дней турецкий лидер также оповестил главу Белого дома о том, что военная операция Анкары против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и боевиков ИГ к востоку от Евфрата может начаться «в любой момент».

Подчеркнём, что решение Трампа о выводе войск из Сирии вызвало отрицательную реакцию в Министерстве обороны Великобритании и в конгрессе США.

Так, госминистр в Минобороны Соединённого Королевства Тобиас Эллвуд выразил категорическое несогласие с позицией американского президента. По его мнению, ИГ трансформировался в другие формы экстремизма и «угроза очень даже актуальна».

В свою очередь, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм назвал предстоящий вывод войск «огромной ошибкой».

«Это станет большой победой для ИГ, Ирана, Башара Асада и России. Я боюсь, что это приведёт к разрушительным последствиям для нашей нации, региона и всего мира», — сказал он.

Его точку зрению поддержал другой сенатор-республиканец Марко Рубио. По его словам, это «ужасная ошибка», которая передаст Сирию «величайшим врагам» Израиля.

«Это будет иметь серьёзные последствия для США и Израиля и принесёт значительные дивиденды ИГ, Ирану и движению «Хезболла», — написал Рубио в Twitter.

«Эффектный шаг со стороны США»

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что с достаточной долей скептицизма относится к заявлениям Вашингтона о выводе войск из Сирии. Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты были в регионе «незваными гостями».

«Борьба с «Исламским государством» для Соединённых Штатов была только видимостью, которую сами же Штаты искусственно и создавали. Я считаю, что «Исламское государство» есть и было марионеткой в руках США для достижения своих национальных интересов в данном регионе. Говорить о том, что американские солдаты уйдут из Сирии, я бы воздержался. Штаты не оставят там своего присутствия. Может, и не в таком количестве, но будут присутствовать. Возможно, в виде инструкторов, не только военный контингент», — сказал Швыткин в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер связал заявления Белого дома с решением Анкары провести военную операцию против курдов. По его мнению, США решили, что отношения с Турцией им важнее, чем попытка защищать курдов. При этом он также уверен, что продолжится «американское союзническое военное присутствие в Сирии».

«Так что, решая этот вопрос именно сейчас, они хотят избавиться от нескольких проблем сразу. Во-первых, сохранить отношения с Турцией, что для них принципиально важно. Во-вторых, им так или иначе пришлось бы уходить, потому что этого требует Сирия. В-третьих, удивить всех, приняв решение одномоментно и быстро его реализовав», — заявил он RT.

Возможно, что американские военнослужащие в дальнейшем просто будут иметь какой-то другой правовой статус, полагает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его словам, он не верит, что США не сохранят своё присутствие в САР.

«Военная победа одержана, прежде всего, благодаря России и Ирану, но непонятно, как всё будет дальше. Так что сохранение присутствия США в Сирии для американцев стратегически необходимо. То есть формально там будут американские инструкторы, но их будет настолько много, что они могут представят собой вполне боеспособное и большое соединение», — подчеркнул Салин в разговоре с RT.

Решение о выводе американских войск продиктовано логикой, поясняет глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его словам, при сохранении военного контингента в САР Вашингтону пришлось бы признать, что их целью является борьба с властями Дамаска, а не с терроризмом.

Сенатор также указал, что Трамп столкнулся с двумя внутриамериканскими запросами, которые противоречат друг другу. Один из них требует большей вовлечённости во внутренние процессы, а другой — в желании не уступать Сирию Башару Асаду и «плохой» России.

«Решение поэтому может иметь двойное дно — вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных. Не исключаю, что эффектный жест с уходом американцев из Сирии действительно будет сделан. Но поменяет ли это что-то в политической и военной обстановке в Сирии — очень большой вопрос», — написал Косачёв в Facebook.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.