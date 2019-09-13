Реализует план по "убийству страны"? После школьных экзаменов Греф пошел атакой на нацпроекты

После высказывания об "убийстве" школьных экзаменов глава Сбербанка Герман Греф сделал новое, довольно провокационное заявление. Во время Московского финансового форума он заявил о том, что нацпроекты "не дадут искомого результата".

"Старый инструментарий не работает, - пояснил свою позицию Греф. - Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования".

Он также добавил, что сейчас в мире складывается "абсолютно другая модель".

"Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образовании, здравоохранении, в государственном управлении и в судебной системе, - цитирует главу Сбербанка ТАСС. - За эти деньги эти реформы мы точно можем сделать".

Подобная атака на нацпроекты со стороны Грефа не столько удивляет, сколько заставляет задуматься над вопросом о том, уж не реализует ли он действительно некий план по "убийству страны"?

Ранее в беседе с Царьградом публицист Анатолий Вассерман весьма резко отозвался о предыдущем заявлении Грефа по отмене школьных экзаменов.

"Я не думаю, что Германа Оскаровича Грефа смущает идея убийства страны, - подчеркнул собеседник. - По крайней мере, добрая половина оглашаемых им идей в случае их осуществления неизбежно приведут к подобному результату".