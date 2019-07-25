«Реализация запроса на обновление»: к чему может привести конфликт Кличко с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский направил кабинету министров страны прошение о снятии с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. В офисе президента считают этот вопрос техническим и призывают не политизировать ситуацию. Однако Кличко остался единственным главой местной администрации, представление на увольнение которого пока не внёс премьер-министр Владимир Гройсман. Ситуация развивается на фоне вызова Кличко на допрос в Государственное бюро расследований и недавних заявлений мэра Киева о намерении Зеленского лишить его части полномочий. Эксперты полагают, что для одного из ярких представителей истеблишмента времён Петра Порошенко это может стать началом конца политической карьеры.

В среду, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский направил письменное обращение правительству страны с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). При этом в офисе президента ещё не определились с преемником Кличко и не планируют назначать его раньше сентября, пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря премьера страны Василия Рябчука.

В свою очередь, замглавы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка пояснил, что письмо было направлено в соответствии с требованиями закона и конституции, поскольку все руководители местных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента.

Рябошапка подчеркнул, что премьер Владимир Гройсман ранее внёс представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА. В связи с этим в офисе президента рассчитывают на то, что вопрос об увольнении Кличко будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства. При этом Рябошапка призвал не политизировать этот вопрос.

Согласно решению Конституционного суда Украины от 2003 года, КГГА должно возглавлять только лицо, избранное киевским городским головой. Однако в 2010-м выборная должность мэра Киева была разведена с постом назначаемого главы КГГА, и именно в руках председателя горадминистрации были сконцентрированы основные полномочия. В 2014-м тогдашний президент Пётр Порошенко вновь фактически объединил эти должности, назначив избранного мэром Киева Виталия Кличко главой КГГА.

Две недели назад Кличко заявил о намерении администрации Зеленского опять разделить посты главы КГГА и мэра Киева. Причём политик выразил мнение, что президент таким образом хочет назначить главой городской администрации лояльного ему функционера, «лишив Киев самоуправления».

«Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА — его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека», — заявил Кличко в опубликованном на Facebook видеообращении.

Позднее украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Кличко раскрыли детали конфликта между мэром и президентом. Сообщалось, что глава офиса президента Андрей Богдан предупреждал Кличко о его возможном смещении с поста руководителя КГГА.

«Богдан ему шесть раз повторил, что по закону все главы администраций слагают свои полномочия перед новым президентом. Но у президента есть возможность переназначить руководителя, если он эффективен. Кличко поставили условие: «У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься от своих дружков-коррупционеров — и можем работать дальше», — сообщил источник.

Также представитель команды Кличко выразил мнение, что разделение двух должностей может привести к внутреннему противостоянию. В частности, коммунальные службы не будут понимать, чьи указания выполнять в первую очередь.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Источник RT в партии «Народный фронт» полагает, что решение о разделении должностей председателя КГГА и городского головы Киева может привести и к социальным потрясениям.

«Люди изберут одного человека, но никаких решений он принимать не будет. Реально командовать городом будет назначенный сверху человек. Люди могут почувствовать себя обманутыми. Любое негативное решение — и они начнут выходить на акции протеста», — считает он.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов выразил мнение, что, несмотря на все возможные негативные последствия смещения Кличко, шансов удержаться у власти у него немного.

«На Украине к власти приходит новая элита. Естественно, они заинтересованы в как можно большем контроле над всеми ключевыми должностями и постами. В этой связи и принимается решение вернуться к давно уже забытой управленческой схеме с помощью разделения полномочий в Киеве на мэра и председателя городской администрации. По-видимому, президенту и его окружению это удастся сделать», — полагает эксперт.

Собеседник RT пояснил, что Кличко пользуется поддержкой властей ряда европейских стран и может попробовать, мобилизовав свою партию «УДАР» (пропустившую парламентские выборы), получить большинство в Киеве и некоторых других украинских регионах на следующих местных выборах. Однако этому может помешать коррупционный скандал, который как раз сейчас разворачивается вокруг фигуры киевского мэра.

Дело о земельных манипуляциях

Ещё 17 июля адвокат Марина Паринова сообщила, что Государственное бюро расследований Украины открыло дело в отношении мэра Киева. Согласно документу, который юрист прикрепила к публикации в Facebook, Кличко обвиняется в махинациях с киевским земельным фондом. ГБР пригласило политика на допрос в пятницу, 26 июня. Кроме того, на него готовятся открыть ещё одно дело.

Сам мэр Киева отвергает все обвинения, называет их «раздутой чушью» и утверждает, что «действует исключительно в правовом поле».

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT выразил мнение, что все лица, которые сейчас ассоциируются с эпохой Порошенко, будут в скором времени выведены из высших эшелонов власти.

Эксперт полагает, что новому президенту на посту главы КГГА нужен «нетоксичный, не настолько политически запятнанный человек», который будет ярко контрастировать с Кличко и его «разрушенными мостами, постоянными отключениями горячей воды и проваленными общеевропейскими мероприятиями». К тому же с помощью этого шага Зеленский может «сделать шоу», что получается у него лучше всего, отметил Асафов.

«Позиция Зеленского — это реализация запроса на обновление. Это ничего не значащее, но тем не менее знаковое с внешней стороны освобождение от полномочий будет воспринято обществом позитивно. Постепенное или резкое выдавливание его из политики — это единственно возможный путь выполнения Зеленским предвыборных обещаний», — добавил политолог.