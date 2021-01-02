Реализация новых возможностей: как с пользой провести новогодние праздники в условиях пандемии

Как в период пандемии провести с пользой новогодние праздники, существует ли безопасная доза алкоголя, как не набрать лишний вес и может ли безделье в течение длинных выходных ухудшить психологическое состояние человека? Об этом в беседе с RT рассказали диетолог, нарколог и врач-психотерапевт.

В условиях пандемии коронавируса во многих российских регионах отменили новогодние гулянья, массовые развлекательные мероприятия, ярмарки. Многим россиянам придётся провести длинные праздничные выходные дома. В связи с этим главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян дал несколько советов, как правильно организовать своё питание в период новогодних праздников, чтобы не навредить организму.

«Новый год — самый радостный и самый весёлый праздник... Многие начинают новую жизнь с Нового года, поэтому он должен быть отмечен хорошим, разнообразным столом. Но одновременно нужна сила воли. Пробуй всё, но понемножку. Вот мой единственный совет: не ограничивай себя в обильных и разнообразных блюдах на столе, а ограничивай себя в количестве съеденного. Самые жирные продукты, сладости надо ограничить, но всё попробовать. И выпить надо бокал-два шампанского, можно выпить вина, но во всём нужна мера», — отметил диетолог в комментарии RT.

При этом он подчеркнул, что в случае переедания нужно обязательно устроить разгрузочный день.

«Если ты переел или позволил нечто большее, организуй себе разгрузочный день. На кефире, например, целый день просидеть, на обезжиренном или с низким содержанием жира. Это может быть яблочный день. Вроде бы сыт, а калорий получил мало. То есть разгрузка», — добавил специалист.

Кроме того, обязательно нужна физическая активность. Важно не забывать правило: меньше двигаешься, значит, меньше ешь, отметил Тутельян.

Есть ли безопасная доза алкоголя?

Традиционно перед новогодними праздниками советуют воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, всё больше появляется сообщений о существовании безопасной дозы спиртного. Однако президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог, в беседе с RT заявил, что безопасной дозы нет.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

«Я пока не вижу шансов как-то её (дозу. — RT) установить. Есть исследования, которые говорят: нет, полная трезвость. Есть очень много исследований, которые говорят, что умеренное употребление сухого вина — это полезно. Поэтому, наверное, доза будет индивидуальной — это однозначно, поскольку организм очень по-разному реагирует с учётом пола, возраста, веса, сопутствующих заболеваний», — заявил Исаев.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

В каких-то дозировках, по словам нарколога, алкоголь может расслаблять, если они повышаются, то он способен и угнетать нервную систему.

«Это разные стадии алкоголизации — в зависимости от количества. При небольшом количестве он будет сначала расслаблять, а потом это расслабление будет переходить в угнетение... Но у каждого человека этот порог разный. Есть люди, у которых идёт угнетение с рюмки, но это не значит, что у них нет расслабления. Просто у них настолько оно быстрое и кратковременное, что мы не можем его отследить. Но априори на химическом уровне как работает метаболизм? Конечно, первые дозы, первое энное количество молекул алкоголя сначала оказывают расслабляющее воздействие, а с накоплением переходит в угнетающее», — уточнил специалист.

Он также напомнил, как лучше привести организм в порядок после употребления большого количества алкоголя.

«Употреблять больше напитков, содержащих витамин C, какие-то цитрусовые, много пить воды и в момент потребления алкоголя, и после потребления алкоголя. Но если сразу не помогло, то стоит обратиться к специалисту», — подчеркнул Исаев.

В целом, по мнению нарколога, достойно провести праздники помогут умеренная компания и спорт на свежем воздухе.

Также, по словам Исаева, чтобы стресс из-за пандемии не способствовал злоупотреблению алкоголем, стоит обязательно заняться планированием своего досуга в течение новогодних праздников, но при этом стараться спокойно относиться к любым возможным изменениям.

«Попробуйте составить жизненный план: что я делаю сегодня, что — завтра, как провожу праздники. Сейчас у нас в жизни очень большая волатильность во всём с точки зрения работы, каких-то ограничений. Они выбивают из колеи и вызывают чувство неопределённости. Надо принять это и быть готовым, что всё может меняться, что жизнь стала чуть менее стабильна, чем ранее, в том числе из-за пандемии. Надо сопротивляться этому спокойным планированием. Остальные советы: естественно, умеренная компания, спорт на свежем воздухе, но в разумных пределах, без фанатизма. Это всегда рекомендуется по умолчанию», — считает специалист.

«Флёр неудовлетворённости»

В период ограничений и распространения коронавируса врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, советует пересмотреть свои планы и реализовать те возможности, которые предоставляются.

«Во-первых, проводить Новый год в кругу своих близких, в кругу своих семей. Во-вторых, больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, потому что именно на свежем воздухе, а не в помещении опасность заразиться во много раз меньше. Нужно рассмотреть какую-то возможность чем-то заниматься... Посмотреть какие-то фильмы, прочитать книги, которые откладывали при обычном ритме жизни на потом. Вот это «потом» наступает», — заявил в беседе с RT Файнзильберг.

По мнению эксперта, чтобы по-настоящему отдохнуть и расслабиться в течение праздников, нужно обязательно достаточно спать и соблюдать режим дня.

«В длинные каникулы люди нарушают режим, расслабляются: попозже ложатся, попозже встают. Это нарушает биоритмы и не создаёт комфортных условий для существования организма. То есть происходит сбой деятельности сердечно-сосудистой системы, лёгочной, кишечной и так далее. Поэтому я бы рекомендовал ничего не менять, быть в том же самом режиме, в котором человек находится во время рабочих дней, и просто пытаться получить удовольствие от дней отдыха. То есть использовать их с умом», — сказал врач.

Специалист также подчеркнул, что безделье в праздники может лишь ухудшить психологическое состояние человека. По его словам, такое состояние может привести к «некой заторможенности».

«Какой-то флёр неудовлетворённости возникает, сожаление о прошедшем бесцельно времени. Кроме того, возникают мысли о бесперспективности и бессмысленности существования. Появляются философские размышления: «А правильно ли мы живём? А тем ли мы занимаемся? А что нам делать в будущем?» То есть исчезает ясный горизонт. Именно потому, что человек ничего не делает», — отметил Файнзильберг.

При этом врач добавил, что, наоборот, чрезвычайно высокая физическая активность, так же как и умственная, приводит к естественному утомлению.

«Ведь есть же такая поговорка, что после интенсивно проведённых выходных требуется ещё пара дней для отдыха», — пояснил он.

По его мнению, нужно искать золотую середину.