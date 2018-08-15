«Реализация идёт по графику»: получены все разрешения на строительство российского участка «Северного потока — 2»

Оператор строительства «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG сообщила о получении всех разрешений, которые необходимы для прокладки российского участка газопровода. Последнее разрешение было выдано Росприроднадзором на сооружение подводного отрезка трубопровода длиной около 114 км в территориальных водах РФ. Практическая реализация проекта начнётся в ближайшее время. В Nord Stream 2 AG отметили, что компания продолжает работу над получением разрешения у датских властей. Также стало известно, что строительство «Северного потока — 2» станет одной из тем грядущих переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Разработчик и оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2» получил разрешение на укладку его подводного участка в российских территориальных водах. Об этом во вторник, 14 августа, сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

«Разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) в соответствии с установленной процедурой. Его действие распространяется на участок газопровода длиной около 114 км, проходящий по дну российского территориального моря», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения начнутся в ближайшее время с учётом природоохранных аспектов и в соответствии с полученным в конце января 2018 года положительным заключением государственной экологической экспертизы, а также решением о предоставлении водного объекта в пользование.

В Nord Stream 2 AG напомнили, что в начале июня разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода «Северный поток — 2», — подчеркнули в компании.

«Мы рады сообщить, что получили все необходимые разрешения для строительства в России. Это означает, что реализация проекта «Северный поток — 2» идёт по графику. Для обеспечения эффективной и своевременной реализации проекта мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлечёнными странами», — заявил директор проекта Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте.

В пресс-службе компании добавили, что, помимо России, уже получены полные комплекты разрешений на строительство магистрального газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. В настоящий момент идёт процесс получения разрешения в Дании.

При этом в опубликованной 14 августа отчётности «Газпрома» по РСБУ за второй квартал сообщается, что компания ожидает получить разрешение на прокладку трубопровода от датской стороны в третьем квартале 2018 года.

«Разрешения на строительство газопровода Nord Stream 2 получены от Германии, Финляндии и Швеции; кроме того, получено одно из двух разрешений на строительство в России. Получение национальных разрешений на строительство по трассе газопровода в соответствующих органах Дании и России ожидается в третьем квартале 2018 года», — говорится в отчёте.

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© Stefan Sauer/dpa

Берлинский визит

Во вторник также стало известно, что строительство «Северного потока — 2» станет одной из тем грядущих переговоров российского лидера Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которые пройдут в Берлине 18 августа.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ходе встречи стороны обсудят вопросы двусторонних экономических отношений и тему реализации крупных международных коммерческих проектов, таких как «Северный поток — 2». Кроме того, в ходе переговоров лидеры будут говорить и о других актуальных проблемах, включая Украину, Сирию и ситуацию с санкциями.

Напомним, в пятницу, 10 августа, Nord Stream 2 AG передала властям Дании документы на альтернативный маршрут прокладки газопровода, согласно которым «Северный поток — 2» может пройти не через территориальные воды, а в исключительной экономической зоне страны — к северо-западу от Борнхольма.

Вместе с тем поданная ещё в апреле 2017 года заявка на первоначальный маршрут не снимается и остаётся предпочтительной. В компании отметили, что новый вариант маршрута длиннее всего на 36 км (175 против 139 км).

Кроме того, неделю назад финансовый директор компании Uniper (одного из европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2») Кристофер Дельбрюк рассказал, что укладка первых труб нового газопровода в Германии началась в конце июля.

Отметим, что, несмотря на жёсткое противостояние проекту со стороны США, Украины и ряда других стран, официальные лица России и Германии последовательно подчёркивают, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом.

В то же время президент Украины Пётр Порошенко назвал новый газопровод «троянским конём Кремля», угрожающим европейской энергетической и геополитической безопасности, и призвал страны ЕС «как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлёвских чар».