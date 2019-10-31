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«Реалии современной политической борьбы»: Facebook заявил об удалении «связанных» с Россией аккаунтов
31 октября 2019, 00:39 • 49 • В мире
Facebook сообщил о расследовании очередного случая «иностранного вмешательства». По его итогам заблокированы три сети учётных записей, которые, как утверждают представители компании, якобы связаны с Россией. Сообщается, что с заблокированных аккаунтов оказывалось влияние на ряд стран Африки. Как полагают эксперты, новые блокировки со стороны Facebook вызваны успешным проведением форума Россия — Африка в Сочи. В Совфеде, в свою очередь, предположили, что американская компания может таким образом реагировать на недавние обвинения во вмешательстве во внутренние дела России.
РИА Новости © Наталья Селиверстова
Из социальной сети Facebook удалены три сети учётных записей из России, которые компания заподозрила в «иностранном вмешательстве».
На сайте опубликован соответствующий пресс-релиз, автором которого указан глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. Он утверждает, что итоги внутреннего расследования компании указали на связь сетей с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, а среди распространяемых материалов были публикации RT и Sputnik.
Автор отметил, что в Facebook поделились «выявленной информацией с правоохранительными и директивными органами, а также с партнёрами в нашей отрасли».
Первая сеть, заявили в Facebook, нацелена на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию. Утверждается, что она насчитывала 35 аккаунтов в Facebook, 53 страницы, семь сообществ и пять учётных записей Instagram. По словам Глейхера, на них публиковались мировые и локальные новости на политическую тематику, в частности российская политика в странах Африки и критика в отношении аналогичной политики США и Франции.
Две другие сети, как утверждают в Facebook, были предназначены для аудитории в Судане и Ливии. В них насчитывалось более 30 аккаунтов и 30 страниц, а также около четырёх групп и порядка семи учётных записей Instagram.
Вместе с тем никаких конкретных доказательств выдвигаемых Facebook обвинений во «вмешательстве» в пресс-релизе компании не приводится.
Как отметил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, активность Facebook почти совпала по времени с проведением в Сочи форума Россия — Африка.
Почта обратил внимание на то обстоятельство, что Facebook хоть и является мировой социальной сетью, но её основатель — гражданин США, который «улавливает тенденции», демонстрируемые конгрессом и Белым домом.
«Если Россия не должна присутствовать в Африке, значит нужно показать, что есть попытки россиян через социальные сети вмешиваться во внутренние дела африканских государств. То есть вмешиваться могут только отдельные западные страны. Это реалии современной политической борьбы, которая, в частности, ведётся и в информационном пространстве», — констатировал эксперт.
Ранее материал о «пропаганде» RT и Sputnik в африканских странах опубликовало издание The New York Times.
Американская газета разместила статью, в которой утверждается, что Кремль пользуется «инструментами пропаганды», к которым американские журналисты причислили телеканал RT и агентство Sputnik.
«С помощью международных инструментов пропаганды — телеканала RT и новостного агентства Sputnik — Кремль максимально чётко доносит следующую мысль: в то время как Западная Европа и США продолжают многовековую традицию эксплуатации Африки, Москва готова взаимодействовать с Африкой на взаимовыгодных условиях», — пишет автор статьи, рассуждая о форуме Россия — Африка, состоявшемся в Сочи.
Отметим, что в ходе саммита заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сообщил, что RT и Sputnik готовы к сотрудничеству с африканскими партнёрами и обмену информацией. Так, по словам Волина, RT готов предоставлять свои новостные сюжеты, аналитические программы и документальные фильмы, а Sputnik может предложить организацию курсов повышения квалификации.
Как полагает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, на фоне нового этапа сотрудничества между Россией и Африкой нет ничего удивительного в том, что российское интернет-сообщество интересуется жизнью в африканских странах.
По его мнению, реакция Facebook указывает на стремление «выслужиться» перед американскими властями после ряда выдвинутых в адрес компании в США обвинений.
«То, что сегодня Facebook на такие вещи идёт, лишний раз говорит о том, что эта глобальная социальная сеть если не впрямую обслуживает какие-то государственные структуры США, то по крайней мере изо всех старается понравиться сегодняшним американским властям, чтобы вновь не попасть под обвинения о вмешательстве во внутренние американские процессы», — полагает эксперт.
Добавим, что Facebook систематически блокирует различные аккаунты, в том числе связанные с RT, а также руководством и проектами телеканала. В октябре социальная сеть закрыла одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни, а в сентябре под блокировкой оказалась страница главного редактора RT Маргариты Симоньян.
Расследование вмешательства во внутренние дела РФ
В беседе с RT сенатор Олег Морозов предположил, что действия Facebook также могут быть реакцией на расследование Москвой возможного вмешательства компании в дела РФ.
Напомним, в начале октября стало известно, что Совет Федерации готовит запрос в Следственный комитет РФ для предупреждения нарушения избирательного законодательства РФ. В рамках этой инициативы сенаторы намеревались пригласить представителей Facebook «в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории».
Кроме того, ранее Роскомнадзор изучил обстоятельства публикации в Facebook политической рекламы на фоне выборов в Мосгордуму. Впоследствии ведомство направило в комиссию Госдумы, занимающуюся расследованием иностранного вмешательства во внутренние дела России, данные о нарушениях со стороны Facebook в день выборов.
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