«Реалии современной политической борьбы»: Facebook заявил об удалении «связанных» с Россией аккаунтов

Facebook сообщил о расследовании очередного случая «иностранного вмешательства». По его итогам заблокированы три сети учётных записей, которые, как утверждают представители компании, якобы связаны с Россией. Сообщается, что с заблокированных аккаунтов оказывалось влияние на ряд стран Африки. Как полагают эксперты, новые блокировки со стороны Facebook вызваны успешным проведением форума Россия — Африка в Сочи. В Совфеде, в свою очередь, предположили, что американская компания может таким образом реагировать на недавние обвинения во вмешательстве во внутренние дела России.

Из социальной сети Facebook удалены три сети учётных записей из России, которые компания заподозрила в «иностранном вмешательстве».

На сайте опубликован соответствующий пресс-релиз, автором которого указан глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер. Он утверждает, что итоги внутреннего расследования компании указали на связь сетей с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, а среди распространяемых материалов были публикации RT и Sputnik.

«В ходе каждой из этих операций создавались сети учётных записей, которые должны были ввести других пользователей в заблуждение относительно того, кто они такие и что делают. Хотя люди, стоящие за этими сетями, пытались скрыть свою личность и скоординированность действий, наше расследование установило связь этих кампаний с организациями, аффилированными с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которому ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что в Facebook поделились «выявленной информацией с правоохранительными и директивными органами, а также с партнёрами в нашей отрасли».

Первая сеть, заявили в Facebook, нацелена на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию. Утверждается, что она насчитывала 35 аккаунтов в Facebook, 53 страницы, семь сообществ и пять учётных записей Instagram. По словам Глейхера, на них публиковались мировые и локальные новости на политическую тематику, в частности российская политика в странах Африки и критика в отношении аналогичной политики США и Франции.

Две другие сети, как утверждают в Facebook, были предназначены для аудитории в Судане и Ливии. В них насчитывалось более 30 аккаунтов и 30 страниц, а также около четырёх групп и порядка семи учётных записей Instagram.

Вместе с тем никаких конкретных доказательств выдвигаемых Facebook обвинений во «вмешательстве» в пресс-релизе компании не приводится.

Как отметил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, активность Facebook почти совпала по времени с проведением в Сочи форума Россия — Африка.

«Приходит на ум именно связь между такими действиями Facebook и успешным форумом Россия — Африка, который был очень неожиданным для наших западных партнёров, потому что Африкой мы занимались мало в последнее время», — полагает эксперт.

Почта обратил внимание на то обстоятельство, что Facebook хоть и является мировой социальной сетью, но её основатель — гражданин США, который «улавливает тенденции», демонстрируемые конгрессом и Белым домом.

«Если Россия не должна присутствовать в Африке, значит нужно показать, что есть попытки россиян через социальные сети вмешиваться во внутренние дела африканских государств. То есть вмешиваться могут только отдельные западные страны. Это реалии современной политической борьбы, которая, в частности, ведётся и в информационном пространстве», — констатировал эксперт.

Ранее материал о «пропаганде» RT и Sputnik в африканских странах опубликовало издание The New York Times.

Американская газета разместила статью, в которой утверждается, что Кремль пользуется «инструментами пропаганды», к которым американские журналисты причислили телеканал RT и агентство Sputnik.

«С помощью международных инструментов пропаганды — телеканала RT и новостного агентства Sputnik — Кремль максимально чётко доносит следующую мысль: в то время как Западная Европа и США продолжают многовековую традицию эксплуатации Африки, Москва готова взаимодействовать с Африкой на взаимовыгодных условиях», — пишет автор статьи, рассуждая о форуме Россия — Африка, состоявшемся в Сочи.

Отметим, что в ходе саммита заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сообщил, что RT и Sputnik готовы к сотрудничеству с африканскими партнёрами и обмену информацией. Так, по словам Волина, RT готов предоставлять свои новостные сюжеты, аналитические программы и документальные фильмы, а Sputnik может предложить организацию курсов повышения квалификации.

Как полагает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, на фоне нового этапа сотрудничества между Россией и Африкой нет ничего удивительного в том, что российское интернет-сообщество интересуется жизнью в африканских странах.

По его мнению, реакция Facebook указывает на стремление «выслужиться» перед американскими властями после ряда выдвинутых в адрес компании в США обвинений.

«То, что сегодня Facebook на такие вещи идёт, лишний раз говорит о том, что эта глобальная социальная сеть если не впрямую обслуживает какие-то государственные структуры США, то по крайней мере изо всех старается понравиться сегодняшним американским властям, чтобы вновь не попасть под обвинения о вмешательстве во внутренние американские процессы», — полагает эксперт.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Добавим, что Facebook систематически блокирует различные аккаунты, в том числе связанные с RT, а также руководством и проектами телеканала. В октябре социальная сеть закрыла одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни, а в сентябре под блокировкой оказалась страница главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Расследование вмешательства во внутренние дела РФ

В беседе с RT сенатор Олег Морозов предположил, что действия Facebook также могут быть реакцией на расследование Москвой возможного вмешательства компании в дела РФ.

Напомним, в начале октября стало известно, что Совет Федерации готовит запрос в Следственный комитет РФ для предупреждения нарушения избирательного законодательства РФ. В рамках этой инициативы сенаторы намеревались пригласить представителей Facebook «в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории».

Кроме того, ранее Роскомнадзор изучил обстоятельства публикации в Facebook политической рекламы на фоне выборов в Мосгордуму. Впоследствии ведомство направило в комиссию Госдумы, занимающуюся расследованием иностранного вмешательства во внутренние дела России, данные о нарушениях со стороны Facebook в день выборов.