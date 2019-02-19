Реалии Киева: нацистская свастика на проспекте Бандеры

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский разместил на своей странице в «Фейсбуке» видеосъемку, которую в торгово-развлекательном центре «Городок Gallery» в Киеве сделала некая Кристина Самхарадзе.

Центр Киева, бывший Московский проспект, ныне проспект Степана Бандеры, суббота 16 февраля, вечер. На центральной лестнице ТРЦ на ступеньках, представляющих из себя LED-панели, на красном фоне в белом ромбе контрастно выделяется настоящая фашистская свастика. Мимо проходят люди, папа с малышом, виснущим на его руке, спускается по лестнице, девочка прыгает со ступеней и бежит на камеру. Никто не возмущается, не вызывает полицию, не зовет администратора, не требует убрать нацистскую символику, кстати, запрещенную даже нынешним украинским законодательством. Идиллия. Со свастикой.

Нацистская символика запрещена даже нынешним украинским законодательствомФото: скрин с видео

Руководство ТРЦ, когда скандал выплеснулся в соцсети, принесло извинения и объяснило, что они подверглись хакерской атаке. Да, конечно. Удобная отговорка. А почему не порно запилили, как это часто делают хакеры, а нацистскую символику? Почему не Георгиевскую ленту, не герб СССР или какую другую символику? Вот тут ответ прост – потому что на ту символику на Украине отреагировали бы моментально, с рыком, свистом, вырыванием панелей с мясом и укропатриотическим визгом. А тут на что реагировать? Так последователи нацистов ходят колоннами по улицам, жгут факелы в ночи, пугают мирное население в Киеве, а на Донбассе еще и уничтожают его, стремясь, как указует из Киева Порошенко, как минимум, загнать местных, от детей до стариков, в подвалы, а как максимум – стереть их с лица земли. Они – власть. Их слушает суд. Их охраняет полиция. Что она как раз делала в это время на параллельно проходившем в Киеве факельном шествии украинских нацистов под лозунгом «Бандера, вставай!». Да и сам ТРЦ расположен на носящем имя Степана Бандеры проспекте, некогда Московском. Символично. Полная гармония. Конечно, на Гитлерштрассе это смотрелось бы еще органичней, но кто сказал, что такого не случится в ближайшие годы или месяцы. Улиц для переименования еще полно.

Характерна реакция пользователей соцсетей на это видео. Многие этим возмущаются, преимущественно, находящиеся за пределами Украины – русские, поляки, евреи из Израиля, да и сами украинцы тоже есть не до конца пропащие. Но среди украинских пользователей больше таких, кто продолжает утверждать, что это фейк, и изображение свастики просто наложили при монтаже видео (даже после того, как руководство ТРЦ само признало факт случившегося). Другие привычно ищут в этой нацистской выходке «руку Кремля» (Москве больше нечего делать, чем взламывать сеть торгового центра, и факельное шествие в Киеве тоже из Кремля организовали, да), а те, кто признает, что у нацистской инсталляции нацистские же корни нередко утверждают, что это их внутреннее «украинское дело», что они «делают, что хотят, и никто им не указ», а «кацапам сказано тут не вонять», и «смотри, как кацапов рвет». Некоторые тут же рванули «проверять личность и профиль» автора видео. Не исключено, что в ближайшие часы она пополнит ряды занесенных на «Миротворец» «врагов Украины».

Можно, конечно, припомнить, как Долинский и Украинский еврейский комитет приняли майдан и его последствия. Как вошли в число его сторонников и не возражали ни словом, ни делом против так называемой АТО, растущего украинского неонацизма. То ли голову в песок прятали, то ли надеялись, что пронесет. А новые молодчики в балаклавах на головах, получив по зубам на Донбассе, крепли на всей остальной территории на Украине. Еще год, от силы два, и они станут снова гордиться Бабьим Яром, Хатынью, Волынской резней. Уже гордятся, признав всех бандеровцев «борцами за незалежность». Но дальше станут петь откровенную хвалу и славу. Умные вроде люди, а как обмишулились.

- Спорим, никакой официальной реакции не будет ни от Израиля, ни от Европы, ни от прочего «цивилизованного» сообщества? Ну право слово, подумаешь - свастика в торговом центре! Вроде же ещё никого на столбах не вешают, у рва не расстреливают, - прокомментировала видео одна из пользовательниц сети. Да кто же с Вами будет спорить, Эмилия? Где вы тут найдете таких наивных дураков?

Я бы добавил только одно слово к тому, что Вы, Эмили, написали. Пока. Пока не вешают на столбах, пока не ставят у рва, пока не разрубают топорами, не насаживают на вилы, не забивают лопатами и камнями. Подзабыли за годы Советской власти.

Но они вспомнят. Обязательно. Опыт есть. Предыдущие поколения бандеровцев, обласканные как бы евроинтегрирующейся властью нынешней Украины, вспомнят и свой опыт передадут. Благо, от желающих воспользоваться им нет отбоя.