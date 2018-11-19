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«Реакции до сих пор нет»: Генпрокуратура РФ направила в США 1100 страниц доклада о преступлениях Браудера

19 ноября 2018, 15:24  •  68 • Политика
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил о том, что Москва уже направляла в США, в том числе в Генпрокуратуру, 1100-страничный доклад о преступлениях финансиста Уильяма Браудера. В ведомстве подчеркнули, что от Вашингтона «реакции до сих пор нет».
Куренной во время брифинга для СМИ напомнил также, что в суде Южного округа Нью-Йорка под присягой дал показания журналист Олег Лурье, который содержался в свое время в одном СИЗО с юристом Сергеем Магнитским. И тогда же, как напомнил представитель Генпрокуратуры РФ, Лурье сообщил о том, что еще в 2009-м ему лично рассказал сам Магнитский. В частности, юрист заявлял, что адвокаты Браудера давят на него и заставляют подписать липовое заявление о том, как из бюджета России было похищено свыше 5 млрд рублей.
Куренной напомнил также, что ведомство уже направляло в Вашингтон многостраничный доклад, но реакция на него из-за океана до сих пор нулевая. В России же надеются, что с учетом новых обстоятельств в американском Минюсте проявят беспристрастность к делам Браудера.
«С учетом того, что мы изложили, мы очень надеемся, что новое руководство Министерства юстиции США проявит беспристрастный правовой подход к оценке деятельности Уильяма Браудера, вернется к рассмотрению и выполнению запросов Генеральной прокуратуры РФ», - резюмировал Коренной.

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