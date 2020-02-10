Реактивный рывок: как появление у Тегерана ракеты малой дальности «Раад-500» повлияет на ситуацию в регионе

Тегеран представил новую оперативно-тактическую ракету малой дальности «Раад-500». Иранским конструкторам удалось создать аппарат с корпусом и двигателем из композитных материалов, благодаря чему он имеет меньшую массу и большую дальность, чем предыдущие образцы. Это не первая за последние годы новинка иранского ракетостроения. Ранее в ИРИ были созданы собственный ЗРК и баллистическая ракета средней дальности. По мнению экспертов, Ирану удалось добиться серьёзного прорыва в ракетостроении и нынешний арсенал Тегерана позволяет ему держать под прицелом американские военные базы в регионе.

Иранские военные представили новую оперативно-тактическую ракету малой дальности «Раад-500». Она оснащена твердотопливным двигателем Zohair с корпусом из композитных материалов, которые использованы и в корпусе самой ракеты. Композитный блок двигателя способен выдерживать давление до 100 бар и температуру до 3000 °С.

Как сообщает иранский правительственный канал Press TV, использование новых материалов позволило конструкторам вдвое снизить массу новой иранской ракеты по сравнению с её предшественницей — «Фатех-110», а также увеличить дальность полёта на 200 км — до 500 км.

Уточняется, что представленная иранская ракета открывает дорогу для производства новых ракет-носителей с твердотопливным двигателем и «позволяет иранским ракетам класса «земля — земля» преодолевать различные системы противоракетной обороны ввиду небольшой эффективной площади рассеяния». Эффективная площадь рассеяния — это количественная характеристика способности объекта рассеивать электромагнитную волну.

Кроме того, Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана представили новый ракетный двигатель Salman, также изготовленный с применением композитных материалов и предназначенный для доставки спутников на орбиту. Отмечается, что двигатель оснащён управляемым вектором тяги.

В церемонии презентации новых ракетных разработок приняли участие командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, а также командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Обращаясь к присутствующим на церемонии, Хаджизаде отметил, что разрабатываемая технология регулируемого сопла позволяет контролировать твердотопливные ракетные двигатели за пределами атмосферы и использовать их в космических аппаратах, ракетах-носителях и противотанковых ракетах.

Специалисты высоко оценивают новую иранскую ракету. Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, использованиев конструкции композитных материалов способно снизить её радиолокационную заметность.

«Скорее всего, в ней задействована система наведения GPS, что позволит повысить её точность. В этом вопросе Ирану действительно удалось совершить серьёзный рывок, об этом можно было судить даже по тому, насколько точно иранские ракеты попали в американские цели на территории Ирака», — считает эксперт.

По словам Юрия Кнутова, появление точных и малозаметных ракет малой дальности у ИРИ позволит Тегерану держать под прицелом американские военные базы в странах Персидского залива.

Пуск новой ракеты «Раад-500», 9 февраля 2020 года.

© IRAN PRESS / AFP

Похожей точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Ракета «Раад-500» — достаточно современная разработка, хотя пока не известно, какая система управления в ней задействована. Если новая ракета обладает высокой точностью, то её можно сравнить, к примеру, с российским ОТРК «Искандер-М», — отметил эксперт в комментарии RT.

Гордость Тегерана

Это не первая новинка ракетостроения, анонсированная за последнее время иранскими властями. Так, в начале прошлого года эксперты Министерства обороны ИРИ представили новую крылатую ракету дальнего радиуса наземного базирования «Ховейзе».

Презентация нового оружия состоялась в рамках оборонной выставки «Иктидар-40». Выступая на мероприятии, министр обороны ИРИ Амир Хатами назвал ракету «Ховейзе» важным достижением иранской оборонной отрасли. Дальность новой ракеты составляет свыше 1350 км, разработчики говорят о высокой точности и силе поражения ракеты при малой высоте полёта. Кроме того, её преимуществом является то, что она может быть подготовлена к пуску в короткие сроки.

Ракета «Ховейзе»

© Кадр: видео IRNA

Также в прошлом году иранские конструкторы представили управляемую ракету класса «воздух — земля» «Ахгар», предназначенную для бомбардировок наземных целей с помощью тактической авиации. Дальность полёта ракеты «Ахгар» составляет 30 км, скорость на траектории — 600 км/ч.

По оценкам заместителя министра обороны Ирана Касема Тагизаде, сейчас ИРИ входит в пятёрку ведущих мировых держав в ракетной отрасли, располагая при этом большим потенциалом для производства крылатых ракет и других вооружений. Также в Тегеране заявляют о том, что Иран вышел на четвёртое место в мире по производству ракетной техники в целом.

По оценкам ближневосточных СМИ, сегодня Иран действительно располагает мощным ракетным арсеналом, который может насчитывать порядка 130 тыс. высокоточных ракет большой дальности.

Кроме того, известно, что ИРИ располагает самым большим ракетным арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке.

В советских традициях

Начало иранской программе создания баллистических ракет было положено в середине 1980-х годов на фоне войны с Ираком. Багдад активно наносил ракетные удары по иранской территории, в то время как армия ИРИ не располагала возможностями для ответных действий. Чтобы закрыть эту брешь, Тегеран приступил к разработке собственных баллистических ракет. Однако на первых порах иранская сторона была вынуждена приобретать на мировом рынке ракеты советского производства «Скад».

Со временем иранским конструкторам удалось создать собственные образцы ракетного вооружения. Так, в 2002 году прошёл испытания и был поставлен на вооружение ракетный комплекс «Фатех-110». Именно на смену этой ракете была впоследствии разработана «Раад-500». Изначально дальность первых образцов «Фатех-110» составляла около 200 км, впоследствии комплекс был модернизирован и дальность его действия достигла 300 км.

Последствия ракетного удара ИРИ по американское военной базе Айн аль-Асад в Ираке

Reuters

© John Davison

Кроме того, велась работа над повышением точности ракет. Улучшить эту характеристику до почти точного поражения иранским конструкторам удалось к 2012 году. Также был разработан вариант ракетного комплекса морского базирования «Фатех-110», который получил название «Халидже-Фарс».

Стоят на вооружении Ирана и баллистические ракеты средней дальности. Одной из лучших разработок в этой области иранские СМИ называют ракетный комплекс «Седжил». Двухступенчатая ракета с твердотопливным двигателем «Седжил» обладает массой 26 тонн и способна преодолевать расстояние 2000—2500 км.

Власти ИРИ не раз подчёркивали, что условия ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий) не распространялись на ракетное вооружение. При этом в резолюции СБ ООН 2231 от 2015 года содержится призыв к Ирану «не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие». Как отмечают эксперты, чаще всего в этом случае подразумеваются межконтинентальные баллистические ракеты, которыми Иран пока не располагает.

«К созданию межконтинентальной баллистической ракеты ИРИ пока только подбирается — мы можем судить о ходе этих работ по мирной космической программе. Накануне Ирану не удалось вывести собственный спутник на орбиту. Когда эта задача будет выполнена, можно будет говорить о том, что Тегеран приблизился и к созданию МБР», — пояснил Юрий Кнутов.

Тем не менее в создании ракет других классов Ирану удалось серьёзно продвинуться за последние годы, уверены эксперты. По словам Юрия Кнутова, разработка двигателя с использованием композитных материалов — это настоящий прорыв для Ирана.

«Для создания такой аппаратуры нужно иметь развитую химическую промышленность. Сейчас можно говорить о том, что Иран совершил рывок в этой области. Хотя, конечно, ещё есть над чем работать», — подчеркнул эксперт.

Виктор Мураховский согласен с тем, что Иран значительно продвинулся в ракетных технологиях и быстро развивает эту область оборонной промышленности.