Реактивная универсальность: как совершенствуется проект сверхзвуковой российско-индийской ракеты «Брамос»

Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace готово начать поставки подводной модификации крылатой ракеты «Брамос» в ВМС зарубежных государств. Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил представитель компании Правин Патхак. По его словам, боеприпас больше всего подходит для оснащения неатомных субмарин «Амур-1650», которые Москва предлагает на экспорт. Также конструкторы двух стран заняты созданием унифицированной ракеты нового поколения для оснащения кораблей, самолётов и береговых комплексов. Средство поражения будет более компактным и скоростным. Как ожидают в BrahMos Aerospace, прежде всего новая ракета усилит боевой потенциал истребителей Су-30МКИ, Миг-29 и индийских Tejas. По прогнозу экспертов, «Брамос» нового поколения станет одной из самых эффективных ракет в мире.

Главный генеральный менеджер по рекламе, маркетингу и экспорту BrahMos Aerospace Правин Патхак в беседе с RT сообщил, что российско-индийское предприятие готово начать поставки сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» для подводных лодок. По его словам, этот боеприпас пока не используется на субмаринах.

«Брамос» — ракета универсальная. Мы ещё в 2013 году провели испытание, запустив её из подтапливаемой пусковой установки. Пуск прошёл на стандартной глубине — примерно 40—45 м. Мы доказали, что ракета может применяться с подводных лодок и успешно выполнять задачи. Мы надеемся на спрос со стороны ВМС Индии и зарубежных государств», — сказал Патхак.

По информации BrahMos Aerospace, подводная модификация «Брамоса» имеет конфигурацию, идентичную ракетам надводного базирования, и должна размещаться в модульной пусковой установке в вертикальном положении. Боеприпас имеет носовой обтекатель, которые защищает воздухозаборник от попадания воды.

«Когда снаряд выходит из воды, датчики дают команду «вне воды», и носовой обтекатель при помощи микровзрывателя выбрасывается, тем самым поворачивая ракету в заданном направлении для поражения цели», — уточняется на сайте российско-индийского предприятия.

Как утверждают в BrahMos Aerospace, появление в арсенале подводной модификации «Брамос» многократно усиливает боевой потенциал субмарины.

«Продвинутая ракета»

Как пояснил Патхак, «Брамос» могут применять подлодки разных типов, но приоритетным потенциальным носителем являются неатомные субмарины проекта «Амур-1650», которые Москва предлагает своим партнёрам по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Разработчик изделия — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург).

Пуск ракеты «Брамос» с корабля ВМС Индии

© Indian Navy

На сайте «Рособоронэкспорта» говорится, что «Амур-1650», созданный на базе проекта 677Э, относится к последнему поколению подводных лодок. Субмарина отличается мощным и сбалансированным комплектом вооружения, малой шумностью, пониженной гидроакустической и радиолокационной заметностью, высоким уровнем автоматизации управления.

«Подводная лодка («Амур-1650». — RT) способна эффективно действовать против корабельных группировок противника, осуществлять поиск и уничтожение подводных лодок, поражать критически важные наземные объекты, выполнять скрытые минные постановки», — сообщается в материалах «Рособоронэкспорта».

По информации Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), в арсенал «Амура-1650» входят шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм. В зависимости от поставленной задачи экипаж может оснастить субмарину 18 ракетами или минами. Также моряки могут увеличить количество торпед, разместив их в пусковых установках вместо другого вооружения.

«Приобретение высокотехнологичной подводной лодки «Амур-1650» поднимает морскую мощь государства на новый качественный уровень», — подчёркивают в «Рособоронэкспорте».

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что оснащение субмарин проекта «Амур-1650» модификацией «Брамоса» «было бы крайне эффективным и интересным с военной точки зрения». По мнению эксперта, подлодки с российско-индийскими ракетами могут в перспективе приобрести страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

«Брамос — очень продвинутая ракета, практически не имеющая аналогов на текущий момент в мире. Установка её модификации на неатомные подлодки существенно расширит их ударные и оборонительные возможности. Причём у комбинации «Амур»—«Брамос» будет вполне приемлемая цена по меркам современного рынка вооружений», — подчеркнул Корнев.

«Перспективная работа»

Помимо продвижения подводной модификации «Брамоса», ещё одним направлением деятельности предприятия, по словам Патхака, является разработка ракеты нового поколения. Он прогнозирует, что проект будет завершён в ближайшие три—четыре года.

«Сейчас мы работаем над BrahMos-NG. Это New Generation, новое поколение. Ожидаем, что через три—четыре года выйдем на рынок с этой ракетой. Её можно будет установить на те же платформы, что и сегодня», — рассказал Патхак.

«Брамос» на тяжёлом истребителе Су-30МКИ

© Brahmos Aerospace

Представитель BrahMos Aerospace отметил, что основной акцент в разработке нового поколения «Брамоса» сделан на уменьшении массогабаритных характеристик. Более компактные размеры позволят увеличить боекомплект на носителях.

«Брамос» — большая ракета. Мы ориентируемся на то, что Су-30МКИ сможет поднимать в воздух до пяти ракет, а другие, более лёгкие самолёты, вроде МиГ-29 и индийского Tejas, — две-три. Это очень перспективная работа, которая, как мы рассчитываем, откроет для нас широкий рынок (сбыта. — RT)», — пояснил Патхак.

Ключевым условием для экспорта новой ракеты, помимо взаимного согласия Москвы и Нью-Дели, станет её установка на Tejas и российские самолёты, включая Су-57, подчеркнул представитель BrahMos Aerospace.

По словам Патхака, масса ракеты нового поколения должна составить около 1,5 тыс. кг. Сегодняшние модификации «Брамоса», как следует из буклета BrahMos Aerospace, весят намного больше. Так, масса наземного и морского вариантов российско-индийского боеприпаса составляет порядка 3 тыс. кг, авиационного — 2550 кг. Скорость ракеты также будет выше — 3-5 Махов против нынешних 2,5—2,8 Махов.

«Работа над BrahMos-NG и производство ракет строго распределено. Но при этом всё устроено так, что мы можем дополнять друг друга. У нас крупное СП. Например, в Индии расположено 205 производственных объектов», — сообщил собеседник RT.

Ранее в интервью «РИА Новости» содиректор компании BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев заявил, что максимальная дальность новой ракеты достигнет 500 км. Сейчас этот показатель составляет 400 км.

Как отмечают эксперты, «Брамос» в современном виде представляет собой необычайно мощный ударный комплекс. Масса боеголовки ракеты составляет 200—300 кг. Попадания одного российско-индийского боеприпаса достаточно для уничтожения крупной наземной или морской цели.

«Один «Брамос» может потопить практически любой современный корабль, а три-четыре ракеты — авианосец. Но ракета габаритная, тяжёлая, её не всегда удобно размещать на малотоннажных кораблях. Для авиации также было бы предпочтительнее использовать уменьшенную ракету», — пояснил Корнев.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин предположил, что сокращение массогабаритных характеристик «Брамоса» будет происходить за счёт уменьшения размеров силовых агрегатов, различных узлов, установки более совершенной бортовой электронной аппаратуры.

«Брамос» — абсолютное ноу-хау, но прогресс не стоит на месте. И с большой вероятностью на «Брамос» следующего поколения будет новая элементная база, локаторы, пороха. Наверняка будет модернизирован двигатель. На выходе получится, возможно, самая эффективная в мире противокорабельная ракета», — рассуждает Литовкин.

Дмитрий Корнев также разделяет подобную точку зрения. По его словам, сокращение массогабаритных характеристик вряд ли повлияет на ударную мощь «Брамоса» нового поколения. К тому же, как говорит эксперт, с увеличением скорости «будет некоторый прирост кинетической энергии при попадании в цель».

«В принципе «Брамос» постоянно модернизируется. Например, регулярно улучшаются системы управления и наведения. Ракета способна поражать цель в полностью автоматическом режиме, а при групповом пуске ракеты самостоятельно «договариваются» между собой. Если требуется, то они могут выйти на одну главную цель с разных направлений», — отметил Корнев.

Важным достоинством «Брамоса», помимо эффективной системы целераспределения, собеседник RT назвал высокий уровень защиты от поражения средствами ПВО.

«Значительную часть пути «Брамос» летит низко и на сверхзвуковой скорости. Такой объект сложно обнаружить, взять на сопровождение и перехватить. Средства зенитного ракетного комплекса, скорее всего, не будут «поспевать» за такой ракетой. Логично предположить, что новый «Брамос» с 3-5 Махами скорости будет практически неуязвим для систем ПВО», — резюмировал Корнев.