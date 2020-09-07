«Реагирует на обращения»: что сообщили в «Шарите» о состоянии Навального

Алексея Навального вывели из искусственной комы. Об этом сообщили в немецкой клинике «Шарите». При этом там не исключили «долгосрочных последствий тяжёлого отравления». Тем временем в Кремле и МИД России напомнили, что всё ещё не получили ни одного ответа от Германии на официальные запросы по ситуации с Навальным.

Состояние Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, улучшилось, его вывели из искусственной комы. Об этом говорится в официальном заявлении клиники.

«Стал возможным и был проведён вывод пациента из искусственной комы, в которой его удерживали с помощью медикаментов. Пациента также постепенно отлучают от дыхательного аппарата. Он реагирует на обращения», — сообщили в медучреждении.

В то же время в клинике отметили, что по-прежнему не исключают «долгосрочных последствий тяжёлого отравления». Там добавили, что лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Навального.

«По согласованию с ней «Шарите» исходит из того, что публичные сообщения о состоянии его здоровья отвечают его интересам», — говорится в релизе.

Российский учёный Леонид Ринк, участвовавший в разработке отравляющего вещества «Новичок», прокомментировал заявление клиники и отметил, что в случае отравления Навального указанным веществом у пациента были бы другие симптомы.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — RT) был бы всё равно. Здесь таких симптомов не было», — отметил Ринк в разговоре с РИА Новости.

Инцидент с Навальным

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, мужчину без сознания госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1). 22 августа по настоянию родственников Навальный был доставлен в немецкую клинику «Шарите».

Главврач омской больницы Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко в ходе пресс-конференции 24 августа подчеркнули, что томская и московская лаборатории не выявили в организме блогера химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов.

В то же время врачи клиники «Шарите» заявили, что данные клинических исследований указывают на отравление Навального веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В МИД России, комментируя данное заявление, напомнили, что 27 августа Генпрокуратура РФ обратилась к Минюсту ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. В запросе содержалась информация о ходе доследственной проверки, которая началась 20 августа, а также просьба сообщить подробности о ходе лечения Навального. Минюст Германии подтвердил получение запроса, но не предоставил ответ.

После транспортировки Навального в «Шарите» омские медики в письме немецким коллегам также выразили готовность оказать содействие в его диагностике, в ответ на что в клинике ограничились благодарностью за беспокойство, добавили в МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подтвердил, что до вывоза больного из России в Берлин был проведён целый комплекс анализов и никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Запросы российской стороны

Ранее в Федеральной врачебной палате Германии заявили, что не могут участвовать в расследовании дела Навального. Таким образом там ответили на предложение президента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля создать совместную экспертную группу в связи с тем, что данные немецких и российских врачей по диагнозу различаются. Рошаль отметил, что российские медики спасли Навальному жизнь и проведённые ими исследования не выявили отравления, а немецкие врачи якобы нашли следы такого вещества.

В свою очередь, в Федеральной врачебной палате ФРГ заявили, что не сомневаются «в качестве медицинских обследований» в Германии.

«Сама Федеральная врачебная палата не может участвовать в расследованиях, потому что не является следственным органом. Расследования являются прерогативой государственных органов», — приводит РИА Новости ответ пресс-службы палаты.

Кроме того, на пресс-конференции представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер ушёл от ответа на вопрос RT Deutsch о том, не будет ли целесообразным сравнить пробу, взятую российскими врачами, с той, которую исследовали в немецкой лаборатории. Бургер заявил, что пробы, которые исследовались в лаборатории Германии, «без всяких сомнений подтверждают, что был применено вещество из группы «Новичок».

При этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что «подготовка ответа» ФРГ и партнёров Берлина на «отравление» Алексея Навального займёт время.

«Не надо рассчитывать (на ответ) в течение трёх-четырёх дней, это займет больше времени... пока мы с нашими партерами согласуем, как мы отреагирует на российские заявления», — цитирует Зайберта РИА Новости.

Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что в Кремле «с нетерпением ожидают» информацию по ситуации с Навальным и рассчитывают получить её от немецкой стороны в ближайшие дни. Он также назвал неприемлемыми попытки ассоциировать Россию с состоянием Навального.

«Какие-то попытки как-то ассоциировать Россию с тем, что произошло, российское руководство, они неприемлемы для нас, они абсурдны по своей сути», — сказал Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook напомнила, что, согласно заявлению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, обследование Навального ещё продолжается, и выразила удивление тем фактом, что в это время немецкая сторона «делает политические заявления с обвинительным уклоном».

Она также отметила, что на тему расследования и диагнозов высказываются политики, а не полиция и врачи, несмотря на направленный последним запрос России.